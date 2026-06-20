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Defesa Civil sofre 'provável' ataque hacker que enviou falsos alertas à população

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/06/2026 09:31

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A Defesa Civil anunciou neste sábado (20) que seu sistema de alertas foi desativado após "sofrer uma invasão" que disparou mensagens falsas, em um "provável" ataque hacker. 

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"A mensagem disparada foi do tipo Alerta Extremo e continha a palavra 'misantropia' — que significa ódio à humanidade. Provavelmente se trata de um ataque hacker", informou em nota.

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rsr/dga/jc

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