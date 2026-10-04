Amazonas: disputa apertada leva Omar Aziz e Maria do Carmo ao 2º turno

Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) vão disputar o segundo turno das eleições para o governo do Amazonas. Neste domingo (4/10), o senador terminou o primeiro turno na liderança, enquanto a candidata do PL ficou com a segunda colocação, por uma margem curta sobre o governador Roberto Cidade (União Brasil). A nova votação será realizada em 25 de outubro.

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A disputa pela segunda vaga foi uma das mais apertadas do primeiro turno no Amazonas. Durante a apuração, Maria do Carmo e Roberto Cidade alternaram posições, mas a candidata do PL terminou à frente do governador. No resultado parcial divulgado com 98,31% das seções totalizadas, Omar Aziz tinha 40,37% dos votos válidos, Maria do Carmo somava 24,75% e Cidade aparecia com 21,81%.

Omar Aziz retorna à disputa pelo governo do Amazonas após ter comandado o estado entre 2010 e 2014. O senador concorreu em uma coligação que reúne partidos de diferentes campos políticos, incluindo a federação formada por PT, PCdoB e PV, além de MDB e Republicanos. A vice da chapa é Alessandra Campelo (PSD).

Maria do Carmo Seffair, por sua vez, chegou à disputa pelo PL após ter passado pelo Novo. Reitora da Fametro, em Manaus, ela entrou na política eleitoral em 2022, quando foi candidata a suplente de senadora, e disputou a vice-prefeitura de Manaus em 2024. Na eleição deste ano, tem Coronel Aníbal (PL) como candidato a vice.

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Resultado do primeiro turno no Amazonas*

Omar Aziz (PSD): 40,37%

Professora Maria do Carmo (PL): 24,75%

Roberto Cidade (União Brasil): 21,81%

David Almeida (Avante): 10,60%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1,77%

Isael Munduruku (Rede): 0,56%

Gilberto Vasconcelos (PSTU): 0,14%

*Até a atualização mais recente desta reportagem