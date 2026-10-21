Punta del Este: a 'Riviera da América do Sul' mais perto dos mineiros

Imagine um destino internacional a poucas horas de voo de Belo Horizonte, sem burocracia de visto, com praias de cinema, uma gastronomia que rivaliza com as melhores do continente e um custo de vida amigável ao real. Para muitos mineiros que ainda não atravessaram a fronteira, o Uruguai — e especialmente Punta del Este — se apresenta como a porta de entrada ideal para o turismo internacional.

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O país não exige visto para brasileiros. Basta o RG emitido há menos de dez anos ou o passaporte válido. O espanhol local é falado de forma clara e os uruguaios estão acostumados ao “portunhol” dos vizinhos. A sensação de segurança, a infraestrutura organizada e a proximidade cultural tornam a experiência fluida e acolhedora. Não é preciso enfrentar longas escalas, fusos horários extremos ou barreiras linguísticas complexas. É a primeira viagem internacional que realmente parece uma extensão natural do Brasil, só que com sotaque rio-platense e um charme europeu inconfundível.





A partir de 14 de dezembro, a Azul Linhas Aéreas transforma o sonho em realidade para os mineiros: voos diretos saindo do Aeroporto Internacional de Confins (CNF) até o principal balneário do Uruguai. As operações sazonais ocorrem às segundas e sextas-feiras, com decolagem do BH Airport às 11h50 e chegada a Punta del Este por volta das 15h30. O retorno parte às 16h45, pousando em Minas Gerais por volta das 20h. Os voos seguem até o início de fevereiro, cobrindo exatamente o auge do verão uruguaio.





Atualmente, para visitar Punta del Este, os mineiros podem voar direto para Montevidéu e, de lá, alugar no Aeroporto Carrasco um carro ou pegar um ônibus das empresas COT ou Copsa (também operam Turismar) e seguir até o balneário. A viagem dura cerca de 2 horas por boa estrada ao longo da costa, pela Ruta Interbalnearia, com paisagens agradáveis o tempo todo.









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Real e peso: o câmbio que favorece o brasileiro

No Porto de Punta del Est, o espetáculo fica por conta dos leões-marinhos, que se aproximam dos decks em busca do peixe fresco oferecido pelos visitantes Carlos Altman/EM Experimente o delicioso baby beef grelhado do La Pasiva: suculento, macio e servido naquela porção generosa Carlos Altman/EM Conhecer a loja Canoa Quebrada é ser recebido com a simpatia contagiante do uruguaio Andrés Machado Carlos Altman/EM As pernambucanas Simone Sousa e Luiza Souza Leão no emblemático Porto de Punta del Este Carlos Altman/EM Balneário uruguaio – com o charme das lanchas ancoradas no porto –, desponta como uma opção atraente para quem busca uma experiência internacional Carlos Altman/EM A lendária Casapueblo, concebida pelo artista Carlos Páez Vilaró, encanta pela sua arquitetura singular que remete às ilhas gregas Carlos Altman/EM Símbolo de Punta del Este, a famosa escultura Los Dedos (ou La Mano), criada pelo artista chileno Mario Irarrázabal em 1982, emerge da areia da Praia Brava Carlos Altman/EM Voltar Próximo





A cotação atual favorece quem leva reais ou dólares. Em meados de outubro de 2026, 1 real brasileiro equivale a aproximadamente 7,93 pesos uruguaios. Ou seja, 1 peso uruguaio custa cerca de R$ 0,126. Na prática, o real rende bem em restaurantes, táxis, aluguel de cadeiras de praia e compras. Muitos estabelecimentos aceitam dólares e até reais, mas o ideal é trocar uma parte do dinheiro em casas de câmbio ou usar cartões internacionais com boa taxa. O custo de vida em Punta del Este não é o mais barato da América Latina — trata-se de um destino sofisticado —, mas o câmbio atual e a qualidade do que se recebe fazem o investimento valer a pena.





