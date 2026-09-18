Jovem compra jaqueta por R$ 15 e descobre item custa mais de R$ 450 mil

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Um jovem de 19 anos comprou uma jaqueta do Lakers por US$ 3,07 em um brechó e descobriu que a peça pertenceu a Wilt Chamberlain. Quinn Brown, que revendia roupas de segunda mão há três anos, vendeu o item em um leilão por US$ 89.600.

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A descoberta aconteceu em 15 de janeiro de 2026, em uma loja da Goodwill nos arredores de Portland. Brown notou uma jaqueta amarela de manga curta com o nome "Chamberlain" nas costas. Inicialmente, ele esperava revendê-la por apenas algumas centenas de dólares.

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Sua maior venda até então havia sido uma camiseta da gravadora Sub Pop por US$ 250. O jovem lembrou ter visto um agasalho de Chamberlain ser vendido por uma quantia de cinco dígitos anos antes, o que o motivou a pesquisar por imagens da jaqueta online antes de anunciar seu achado.

Da autenticação ao leilão

Após a postagem de Brown, especialistas da casa de leilões Sotheby's entraram em contato com ele. Usando tecnologia de fotocomparação, a Sotheby's concluiu que a peça foi usada por Chamberlain durante as finais da temporada 1971-1972.

Naquela ocasião, o Lakers derrotou o New York Knicks em cinco jogos, e Chamberlain conquistou o título de MVP das finais pela primeira vez em sua carreira. A estimativa de pré-venda da jaqueta foi fixada entre US$ 150 mil e US$ 250 mil.

O lance final ficou em US$ 89.600, incluindo a comissão do comprador, após 48 lances serem registrados. O valor representa um retorno notável sobre o investimento inicial de US$ 3,07.

Wilt Chamberlain é considerado um dos jogadores mais dominantes da história do basquete e foi introduzido no Hall da Fama em 1978. Ele detém recordes na NBA como o de 100 pontos em um único jogo e 55 rebotes em uma partida.

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Ao longo de sua carreira, o atleta foi duas vezes campeão, em 1967 com o Philadelphia 76ers e em 1972 com o Lakers, além de ter sido eleito MVP quatro vezes. Chamberlain também estabeleceu o recorde de rebotes na carreira, com um total de 23.924.