Ataque hacker desliga geladeiras e congeladores de supermercados

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Vários supermercados na França descartaram grandes volumes de alimentos frescos e congelados na madrugada de segunda-feira (12/10). Um ataque cibernético atingiu diretamente os sistemas de refrigeração dos estabelecimentos. Integrantes do setor classificaram o episódio como “sem precedentes”.

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A investida digital prejudicou diferentes redes no território francês. Segundo a imprensa internacional, foram atingidas entre 150 e 200 lojas da rede Intermarché, quase uma centena de supermercados da Coopérative U e unidades da rede Leclerc.

A imprensa local indicou que estabelecimentos de outras marcas também sofreram impactos, incluindo Carrefour e Monoprix, embora essas duas empresas ainda não tenham confirmado o fato.

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Manipulação remota de temperatura

Segundo a emissora de notícias BFMTV, criminosos acionaram remotamente o ciclo de descongelamento das instalações frigoríficas. A ação teve como alvo sistemas de controle de refrigeração produzidos pela fabricante dinamarquesa Danfoss.

Supermercados utilizam esses equipamentos para acompanhar frigoríficos à distância e disparar ciclos automáticos de descongelamento. Os autores modificaram os parâmetros térmicos das redes conectadas, causando a perda dos produtos e princípios de incêndio em algumas unidades.

Dominique Schelcher, diretor-geral da Coopérative U, confirmou no X que o problema começou na noite anterior. “Atacar equipamentos essenciais para a conservação de produtos frescos e para o abastecimento alimentar dos franceses é de extrema gravidade e não tem precedentes”, classificou.

Cyberattaque J+1







Au lendemain de la cyberattaque qui a touché les installations frigorifiques de plusieurs enseignes de la grande distribution, je souhaite revenir sur les faits et faire un premier point de situation concernant nos magasins @cooperativeu.







80 magasins de notre réseau ont été touchés, sur près de 2 000 points de vente. Dans la grande majorité des cas, la réactivité de nos équipes a permis de contrer l'attaque et d'éviter toute rupture de la chaîne du froid.







Dans les magasins où cela n'a pas été possible, les produits concernés, ayant subi une rupture du froid, ont été immédiatement retirés de la vente et détruits. Notre priorité absolue reste la sécurité alimentaire de nos clients.







Je tiens à saluer l'engagement exceptionnel de nos associés U, de nos collaborateurs et des professionnels du froid, mobilisés depuis les premières heures pour protéger nos clients et rétablir la situation.







Je souhaite également rappeler un point important : nos installations frigorifiques sont connectées à Internet pour permettre une surveillance des températures à distance, de jour comme de nuit, et une intervention rapide en cas d'anomalie. C'est un dispositif essentiel à la bonne conservation des produits alimentaires.







Une enquête devra permettre de faire toute la lumière sur les circonstances de cette cyberattaque.







S'attaquer à des équipements essentiels à la conservation des produits frais, c'est s'attaquer à la chaîne d'approvisionnement alimentaire des Français. C'est inédit, gravissime et inacceptable.







Nous restons pleinement mobilisés. — Dominique Schelcher (@schelcher) October 13, 2026







A Promotoria de Paris abriu investigação para verificar o alcance do “ciberataque de grande escala contra refrigeradores conectados de vários supermercados em todo o território francês”. O Escritório Anticibercriminalidade (Ofac) assumiu a apuração para identificar as vítimas e avaliar estragos referentes aos alimentos estragados e focos de incêndio.

Ao jornal Le Parisien, a Danfoss citou “eletrodomésticos mais antigos que chegaram ao fim de sua vida útil e não recebem mais atualizações de software ou segurança”. A empresa comunicou que “sempre aconselhou seus clientes a manterem seus refrigeradores atualizados e a migrarem as gerações mais antigas para as soluções de software mais recentes”.

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