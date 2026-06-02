Uniforme usado por Pelé na final da Copa de 1958 será leiloado em Nova York

Uma camisa que Pelé usou na primeira final de Copa do Mundo vencida pelo Brasil, em 1958, será exibida brevemente ao público antes de seu leilão em Nova York, anunciou a Sotheby’s nesta terça-feira (2).

Com apenas 17 anos, o rei do futebol fez dois dos cinco gols da vitória de 5-2 do Brasil sobre a Suécia, país-sede do Mundial de 1958. Pelé foi o jogador mais jovem a disputar e balançar as redes em uma final de Copa

A Sotheby’s exibirá a camisa de número 10 por ocasião da Copa do Mundo da América do Norte de 2026, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

A peça poderá ser vista a partir de 1º de julho na nova sede da casa de leilões, o Breuer Building, em Manhattan. A venda receberá lances de 29 de junho a 16 de julho.

Avaliada em mais de seis milhões de dólares (30 milhões de reais), a camisa pode se tornar uma das mais caras da história do esporte.

A camisa da "Mão de Deus" de Diego Maradona foi vendida por US$ 9,3 milhões (46 milhões de reais na cotação atual) em 2022, um recorde para itens usados em eventos esportivos. O uniforme foi usado pelo craque argentino em 22 de junho de 1986, na Cidade do México, durante a partida das quartas de final da Copa contra a Inglaterra. A Argentina venceu por 2 a 1 graças a dois gols lendários do jogador, um deles com a mão, validado pelo árbitro.

O recorde foi quebrado alguns meses depois por uma camisa do astro do basquete Michael Jordan em sua última temporada no Chicago Bulls, vendida por US$ 10,1 milhões (R$ 50 milhões na cotação atual).

Em comunicado, a Sotheby’s afirma que Edson Arantes do Nascimento presenteou a camisa da final de 1958 ao companheiro de seleção Dida.

A família de Dida (Edvaldo Alves de Santa Rosa) guardou a camisa durante décadas em Maceió, Alagoas. Em 1993, a peça foi doada a um museu, que a leiloou em 2004, quando foi comprada por seu atual proprietário.

"The Beautiful Game" (O Jogo Bonito), o leilão organizado pela Sotheby’s para celebrar objetos significativos da história do futebol, também incluirá a braçadeira que Maradona usou na famosa partida das quartas de final da "Mão de Deus" e peças utilizadas pelo astro argentino Lionel Messi durante jogos.

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