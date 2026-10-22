Clube de futebol pede desculpas após festa com striptease gerar polêmica (Participantes e artistas interagem em foto de grupo durante o show de striptease masculino que gerou polêmica no Banbury United)

O Banbury United, equipe de futebol da Inglaterra, publicou um pedido de desculpas após vídeos gravados em sua sede social gerarem repercussão nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As imagens revelam trechos de uma apresentação que provocou polêmica entre espectadores e moradores da região.

O acontecimento se deu em um sábado (17/10), durante o espetáculo “Wet n Wild”, realizado pelo grupo UK Pleasure Boys na cidade de Banbury, situada em Oxfordshire. O show de striptease masculino tinha classificação destinada a maiores de 18 anos.

Fundado em 1931, o Banbury United disputa a Southern League Premier Division, torneio equivalente ao sétimo nível do futebol inglês.

Repercussão da apresentação

Relatos sobre a exibição indicam que mulheres da plateia participaram da atração, marcada por momentos considerados ousados por espectadores. Uma participante relatou surpresa com a intensidade de determinadas cenas, pois aguardava uma performance mais contida.

Outros espectadores afirmaram que a apresentação entregou exatamente o formato anunciado e definiram o evento como divertido.

O organizador John Woodward afirmou que a plateia local compareceu bastante animada e pontuou que a organização pretendia apurar os acontecimentos registrados na parte final do show.

Pronunciamento e revisão de normas

Diante da polêmica gerada, o Banbury United emitiu comunicado para esclarecer que apenas alugou a sede social a um organizador externo, responsável pela produção do evento. A equipe esportiva destacou que o espetáculo ocorreu de modo totalmente separado das práticas esportivas da instituição.

A agremiação admitiu que as imagens demonstraram que o encerramento da apresentação extrapolou o que considerava aceitável para as instalações da sede. Por conta dessa avaliação, a equipe pediu desculpas.

Para organizar novos agendamentos, o clube confirmou que revisaria as regras para locação de seus espaços e as condições exigidas para futuros eventos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Clube de futebol pede desculpas após festa com striptease gerar polêmica foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque