i2c comemora um ano de impulso, impulsionando instituições financeiras e fintechs na corrida pela modernização

A i2c Inc., empresa global inovadora em tecnologia financeira, relembrou hoje os principais marcos do ano passado, quando instituições financeiras e fintechs se apressaram em modernizar suas tecnologias bancárias e de pagamentos.

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Por trás dessa corrida, há uma pressão crescente. Segundo uma nova pesquisa realizada pela American Banker em parceria com a i2c, 88% das instituições financeiras aceleraram seus cronogramas de modernização devido à concorrência de bancos digitais, fintechs e provedores não bancários. Os executivos citam com frequência a arquitetura de processamento legada como o maior obstáculo. Muitos ainda hesitam entre plataformas legadas, que têm escalabilidade comprovada, e plataformas modernas, que têm agilidade.

Há mais de 26 anos, a i2c ajuda seus clientes a evitarem completamente esse dilema. Com a plataforma unificada de serviços bancários e pagamentos PowerOne, de última geração, a i2c oferece uma base global para que seus clientes superem os concorrentes que operam com pilhas legadas fragmentadas e soluções modulares e composáveis. Dessa forma, eles conseguem acompanhar um mercado em constante mudança, destacar-se em um cenário cada vez mais concorrido e aproveitar a criatividade confiável do setor.

O poder de uma plataforma unificada

“O impulso deste ano valida uma crença que mantemos há mais de duas décadas: a arquitetura por trás dos serviços financeiros determina a rapidez com que você pode se adaptar ao que vem a seguir”, disse Amir Wain, fundador e CEO da i2c. “Construa uma única plataforma unificada em vez de juntar os fragmentos do setor, e deixe que essa arquitetura acumule valor a cada ano em que os clientes construírem sobre ela.”

A plataforma PowerOne, da i2c, opera em uma pilha tecnológica global única, com disponibilidade histórica de 99,999% e prontidão operacional técnica em mais de 216 mercados ao redor do mundo. Por sua própria natureza, as configurações com vários fornecedores não conseguem alcançar tal nível de confiabilidade.

Essa confiabilidade e escala resultaram em relacionamentos mais sólidos com os clientes: o número de clientes que renovaram ou ampliaram seus programas aumentou 42% em dois anos e a carteira de grandes clientes da i2c cresceu 46% no mesmo período. Seja lançando programas de crédito, pré-pagos ou de débito, expandindo carteiras existentes ou modernizando a infraestrutura, os clientes fizeram tudo isso em uma única plataforma.

O Belize Bank unificou suas carteiras de Mastercard e Visa na plataforma sem nenhuma interrupção, proporcionando uma experiência digital totalmente autônoma para o cliente. “Precisávamos de um parceiro que pudesse corresponder à nossa ambição e visão. A i2c foi exatamente esse parceiro para nós”, afirmou Filippo Alario, ex-presidente do conselho e CEO do Belize Bank.

unificou suas carteiras de Mastercard e Visa na plataforma sem nenhuma interrupção, proporcionando uma experiência digital totalmente autônoma para o cliente. “Precisávamos de um parceiro que pudesse corresponder à nossa ambição e visão. A i2c foi exatamente esse parceiro para nós”, afirmou Filippo Alario, ex-presidente do conselho e CEO do Belize Bank. A Crypto.com firmou parceria com a i2c para expandir seu programa global de cartões para dezenas de países sem precisar construir uma nova infraestrutura.

firmou parceria com a i2c para expandir seu programa global de cartões para dezenas de países sem precisar construir uma nova infraestrutura. O BB Americas Bank , que atende titulares de cartões pré-pagos em mais de 20 países por meio da plataforma da i2c, destacou a parceria. “O que realmente se destaca não é apenas a tecnologia, mas a própria parceria — a flexibilidade, o comprometimento e a capacidade de evoluir conosco à medida que crescemos”, afirmou Mario Fujii, presidente e CEO do banco.

, que atende titulares de cartões pré-pagos em mais de 20 países por meio da plataforma da i2c, destacou a parceria. “O que realmente se destaca não é apenas a tecnologia, mas a própria parceria — a flexibilidade, o comprometimento e a capacidade de evoluir conosco à medida que crescemos”, afirmou Mario Fujii, presidente e CEO do banco. O Republic Bank , que atua em 13 mercados do Caribe e da África Ocidental, lançou na Guiana um novo programa de crédito ao consumidor com foco digital, utilizando a plataforma i2c PowerOne e preparando o terreno para uma expansão ainda maior.

, que atua em 13 mercados do Caribe e da África Ocidental, lançou na Guiana um novo programa de crédito ao consumidor com foco digital, utilizando a plataforma i2c PowerOne e preparando o terreno para uma expansão ainda maior. O Inter , um dos principais bancos digitais da América Latina, recorreu à i2c para impulsionar seu crescimento internacional com rapidez e agilidade operacional.

