Incêndio destrói galpão de empresa na Grande BH

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Incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de uma empresa que trabalha com fibra de coco às margens da BR-040, na região do bairro Napoli, em Ribeirão das Neves Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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Um caminhão-tanque, conhecido como Auto Jamanta, também foi mobilizado para reforçar o combate ao fogo. Inicialmente, a informação era de que três viaturas estavam no local e outras três estavam a caminho. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
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Incêndio de grande proporção destruiu um galpão de uma empresa na BR-040 Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press