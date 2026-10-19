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Palha italiana: conheça a origem do doce e aprenda a fazer a receita
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Assim como o arroz à piamontese, o bife à parmegiana e o molho à bolonhesa, a palha italiana faz parte da lista de receitas brasileiras com nomes italianos, inspiradas ou adaptadas de pratos estrangeiros. Nesse caso, a associação com a Itália remete ao salame de chocolate, sobremesa tradicional em algumas regiões europeias que apresenta semelhanças com o doce brasileiro. Foto: Imagem Gerada por I.A
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O salame de chocolate, ou "salame di cioccolato" em italiano, tem origem disputada entre portugueses e italianos e é apreciado em regiões como Emília-Romanha e Piemonte. A receita leva chocolate, manteiga, açúcar e biscoitos triturados, que formam uma massa moldada em formato cilíndrico, semelhante a um salame, e cortada em fatias antes de servir. Em países europeus, a sobremesa também aparece em celebrações como a Páscoa e o Natal. Foto: Imagem Gerada por I.A
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A versão brasileira surgiu da troca da base de chocolate pelo brigadeiro, combinada com pedaços de biscoito maisena. A mudança também alterou o formato do doce, que deixou de ser moldado como um salame e passou a ser cortado em quadradinhos. Com ingredientes comuns na cozinha brasileira, como leite condensado e chocolate em pó, a receita ganhou características próprias. Foto: Wikimedia Commons / Londonjackbooks
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O preparo é simples e leva apenas quatro ingredientes: uma lata de leite condensado, oito colheres de sopa de chocolate em pó, meia colher de sopa de margarina ou manteiga e um pacote de biscoito maisena. Para começar, coloque o leite condensado, o chocolate em pó e a margarina em uma panela e mexa em fogo médio até a mistura desgrudar do fundo, no ponto de brigadeiro. Foto: Imagem Gerada por I.A
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Em seguida, misture o brigadeiro com o biscoito maisena picado em pedaços pequenos e despeje a massa sobre uma bancada de mármore ou outra superfície lisa untada com margarina. Espalhe e pressione com as mãos até formar uma camada uniforme e espere esfriar antes de cortar em quadradinhos. Se desejar, passe os pedaços em açúcar de confeiteiro. Foto: Imagem Gerada por I.A
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A receita também permite adaptações de acordo com a textura desejada e as restrições alimentares. Para preparar a versão de colher, basta deixar o brigadeiro menos tempo no fogo ou acrescentar creme de leite para obter uma consistência mais cremosa. Foto: Imagem Gerada por I.A
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Já as versões sem glúten e sem lactose podem levar biscoitos sem glúten e alternativas vegetais ao leite condensado tradicional. Entre as variações mais conhecidas estão as versões de leite Ninho, pistache, chocolate branco e Oreo. Foto: Imagem Gerada por I.A
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