, um dos principais bancos digitais da América Latina, recorreu à i2c para impulsionar seu crescimento internacional com rapidez e agilidade operacional. O GBank escolheu a i2c para lançar, ampliar e dar suporte ao seu conjunto de produtos e programas de cartões em uma única pilha tecnológica.

escolheu a i2c para lançar, ampliar e dar suporte ao seu conjunto de produtos e programas de cartões em uma única pilha tecnológica. O LAFISE Bank unificou seus programas de crédito na República Dominicana, na Costa Rica e em Honduras na plataforma global e única de processamento da i2c, com planos de expansão para outros mercados da América Central.

unificou seus programas de crédito na República Dominicana, na Costa Rica e em Honduras na plataforma global e única de processamento da i2c, com planos de expansão para outros mercados da América Central. A CoinZoom levou um programa internacional de cartões de débito de criptomoedas para mais de 152 países, oferecendo suporte a moedas fiduciárias e a uma ampla variedade de criptomoedas em uma única plataforma.

levou um programa internacional de cartões de débito de criptomoedas para mais de 152 países, oferecendo suporte a moedas fiduciárias e a uma ampla variedade de criptomoedas em uma única plataforma. A Etail Depot escolheu a i2c para consolidar seus programas de cartões pré-pagos e de débito, a fim de obter uma visão unificada de ambos os portfólios.

Analistas do setor continuaram a atestar a solidez da plataforma integrada PowerOne, da i2c. A empresa foi reconhecida como fornecedora de soluções no IDC FinTech Rankings Top 100, como Fornecedora Líder em Emissão e Processamento de Cartões pela Celent e como Líder Consolidada no relatório relatório Modern Card Issuing Platforms Market 2025–2030, da Juniper Research. A empresa também ampliou sua participação no ecossistema em evolução dos pagamentos digitais, ingressando no Crypto Partner Program, da Mastercard, e na iniciativa Open Standard USD, para promover os pagamentos com ativos digitais e a infraestrutura de stablecoins, viabilizando transferências internacionais de recursos em escala e com eficiência.

O poder da configurabilidade

A tecnologia configurável da i2c ajudou os clientes a avançarem mais rapidamente do que o previsto em seus planos de desenvolvimento. A i2c oferece mais de 300 APIs e 100.000 módulos pré-programados, apoiados por 1,5 milhão de horas de engenharia por ano e com 30% de sua força de trabalho dedicada à inovação contínua em P&D. Os clientes obtêm controle em tempo real e no modo de autoatendimento sobre preços, regras de risco, recompensas, limites e gerenciamento do ciclo de vida, sem a necessidade de intervenção do processador ou de desenvolvimento personalizado. Onze portais de autoatendimento estendem esse controle a gerentes de programas, parceiros e consumidores.

Instituições financeiras e fintechs líderes do setor colocaram esses blocos de construção flexíveis em prática este ano:

A Wealthsimple , uma das principais fintechs e plataformas financeiras do Canadá, a Wealthsimple lançou programas financeiros inovadores com a i2c. Hanna Zaidi, vice-presidente de Estratégia de Pagamentos e diretora de conformidade da empresa, destacou: “O que precisávamos de um parceiro de processamento era a capacidade de lidar com a complexidade. A plataforma da i2c tem a configurabilidade necessária para oferecer esse suporte. Sua abordagem baseada em módulos significa que podemos projetar produtos exatamente como nossos clientes querem e precisam.”

, uma das principais fintechs e plataformas financeiras do Canadá, a Wealthsimple lançou programas financeiros inovadores com a i2c. Hanna Zaidi, vice-presidente de Estratégia de Pagamentos e diretora de conformidade da empresa, destacou: “O que precisávamos de um parceiro de processamento era a capacidade de lidar com a complexidade. A plataforma da i2c tem a configurabilidade necessária para oferecer esse suporte. Sua abordagem baseada em módulos significa que podemos projetar produtos exatamente como nossos clientes querem e precisam.” O Qik Banco Digital , o primeiro banco digital da República Dominicana expandiu seu programa de crédito original com pagamentos voltados para dispositivos móveis e controles aprimorados contra fraudes, alcançando o melhor desempenho do mercado em autorizações, combate à fraude e contestação de despesas.

, o primeiro banco digital da República Dominicana expandiu seu programa de crédito original com pagamentos voltados para dispositivos móveis e controles aprimorados contra fraudes, alcançando o melhor desempenho do mercado em autorizações, combate à fraude e contestação de despesas. A Sightline Payments , em parceria com o Cross River Bank, lançou um ecossistema de pagamentos sem precedentes para o setor de jogos nos Estados Unidos. De acordo com Omer Sattar, CEO da Sightline, a consolidação de todos os seus programas de cartões na plataforma unificada da i2c reduziu a complexidade e os custos, ao mesmo tempo em que proporcionou à empresa a agilidade necessária para crescer e inovar.

