Jadson Aguiar: conheça o homem por trás da Aguiar MultiMusic

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Por mais de dez anos, Jadson Aguiar escolheu ficar fora da foto. Enquanto os artistas que agencia subiam aos maiores palcos da música cristã, ele cuidava das agendas, das equipes e dos detalhes que ninguém vê. Fundador e CEO da Aguiar MultiMusic, escritório sediado em Palmas, no Tocantins, e um dos maiores do país no segmento gospel, ele decidiu contar a própria história.

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"Desde o começo, o propósito da Aguiar sempre foi espalhar o evangelho, fazer a Palavra de Deus chegar em lugares e pessoas que talvez a gente nem imaginasse alcançar. Eu fui entendendo que o meu chamado era cuidar, ajudar outros ministérios e preparar o caminho para essa mensagem chegar", diz. "Quando olho para trás, vejo muita coisa que sozinho eu não teria conseguido. Quero compartilhar com gratidão e, quem sabe, encorajar alguém que está começando agora."

O primeiro show deu prejuízo

Nascido em Jacundá, no interior do Pará, em uma família de músicos, Jadson chegou a Palmas em 2011 e, no mesmo ano, produziu o primeiro evento, em Taquaralto: um show da banda Som e Louvor, da qual o irmão dele, Jedson, faz parte. A conta não fechou. Seis meses depois, o mesmo show foi refeito e os ingressos esgotaram. Foi ali que ele descobriu o próprio método: acompanhar os cantores na estrada e construir relacionamento com lideranças de igrejas, organizadores e pessoas da região. O contato próximo virou confiança, e a confiança virou agenda.

Duas parcerias deram corpo à credibilidade do escritório. Davi Sacer, com mais de vinte anos de carreira, trouxe segurança para contratantes e artistas, que conheciam o cuidado dele ao associar a própria imagem a uma empresa. Valesca Mayssa foi a aposta em um talento novo que deu certo. "Com o Davi, começou o trabalho profissional e logo foi se formando uma amizade, uma relação de fé mesmo, de irmãos em Cristo. Aprendi muito sobre confiança, respeito e constância", conta Jadson.

A pandemia e a virada

O momento mais difícil chegou em 2020, quando os eventos presenciais pararam. As lives mantiveram a mensagem no ar, e a amizade construída na estrada segurou o escritório. A retomada veio em 2021, com o primeiro grande show da nova fase em Araguaína, no Tocantins, com Davi Sacer e Jessé Brandão. Em 2022 chegou a virada: em setembro daquele ano, o escritório fechou 26 agendas seguidas para Davi em um único mês.

Ficar em Palmas foi escolha, não circunstância. Há uma promessa de Deus ligada à história dele com a cidade, onde criou os filhos, e um ponto de princípio: mostrar que grandes empresas podem nascer fora do eixo São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje a operação reúne mais de 50 pessoas, coordenadas à distância pela tecnologia, enquanto os produtores representam o escritório na estrada, de um fogueteiro a um operador de LED. Quem entra na casa passa por outra régua: primeiro a direção de Deus, depois as conversas, a oração e a avaliação de perfil, índole e repertório.

A geração que chegou pelo celular

Se Davi representa a tradição, Isadora Pompeo é o caminho novo. Revelada pela internet ainda adolescente, ela construiu uma das maiores bases de público do gênero, e boa parte dela não está nos bancos da igreja. "Pessoas que talvez não tenham o costume de ir a uma igreja se identificam com uma música, começam a acompanhar e acabam tendo contato com a mensagem do evangelho", observa. "O nosso papel é cuidar dessa caminhada e oferecer estrutura para que ela continue exercendo o ministério dela."

É Isadora quem abre, em 8 de dezembro, O Propósito Festival, que amplia o portfólio de eventos assinados pela Aguiar MultiMusic. A primeira edição acontece aos pés da Ponte Estaiada, em Teresina, com louvor e palavra no mesmo palco. "A ideia é que cada pessoa leve o seu propósito e encontre ali um espaço para buscar a Deus, agradecer e renovar a fé."

O fim de ano no interior

Dezembro é o mês em que a música cristã mais chega ao interior do Brasil. "Uma cidade busca oferecer um momento em que as famílias possam estar juntas e receber uma mensagem de esperança. A gente começa ouvindo, entendendo o perfil do evento, o público e a estrutura. Por trás de uma apresentação tem bastante trabalho e muita gente cuidando dos detalhes", diz Jadson.

A lembrança de Natal que ele carrega não tem palco. "É de um Natal simples com a nossa família, eu e o meu irmão, numa ceia pequena, conversando e cantando. Era tudo muito simples, mas tinha muito amor. Hoje, quando penso nas apresentações de fim de ano, penso nas famílias que vão estar ali e no que pode ficar guardado por muitos anos, assim como aqueles momentos ficaram para mim."

Pedido para resumir a caminhada em uma frase, ele não hesita. "Deus me mostrou que o meu chamado era cuidar. E, através desse cuidado, me levou a servir pessoas e a levar o evangelho muito além de onde eu imaginava chegar."

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Do show que deu prejuízo à operação nacional, é a primeira vez que ele diz isso em voz alta.

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