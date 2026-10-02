Andersen Global aprimora a presença jurídica no Paquistão com nova firma-membro

A Andersen Global fortalece sua presença jurídica no Paquistão à medida que a Samdani & Qureshi, firma colaboradora desde 2021, muda a marca para Andersen Legal no Paquistão e é a mais recente firma-membro a se juntar à organização.

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Com sede em Islamabad, a Andersen Legal no Paquistão assessora clientes nacionais e internacionais, incluindo empresas, investidores, instituições financeiras, entidades do setor público, organizações de desenvolvimento e pessoas físicas em assuntos jurídicos, comerciais e regulatórios. A firma também cuida de arbitragem e resolução de disputas, assessorando em transações complexas, investimentos, finanças, projetos e questões litigiosas no Paquistão e além das fronteiras.

"Nossa abordagem está sustentada em atenção sênior, comunicação clara e análise disciplinada, com foco em fornecer conselhos que os clientes podem colocar em ação", afirmou Nudrat Ejaz Piracha, sócia da Andersen Legal no Paquistão. "Fazer parte da Andersen Global nos permite desenvolver essa abordagem, recorrendo a recursos e perspectivas adicionais, ao mesmo tempo que continuamos ajudando os clientes a gerenciar risco, preservar valor e apoiar crescimento a longo prazo".

"À medida que as empresas buscam oportunidades de investimento e crescimento no Paquistão, elas requerem cada vez mais assistência jurídica que entende tanto o ambiente local quanto o contexto comercial mais amplo", afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. "A Andersen Legal no Paquistão traz uma prática de advocacia ampla e uma equipe experiente que fortalecerá ainda mais nossas capacidades e apoiará os clientes em toda a região do Sul da Ásia".

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas-membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais tributários, jurídicos e avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela empresa-membro americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta hoje com mais de 50.000 profissionais ao redor do mundo e presença em mais de 1.000 localidades mediante suas empresas-membro e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261001807003/pt/

Megan Tsuei

Andersen Global

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