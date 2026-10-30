TestMu AI lança Kane CLI Exploration, agente de IA que mapeia aplicativo web completo a partir de uma única URL e o transforma em testes

TestMu AI, a plataforma de Engenharia de Qualidade Full Stack de IA Agêntica anunciou o Kane CLI Exploration, um agente autônomo que aprende sobre um aplicativo web antes mesmo de alguém registrar um teste. Dada uma única URL, ele percorre todo o aplicativo por conta própria, sinaliza problemas ao longo do caminho e fornece ao Kane CLI o contexto necessário para gerar e executar testes, mesmo quando não existem requisitos, históricos de usuário ou critérios de aceitação.

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Todo plano de testes começa com algo registrado, e muitos aplicativos nunca tiveram isso. Produtos legados perdem suas especificações quando as pessoas que os registraram saem da empresa, e aplicativos que um agente de programação criou em uma semana geralmente não têm registro do comportamento esperado além do histórico de comandos. Sem nada com que comparar, um agente de testes acaba avaliando o aplicativo em relação a si mesmo.

Partindo da URL fornecida pelo desenvolvedor, o agente de exploração percorre todas as páginas, junções e fluxos que consegue alcançar, da mesma forma que um novo engenheiro de controle de qualidade navega por um produto em sua primeira semana. Para cada página, ele registra os controles, os fluxos de entrada e saída, e os estados possíveis da tela, como um formulário antes e depois de um erro de validação. Cada exploração é executada em dezenas de navegadores paralelos na nuvem de IA da TestMu, permitindo mapear um aplicativo grande em poucas horas, sendo que qualquer membro da equipe pode abrir uma sessão de navegador ao vivo para observar o agente em ação. Sem receber instruções sobre o que buscar, ele também identifica bugs de UX, problemas de segurança e questões de acessibilidade em páginas que as ferramentas existentes do Playwright, Selenium ou Cypress nunca alcançaram.

O mapa se converte então no contexto de teste. O Kane CLI o lê da mesma forma que leria um documento de requisitos, registra casos de uso e critérios de aceitação a partir dele, executa os testes resultantes em navegadores reais e salva um Pacote de Evidências para cada execução. Uma pessoa familiarizada com o produto revisa os testes gerados, e os aprovados são executados na CI em cada solicitação de extração subsequente.

"Agora, as equipes salvam arquivos de instruções detalhados para o agente que registra o código, enquanto o agente que testa este código recebe apenas uma URL e nada mais, sendo que em muitos aplicativos não há nenhuma especificação disponível para ele", disse Mudit Singh, Cofundador e Chefe de Crescimento da TestMu AI. "O Kane CLI Exploration forma este contexto a partir do próprio aplicativo. Para uma equipe que herda um produto legado ou que entrega código registrado por IA mais rápido do que qualquer pessoa consegue documentá-lo, esta é a diferença entre um arquivo de teste em branco e um ponto de partida real."

O Kane CLI Exploration já está disponível para aplicativos web como parte do plano KaneAI Max, que inclui três sessões de exploração por licença. O Kane CLI, lançado em abril de 2026, testa aplicativos web e móveis. Saiba mais no site da Kane CLI.

Sobre a TestMu AI

TestMu AI (anteriormente LambdaTest) é uma plataforma de Engenharia de Qualidade de IA Agêntica que garante a implementação de IA em toda a empresa e no mundo real. Ela executa testes agênticos para aplicativos web e móveis em mais de 3.000 navegadores e mais de 50.000 dispositivos reais, além de agentes de chat, voz, IVR, vídeo e imagem.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261030701565/pt/

Contato com a mídia

Nikhil Saxena

Gerente de Comunicação Corporativa, TestMu AI

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