Partiu Montevidéu: chegou a hora de falar 'Uai' no Uruguai

Pequeno em extensão territorial, o Uruguai guarda grandes surpresas e se coloca na lista de locais a serem visitados por brasileiros. O charme do país - faça chuva ou faça sol - alia-se à diversidade de atrações, tornando-o abrangente e receptivo. Por fazer fronteira com o Rio Grande do Sul, os uruguaios têm contato direto com gaúchos, que optam, muitas vezes, por visitar o país vizinho de carro.

Pouco a pouco, a expansão da malha aérea tem facilitado o turismo de pessoas de outros estados. Agora, por exemplo, os mineiros podem usufruir de voo direto entre Belo Horizonte e Montevidéu - pela Azul, duas vezes por semana, sem o stress das demoradas escalas e com a possibilidade de programas rápidos.

O Palácio Salvo é um edifício em Montevidéu, Uruguai, desenhado pelo arquiteto italiano Mario Palanti, um imigrante italiano que vivia em Buenos Aires. Foi inaugurado no ano de 1928. Com os seus 95 metros e 27 pisos, foi a torre mais alta da América do Sul por vários anos. Fulviusbsas/Wikimédia Commons Os mineiros podem usufruir de voo direto entre Belo Horizonte e Montevidéu - pela Azul Flickr/Parchen O Estádio Centenário é localizado em Montevidéu, no Uruguai. É onde joga normalmente a Seleção Uruguaia de Futebol, e tem capacidade para 65.235 espectadores. Construído para sediar a Copa do Mundo de 1930, foi inaugurado com atraso devido às chuvas em 18 de Julho de 1930, com o jogo Uruguai 1 a 0 contra o Peru. Marcelo Campi/Wikimédia Commons Marina de Punta del Este, balneário dos milionários do Uruguai Flickr/Graciela Bacino Voltar Próximo

O Ministério do Turismo do país deseja cada vez mais recepcionar os vizinhos, que já ocupam espaço importante nas estatísticas, e fomentar o setor. Receptivo anual sobre o ano de 2025 divulgado pelo órgão indica que argentinos (2.194.676 de pessoas) e brasileiros (419.248) são os principais visitantes do Uruguai.







Mineiros são bem-vindos

Os uruguaios mostram ter um carinho especial com os brasileiros. Quando ouvem o português, além de listarem perguntas para encontrar denominadores comuns ou conhecer a pessoa, desenrolam o famoso portunhol e te fazem se sentir em casa. Conversamos com um casal de mineiros que teve a experiência do voo direto entre Belo Horizonte e Montevidéu, de cerca de 3h25. Lucas Barbosa, agente de turismo, e Hanna Trindade, jornalista, caracterizaram a viagem como “muito mais fácil” e brincaram: “BH precisava disso. Cara, o mineiro não gosta de ficar dando voltas no Brasil inteiro para viajar, não. Esse negócio de ter que ir para São Paulo é muito ruim”.

Em uma semana, passearam por Montevidéu, Punta del Este e La Paloma e aproveitaram diferentes ‘experiências’. “Viagem interessante e bem diferente do que imaginava… A gente comeu bem, bebeu bem”, disse Lucas. Hanna exaltou a hospitalidade: “Dificuldade com a linguagem a gente não teve em momento algum, em nenhum dos lugares. Deu para sentir que é um país vazio, as estradas vazias… Pessoal muito acolhedor, educado”.

A viagem ao Uruguai também não exige tantas preocupações em relação ao dinheiro. Além de trabalharem com peso uruguaio e dólar, os estabelecimentos aceitam os cartões brasileiros - basta estar habilitado. Alguns locais têm até Pix.“A gente curtiu. É um país que foge totalmente da ideia do Brasil… Eles estão com muito incentivo. Devolução do IVA (Imposto de Valor Agregado), por exemplo, para o turista. A gente trouxe dólar e não gastou um dólar. A gente pagou tudo no crédito, porque 90% dos lugares têm desconto do IVA”, pontuou Lucas.

Montevidéu é palco da final da Libertadores

O Estádio Centenário é localizado em Montevidéu, no Uruguai. É onde joga normalmente a Seleção Uruguaia de Futebol, e tem capacidade para 65.235 espectadores. Construído para sediar a Copa do Mundo de 1930, foi inaugurado com atraso devido às chuvas em 18 de Julho de 1930, com o jogo Uruguai 1 a 0 contra o Peru. Marcelo Campi/Wikimédia Commons

O casal, torcedor do Cruzeiro, pretende voltar ao Uruguai e desfrutar de outros programas. Entre eles, visitar Montevidéu em novembro, mês da grande final da Copa Libertadores - a decisão está prevista para o dia 28 (um sábado), no Estádio Centenário.