, em parceria com o Cross River Bank, lançou um ecossistema de pagamentos sem precedentes para o setor de jogos nos Estados Unidos. De acordo com Omer Sattar, CEO da Sightline, a consolidação de todos os seus programas de cartões na plataforma unificada da i2c reduziu a complexidade e os custos, ao mesmo tempo em que proporcionou à empresa a agilidade necessária para crescer e inovar. O Bank of Labor escolheu a i2c para viabilizar seu programa de cartões de crédito corporativos, e a CardCentral , para seu programa de cartões pré-pagos.

escolheu a i2c para viabilizar seu programa de cartões de crédito corporativos, e a , para seu programa de cartões pré-pagos. A Paybilt optou pelos recursos multimoeda e multi-BIN da i2c para lançar um programa de cartões pré-pagos em dólares canadenses, dólares americanos e euros.

optou pelos recursos multimoeda e multi-BIN da i2c para lançar um programa de cartões pré-pagos em dólares canadenses, dólares americanos e euros. A Qbitech, por sua vez, expandiu um programa de BIN de crédito respaldado tanto por moeda fiduciária quanto por criptomoedas.

A agilidade da i2c na inovação também lhe rendeu importantes reconhecimentos do setor, incluindo o prêmio de Fintech Mais Inovadora da América Latina, concedido pela revista Global Finance e o de Empresa de Fintech do Ano, na categoria geral, concedido pelo FinTech Breakthrough Awards.

O poder da engenhosidade que inspira confiança

O crescimento da i2c é sustentado por um histórico de resultados que continua sendo reconhecido pelo setor. Com mais de 26 anos de atuação nos segmentos bancário e de pagamentos, a empresa processa mais de US$ 70 bilhões em transações por ano, apresenta uma taxa de detecção de fraudes de 40%, líder do setor, com apenas 0,5% de atrito para os clientes, e conta com mais de 250 anos de experiência acumulada em liderança e mais de 1.600 especialistas de todas as partes do mundo.

Neste ano, o histórico da i2c lhe rendeu reconhecimentos por sua liderança, segurança e capacidade de detectar fraudes com o uso de inteligência artificial.

Os líderes da i2c contribuíram para moldar o debate no setor por meio de artigos publicados no Forbes Tech Council, pesquisas da PYMNTS e participações em podcasts. Na primavera, a i2c promoveu a primeira edição da Accelerate Executive Summit, reunindo fundadores, CEOs e altos executivos responsáveis por decisões estratégicas para compartilhar perspectivas e conhecimentos que ajudam a definir o futuro dos setores bancário e de pagamentos. Essa mesma visão orienta a liderança da própria i2c, que se fortaleceu neste ano com várias nomeações importantes: Jason Goldberg, CRO; Joseph Schmidt, CFO; Candace Davies, CMO; Meredith Carlo, diretora jurídica; Angeline Tang, diretora global de Sucesso do Cliente; Mickey Lynch, vice-presidente sênior de Parcerias Estratégicas; Jess Barbera, vice-presidente e responsável por Vendas e Desenvolvimento de Negócios na América Latina e no Caribe (LAC).

“Passamos mais de duas décadas construindo e aprimorando continuamente o PowerOne como uma plataforma única e unificada e, hoje, estamos expandindo essa base para a próxima era de serviços financeiros inteligentes”, disse Wain. “Nosso trabalho em direção à IA agentiva se baseia na vantagem de dados, fluxos de trabalho e tomadas de decisão unificados, criando uma base onde a inteligência pode operar em toda a plataforma, em vez de ser acoplada a sistemas fragmentados. Estamos orgulhosos de quão longe chegamos, mas o que mais me entusiasma é que a arquitetura que construímos para ajudar nossos clientes a se modernizarem agora os posiciona para liderar o que vem a seguir.”

About i2c

A i2c é uma empresa global de tecnologia financeira premiada, que oferece soluções de crédito, débito, pré-pago, sistemas bancários centrais e transferência de fundos. Ela unifica serviços bancários e de pagamento em sua plataforma proprietária, a PowerOne, e transforma a personalização de produtos por meio de uma arquitetura centrada no cliente. Dessa forma, acelera a velocidade de entrada no mercado com soluções modulares e combináveis. Instituições financeiras e fintechs de todas as partes do mundo confiam na i2c para configurarem e escalarem rapidamente e com eficiência ofertas financeiras diferenciadas em um mercado competitivo e em constante evolução. Impulsionada pela inovação e guiada pela confiança há mais de 25 anos, a i2c une criatividade moderna à confiabilidade de especialistas para proporcionar experiências excepcionais em serviços bancários e pagamentos a milhões de usuários e bilhões de transações no mundo inteiro.

Para mais informações, acesse i2cinc.com e nos siga no LinkedIn em @i2cinc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Assessoria de Imprensa

Debra Dekelbaum

Diretora de Relações com a Mídia e Analistas, i2c

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