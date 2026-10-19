Palha italiana: conheça a origem do doce e aprenda a fazer a receita

O preparo é simples e leva apenas quatro ingredientes: uma lata de leite condensado, oito colheres de sopa de chocolate em pó, meia colher de sopa de margarina ou manteiga e um pacote de biscoito maisena. Para começar, coloque o leite condensado, o chocolate em pó e a margarina em uma panela e mexa em fogo médio até a mistura desgrudar do fundo, no ponto de brigadeiro. Foto: Imagem Gerada por I.A