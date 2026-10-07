Cerca de 400 pessoas embarcam em cruzeiro, mas o que interrompe a viagem não é uma parada prevista, e sim uma onda gigante

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Era noite de quinta-feira, 21 de dezembro de 2023, quando uma onda atingiu em cheio o cruzeiro norueguês MS Maud em pleno Mar do Norte. O impacto quebrou as janelas da ponte de comando, a água invadiu o local e, em instantes, a embarcação ficou sem energia e sem capacidade de navegação.

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A bordo estavam 266 passageiros e 131 tripulantes. O navio havia partido naquele mesmo dia de Floroe, na Noruega, e deveria chegar a Tilbury, no Reino Unido, na sexta-feira. No momento do incidente, estava a cerca de 200 quilômetros da costa oeste da Dinamarca e a 330 quilômetros da costa leste da Grã-Bretanha.

Tempestade com força de furacão

A região era castigada por uma tempestade, com rajadas de vento com força de furacão. Segundo o Instituto Meteorológico Dinamarquês, a previsão na época era de que o mau tempo continuasse no dia seguinte.

Com as janelas quebradas, a entrada de água provocou a falha de energia na ponte. "O motor principal funciona, mas os sistemas de navegação e os radares não", explicou, na ocasião, um porta-voz do Centro Conjunto de Coordenação de Resgate da Dinamarca.

Navio foi guiado manualmente

Sem os equipamentos, a tripulação passou a governar o navio manualmente, a partir da casa de máquinas. A embarcação permaneceu estável, mas não conseguia navegar de forma autônoma.

Navios de apoio da empresa de salvamento Esvagt foram enviados para auxiliar o cruzeiro até a chegada de um rebocador, prevista para as 22h30 GMT daquela noite.

Apesar do susto, as autoridades dinamarquesas descartaram perigo maior. "Se o capitão tivesse pensado assim, teria pedido para ser evacuado, o que não fez", disse o porta-voz do centro de resgate.

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Ninguém ficou gravemente ferido

Todos os ocupantes ficaram em segurança, segundo o centro de resgate dinamarquês. A Hurtigruten, grupo proprietário do MS Maud, operado pela companhia de cruzeiros HX, informou em comunicado que não houve feridos graves. O navio acabou sendo levado ao porto de Bremerhaven, na Alemanha, onde os passageiros desembarcaram.