As duas faces da península: Praia Brava e Praia Mansa





Punta del Este é uma península estreita que separa o Rio da Prata do Oceano Atlântico. De um lado está a Praia Mansa, de águas calmas, pouco profundas e tom acastanhado típico do estuário. É a escolha perfeita para famílias, crianças e quem prefere nadar sem luta contra as ondas. Quiosques e paradores (clubes de praia) oferecem espreguiçadeiras, drinks e comida boa direto na areia. O pôr do sol por ali é um espetáculo.





Do outro lado, a Praia Brava enfrenta o Atlântico de peito aberto. As ondas são mais fortes, o vento sopre constante e a energia é outra. Surfistas, jovens e fotógrafos se concentram por ali. E é exatamente na areia da Brava que surge o cartão-postal absoluto de Punta del Este: a escultura Los Dedos (também chamada La Mano ou Monumento ao Afogado). Criada em 1982 pelo artista chileno Mario Irarrázabal, a obra mostra cinco dedos gigantes de concreto emergindo da areia, como se uma pessoa se afogasse e estivesse fazendo o último gesto. A imagem é poderosa, icônica e irresistível para fotos. Visite de manhã cedo ou no final da tarde para escapar das multidões e aproveitar a luz dourada.





O Porto, as lanchas e a vida na água

Balneário uruguaio – com o charme das lanchas ancoradas no porto –, desponta como uma opção atraente para quem busca uma experiência internacional Carlos Altman/EM

O porto de Punta del Este é outro ponto obrigatório. Lanchas, iates e barcos de pesca dividem o espaço com leões-marinhos preguiçosos que se aquecem nos molhes e pedem peixe aos turistas. Passeios de barco saem daqui para observar a fauna marinha (sem desembarque, pois é área de proteção) e para contemplar a cidade a partir da água. O movimento de embarcações, o cheiro de peixe fresco e o contraste entre o luxo dos iates e a simplicidade dos pescadores formam um dos cenários mais charmosos do destino. É o lugar ideal para comprar peixe fresco direto dos barcos e sentir o pulso da cidade.





Experiências incríveis

As pernambucanas Simone Sousa e Luiza Souza Leão no emblemático Porto de Punta del Este Carlos Altman/EM





Conhecer o Uruguai pela primeira vez revelou-se uma experiência inesquecível para as pernambucanas e funcionárias públicas Simone Sousa e Luiza Souza Leão. Ao desembarcarem em Punta del Este, o encantamento foi imediato, revelando um destino que superou todas as expectativas.





Para Luiza, o acolhimento e a organização do local marcaram o tom da viagem: "Ao chegar em Punta del Este, eu tive uma sensação muito boa. A recepção das pessoas, a limpeza da cidade, a segurança, a arquitetura... a beleza de uma forma geral. Tudo tem um charme próprio. Foi uma experiência incrível que me deixou com uma sensação muito gostosa de querer voltar", comemora.





Simone Souza reforçou essa atmosfera de fascínio ao destacar os múltiplos atrativos do balneário e a riqueza dos detalhes:"Punta del Este é um balneário lindíssimo. A limpeza das ruas impressiona, além da gastronomia excelente, da arquitetura charmosa e da educação exemplar das pessoas. A região portuária, com a presença dos leões-marinhos, dá um toque ainda mais especial ao lugar. Volto para casa com uma vontade enorme de retornar em breve", admira Simone





Unindo o olhar atento à admiração pelas paisagens e pelo estilo de vida local, a viagem de estreia da dupla em solo uruguaio traduziu-se em momentos de pura contemplação e no desejo compartilhado de reviver a experiência.





Casapueblo: a obra de arte que habita o penhasco

A lendária Casapueblo, concebida pelo artista Carlos Páez Vilaró, encanta pela sua arquitetura singular que remete às ilhas gregas Carlos Altman/EM





A poucos quilômetros, em Punta Ballena, fica a Casapueblo, criação do artista uruguaio Carlos Páez Vilaró. Começada em 1958 como casa de verão, a construção branca de formas orgânicas cresce sobre o penhasco como se fosse uma escultura viva. Hoje funciona como museu, hotel, galeria e restaurante. O grande ritual é a Cerimônia do Pôr do Sol: todos os dias, ao cair da tarde, os alto-falantes tocam um poema declamado pelo próprio Vilaró enquanto o Sol se põe no horizonte. A experiência emociona e costuma ser citada como um dos momentos mais marcantes da viagem. Reserve com antecedência na alta temporada.





