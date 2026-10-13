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'DESLIGA O FREEZER À NOITE?'

Ataque hacker desliga geladeiras e congeladores de supermercados

Ação coordenada altera temperatura de sistemas conectados e gera alerta internacional; autoridades já investigam a vulnerabilidade das redes

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
13/10/2026 13:42 - atualizado em 13/10/2026 13:42

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Ataque hacker desliga geladeiras e congeladores de supermercados
Supermercado na França com gôndolas vazias e aviso sobre interdição de produtos frescos e congelados após ataque cibernético crédito: Redes sociais

Vários supermercados na França descartaram grandes volumes de alimentos frescos e congelados na madrugada de segunda-feira (12/10). Um ataque cibernético atingiu diretamente os sistemas de refrigeração dos estabelecimentos. Integrantes do setor classificaram o episódio como “sem precedentes”.

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A investida digital prejudicou diferentes redes no território francês. Segundo a imprensa internacional, foram atingidas entre 150 e 200 lojas da rede Intermarché, quase uma centena de supermercados da Coopérative U e unidades da rede Leclerc.

A imprensa local indicou que estabelecimentos de outras marcas também sofreram impactos, incluindo Carrefour e Monoprix, embora essas duas empresas ainda não tenham confirmado o fato.

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Manipulação remota de temperatura

Segundo a emissora de notícias BFMTV, criminosos acionaram remotamente o ciclo de descongelamento das instalações frigoríficas. A ação teve como alvo sistemas de controle de refrigeração produzidos pela fabricante dinamarquesa Danfoss.

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Supermercados utilizam esses equipamentos para acompanhar frigoríficos à distância e disparar ciclos automáticos de descongelamento. Os autores modificaram os parâmetros térmicos das redes conectadas, causando a perda dos produtos e princípios de incêndio em algumas unidades.

Dominique Schelcher, diretor-geral da Coopérative U, confirmou no X que o problema começou na noite anterior. “Atacar equipamentos essenciais para a conservação de produtos frescos e para o abastecimento alimentar dos franceses é de extrema gravidade e não tem precedentes”, classificou.



A Promotoria de Paris abriu investigação para verificar o alcance do “ciberataque de grande escala contra refrigeradores conectados de vários supermercados em todo o território francês”. O Escritório Anticibercriminalidade (Ofac) assumiu a apuração para identificar as vítimas e avaliar estragos referentes aos alimentos estragados e focos de incêndio.

Ao jornal Le Parisien, a Danfoss citou “eletrodomésticos mais antigos que chegaram ao fim de sua vida útil e não recebem mais atualizações de software ou segurança”. A empresa comunicou que “sempre aconselhou seus clientes a manterem seus refrigeradores atualizados e a migrarem as gerações mais antigas para as soluções de software mais recentes”.

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