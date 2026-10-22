Pequenos prazeres, grandes descobertas: viva Montevidéu sem pressa

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Há lugares no mundo que exigem pressa, mas Montevidéu faz do tempo o seu bem mais precioso. Banhada pelas águas calmas do Rio da Prata, a capital do Uruguai não se revela em sobressaltos ou em grandes arranha-céus reluzentes; ela prefere se desdobrar aos poucos, envolta em uma brisa constante que sopra poesia, cheiro de lenha queimada e o som distante de um violão tocado na rua. Existe um charme quase nostálgico, terroso e caloroso que atravessa a cidade de ponta a ponta, como se cada esquina guardasse uma lembrança carinhosamente preservada.

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Ao dar os primeiros passos pela Cidade Velha, a sensação é a de caminhar dentro de um livro de crônicas. O teto de folhas das árvores projeta sombras delicadas sobre os paralelepípedos enquanto a arquitetura do início do século passado conta histórias de uma época dourada. É impossível não parar diante do Palácio Salvo, com sua silhueta misteriosa e dramática a vigiar a Plaza Independencia, ou deixar de atravessar a Puerta de la Ciudadela como quem cruza um portal do tempo. Pela Alameda Sarandí, o caminhar ganha a trilha sonora dos artistas locais, a cor das telas expostas ao ar livre e a tentação de se perder dentro de livrarias antigas, onde o cheiro de papel impresso convida a folhear volumes amarelados sem qualquer compromisso.

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Rituais Gastronômicos

Parrilla uruguaia no Mercado del Puerto, parada obrigatória para uma autêntica experiência gastronômica em Montevidéu Carlos Altman/EM

Seguindo o aroma defumado que vaga pelo ar no final da manhã, desemboca-se na estrutura centenária do Mercado del Puerto. Sob seus imponentes arcos de ferro inglês, o ritmo uruguaio atinge sua nota mais vibrante. Ali, o espetáculo fica por conta das grelhas incandescentes onde os assados repousam lentamente sobre as brasas. Sentar-se ao balcão, pedir um copo de chope e ver os mestres churrasqueiros em ação é um rito de passagem tão gastronômico quanto afetivo. A comida reconforta, mas é o falatório animado e o acolhimento sincero que aquecem o coração.





A poucos passos dessa efervescência repousa o magnífico Teatro Solís. Com suas colunas imponentes e veludos vermelhos, a joia cultural montevideana guarda a elegância de outrora em cada detalhe de suas coxias. Entrar ali é entender como a arte e a memória formam a própria espinha dorsal da cidade, que sabe honrar o passado enquanto acolhe o presente com rara sofisticação.





Magia do Pôr do Sol

A Rambla de Montevidéu, calçadão que acompanha as águas do Rio da Prata por mais de 20 quilômetros Carlos Altman/EM

Entretanto, o verdadeiro pulso de Montevidéu pulsa à beira-mar. A Rambla não é apenas uma avenida ou um calçadão, é o grande quintal da cidade, o ponto onde todos se encontram e o tempo finalmente desacelera por completo. Caminhar sem rumo ao longo dos quilômetros de orla de Pocitos é testemunhar a vida acontecer em sua forma mais autêntica e serena. Vêm os esportistas, as famílias, os cães felizes e, sobretudo, os uruguaios equilibrando suas garrafas térmicas e seus mates.

O hábito de tomar mate enquanto se contempla o horizonte é quase filosófico, uma pausa sagrada para contemplar a imensidão do rio que mais parece mar. E quando a tarde começa a cair, a cidade prepara seu maior espetáculo: o pôr do sol colore o céu em tons quentes de dourado, rosa e violeta, refletindo-se nas águas calmas e silenciando por instantes a rotina urbana em uma contemplação coletiva.





Elegância Francesa das Praças

Histórico chafariz de mármore de Carrara, na Plaza Matriz, foi esculpido na Itália em 1871 Carlos Altman/EM

Essa vocação para a contemplação ganha contornos ainda mais elegantes ao nos aproximarmos dos espaços verdes planejados no final do século 19, fortemente influenciados pelo paisagismo urbano de Paris. A Plaza de la Constitución — carinhosamente conhecida pelos locais como Plaza Matriz — é o grande coração arborizado da Cidade Velha.

Cercada por imponentes plátanos que filtram a luz do sol em tons dourados, a praça abriga no seu centro uma verdadeira obra de arte: seu histórico chafariz de mármore de Carrara, esculpido na Itália e inaugurado em 1871 para comemorar a chegada da água corrente à cidade. Sentar-se sob a copa densa das árvores, ouvindo o suave murmúrio da água no chafariz enquanto feiras de antiguidades ganham vida ao redor, é uma das experiências mais intimistas de Montevidéu.





Seguindo pela artéria principal da cidade, a Plaza Juan Pedro Fabini — conhecida como Plaza del Entrevero — estende essa atmosfera afrancesada pelo centro executivo. Com seu gramado impecável, canteiros floridos e palmeiras frondosas, a praça oferece um oásis de frescor urbano no meio do movimento da Avenida 18 de Julio. O grande destaque visual fica por conta de sua marcante fonte ornamental, coroada pelo dramático monumento El Entrevero, escultura em bronze de Nicanor Blanes que emerge das águas. A mistura da exuberância vegetal com a grandiosidade da fonte cria um contraste poético, onde a arquitetura neoclássica e a natureza se abraçam em perfeito equilíbrio.







Como chegar e onde ficar

Piscina aquecida do Hotel Esplendor by Wyndham: história e vanguarda no icônico edifício do antigo Teatro Cervantes Carlos Altman/EM

Para os mineiros e passageiros que embarcam no Aeroporto Internacional de BH, em Confins, planejar essa escapada charmosa ficou ainda mais fácil. A Azul Linhas Aéreas oferece dois voos diretos semanais ligando Confins a Montevidéu, operados sempre às quartas-feiras e aos domingos — a combinação perfeita tanto para um fim de semana prolongado quanto para uma semana inteira de imersão uruguaia.





Na hora de escolher o pouso perfeito, a dica de hospedagem é o charmoso Esplendor by Wyndham Montevideo Cervantes. O hotel une história e vanguarda ao ocupar o edifício do antigo Teatro Cervantes, situado em uma localização privilegiada no centro, a poucos passos da Plaza Independencia. Além de permitir explorar os principais pontos históricos a pé, o hotel oferece o refúgio ideal para relaxar após os passeios: uma convidativa piscina coberta e aquecida, perfeita para renovar as energias em qualquer época do ano.





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Visitar Montevidéu é aprender a arte de contemplar. Seja apreciando uma taça de vinho Tannat em uma vinícola aconchegante, saboreando um Doce de Leite cremoso em um café charmoso ou simplesmente ouvindo as ondas baterem na mureta da Rambla, a capital uruguaia deixa uma marca profunda e carinhosa. Ela não exige pressa nem espetáculos grandiosos para encantar; basta abrir espaço na rotina para deixar-se levar pela sua simplicidade elegante, seu aconchego sincero e seu charme inesquecível.