Gastronomia: da parrilla ao marisco fino

Experimente o delicioso baby beef grelhado do La Pasiva: suculento, macio e servido naquela porção generosa Carlos Altman/EM

A mesa uruguaia é generosa e de altíssima qualidade. O asado (churrasco) é religião: carne de gado criado a pasto, grelhada no fogo de chão ou na parrilla, servida com chimichurri e vinho tinto local. Para além do charme e do requinte da península, a experiência gastronômica em Punta del Este também reserva ótimas surpresas para quem busca boa mesa sem comprometer o orçamento. Um dos grandes destaques nesse quesito é o tradicional La Pasiva.

Conhecido por seu ambiente descontraído e democrático, o restaurante é um ponto de parada clássico tanto para moradores quanto para visitantes. O grande diferencial do La Pasiva está no seu excelente custo-benefício: os preços são acessíveis e as porções surpreendem pela fartura. Pratos como os famosíssimos chivitos (o tradicional sanduíche uruguaio repleto de recheios), as milanesas generosas e as pizzas no metro chegam à mesa em tamanhos tão bem servidos que são perfeitos para compartilhar entre duas ou mais pessoas. É a pedida ideal para uma refeição saborosa, rápida e sem complicação no coração de Punta.





Cara do Brasil

Conhecer a loja Canoa Quebrada é ser recebido com a simpatia contagiante do uruguaio Andrés Machado Carlos Altman/EM

Localizada em Punta del Este e com unidade também em La Barra, a Canoa Quebrada é descrita por Andrés Machado como "uma loja energética, uma loja de Feng Shui" e "a cara do Brasil". O espaço, que também abriga o Museu Informativo da Maconha, reflete a proposta plural do uruguaio e sua equipe, que se orgulham da diversidade do acervo: "Temos muita coisa linda, gostaria de convidar todos vocês para vir aqui conhecer".

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Além de abordar o tema dos produtos à base da cannabis como cervejas e cremes medicinais, Andrés faz questão de destacar sua verdadeira especialidade, os faróis decorativos: "Isso aqui é que nós somos especialistas: o farol". Demonstrando todo o carinho pelo público brasileiro, ele encerra com entusiasmo: "Um abraço para todos do Brasil, amigos. Fiquem bem. Vamos arriba".





Hotel-design





Localizado em uma das áreas mais privilegiadas de Punta del Este, o Bravo Hotel combina elegância contemporânea, conveniência e uma vista deslumbrante para o Atlântico. Situado de frente para a deslumbrante Praia Brava, este hotel-design coloca você a apenas alguns passos da famosa escultura Los Dedos, um dos cartões-postais mais emblemáticos do Uruguai. Essa localização estratégica não apenas proporciona um cenário incrível à beira-mar, mas também facilita caminhadas pela orla e garante acesso rápido aos principais restaurantes, lojas e atrações da península.

Além do visual marcante, a propriedade se destaca por sua atmosfera moderna e acolhedora, com quartos bem iluminados, decoração elegante e todas as comodidades necessárias para uma estadia relaxante. Super bem avaliado pelos hóspedes no Booking.com, o hotel é reconhecido por oferecer um excelente custo-benefício, entregando uma experiência de alto padrão a preços competitivos para a região. Para completar a vivência com todo o conforto, a diária inclui um saboroso café da manhã com produtos frescos e locais, garantindo a energia perfeita para começar o dia antes de sair para explorar as belezas da cidade.









Por que Punta del Este é a primeira viagem internacional perfeita para o mineiro





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Além da facilidade de entrada e da proximidade, o destino oferece variedade sem exigir planejamento complexo. Em poucos dias é possível misturar praia, arte, gastronomia e vida noturna (o cassino e os bares de La Barra e José Ignacio completam a festa). A infraestrutura hoteleira é excelente, o transporte local funciona bem e os uruguaios são hospitaleiros. Para quem nunca saiu do Brasil, a sensação de “estar no exterior” é clara — arquitetura diferente, cidades limpas e ritmo mais europeu —, mas sem o estresse de uma viagem longa.