Camisa que Pelé usou na final da Copa de 1958 é vendida por R$ 25 milhões

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A camisa usada por Pelé na final da Copa do Mundo de 1958 foi vendida por US$ 4,9 milhões (cerca de R$ 25 milhões) em um leilão. O valor equivale a quase R$ 25 milhões na cotação atual, tornando a peça o item de recordação mais valioso já associado ao craque.

A informação foi divulgada pela casa de leilões "Sotheby's". O uniforme de número 10 foi utilizado pelo então jovem de 17 anos na vitória do Brasil por 5 a 2 sobre a Suécia, em Estocolmo. A partida garantiu o primeiro título mundial da Seleção Brasileira.

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Segundo a "Sotheby's", a peça recebeu dez lances de mais de cinco participantes. Com a venda, o item se tornou a segunda camisa de futebol mais cara já arrematada em leilão na história.

O recorde pertence à camisa usada por Diego Maradona quando marcou o famoso gol da "Mão de Deus" pela Argentina contra a Inglaterra, na Copa do Mundo de 1986. O uniforme do argentino foi vendido em 2022 por US$ 9,3 milhões, cerca de R$ 46 milhões na época.

Pelé, que morreu em 2022 aos 82 anos, marcou dois gols na final de 1958. Ele continua sendo o jogador mais jovem a balançar as redes em uma decisão de Mundial.

A mesma camisa já havia sido leiloada anteriormente, em 2004. Naquela ocasião, foi vendida por 70.505 libras esterlinas, o que correspondia a aproximadamente R$ 300 mil no período.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.