Assim como no Brasil, o futebol é o principal esporte do Uruguai. Na Grande Montevidéu, estão conhecidos estádios, além do Centenário: casos do Campeón del Siglo, do Peñarol, e do Gran Parque Central, do Nacional - os principais times do país. Outros esportes, como o surf e o golfe, também têm vez, especialmente em Punta del Este.

Cidade limpa

De acordo com o Instituto Nacional de Estadística (INE) do Uruguai, Montevidéu, a capital, é a casa de cerca de 1,3 milhão de pessoas (números de 2024). A dinâmica, entretanto, assemelha-se à de uma cidade média: ruas limpas, charmosas e acolhedoras. O caos das metrópoles parece não ter atingido os pontos turísticos do país.

As opções de lazer são diversas. Você pode guardar energia para a vida boêmia e conhecer diferentes e simpáticos bares à noite, desfrutar da estrutura para se exercitar, aproveitar as águas (do mar e do rio), conhecer museus, andar por pontos de referência, passear nas ruas e conhecer cafeterias, por exemplo, desfrutar da vida rural e, claro, saborear a culinária, que tem os assados e os vinhos como trunfos. Para todos esses momentos, a trilha é o candombe. O gênero musical representa resistência e identidade. Dá som ao carnaval uruguaio e voz aos diferentes protestos. Se quiser prestigiar ao vivo, basta se dirigir à Praça Espanha nas noites de segunda-feira.

Por onde passear no Uruguai?

As opções de passeio misturam cultura e história. Cada uma com seu encanto. O Castelo Pittamiglio, arquitetado de forma curiosa, revela segredos do alquimista Humberto Pittamiglio. O Museu do Carnaval apresenta a história da festa, que se difere do Brasil de algumas maneiras e é considerada uma das mais extensas do mundo.

Se quiser ‘bater perna’, o turista pode passear pelo bairro Cidade Velha, considerado um núcleo histórico em função das construções antigas, dos museus e do famoso Mercado del Puerto. A Rambla, avenida costeira de mais de 22 quilômetros, permite a prática de diferentes atividades (caminhada, corrida, patinete, bicicleta) e até mesmo do descanso - cadeiras de praia e garrafas de mate são mais do que comuns . Lá, o pôr do sol é inegociável.

No Departamento de Maldonado, está localizado o Museu Maca. São salas de exposições, teatro, auditório e parque de esculturas. As exposições chamam atenção, assim como a grande área verde, que faz parar o tempo. As entradas são gratuitas. Em Punta Ballena, a 13 quilômetros de Punta del Este, há outra parada obrigatória: a Casapueblo. O local é considerado a obra máxima da arquitetura de Carlos Páez Vilaró e entrega beleza em todo canto. As salas exibem pinturas, cerâmicas e esculturas do artista. O entardecer torna a construção ainda mais bonita. O valor para um adulto é de cerca de R$80.















O que comer?

Arazá

Hoje localizado no bairro Prado, a cerca de 20 minutos do Centro de Montevidéu, a cozinha do Arazá - nome inspirado no fruto nativo - é comandada pela chef Catherine Rivero. A proposta do restaurante é apresentar os sabores do Uruguai por meio de alimentos orgânicos produzidos por pequenos produtores - até por isso, o cardápio muda com as estações. A casa é clássica e acolhedora. Na parte interna, os itens de madeira se sobrepõem. No lado de fora, o quintal florido recebe os visitantes. Os pratos principais com entrada custam 1.050 pesos uruguaios.

Endereço: Ramon Estomba 3332, Montevidéu







Pantagruel e Montevideo Al Sur

Pantagruel e Montevideo Al Sur retratam o aspecto boêmio da capital. O ambiente dos bares é aconchegante e esteticamente agradável. Chama atenção a quantidade de jovens que gerem tais espaços e, claro, a receptividade. Em Pantagruel, os preços dos pratos principais variam entre 660 e 1.610 pesos uruguaios. Não tenha pressa para escolher o vinho, muito bem apresentado pelos funcionários.

Em Montevideo Al Sur, os valores são ainda mais diversos em função da diversidade de itens e do período em que fica aberto - da manhã à noite. Lá, há o famoso chivito, prato típico do Uruguai - pão recheado com filé, queijo, presunto, bacon, ovo, alface, tomate e maionese, acompanhado de batatas fritas. O lanche custa 680 pesos uruguaios. Joaquin Casavalle, proprietário do Montevideo Al Sur há seis anos, convida os brasileiros para o que chama de ‘bar cultural’. O recinto recebe ao longo da semana diferentes artistas de diferentes correntes - jazz, tango, candombe, poesias.







Patagruel: Obligado 1199, Montevidéu

Montevideo Al Sur: Paraguay 1150, Montevidéu









Bodega Fallabrino

A vinícola Fallabrino, a 15 minutos do centro de Montevidéu, tem funcionamento distinto das convencionais. O local oferece vinhos, visitas guiadas, degustação, espaço para confraternizações, museu sobre a história da família e a prática do churrasco - ‘make your asado’. Os proprietários fazem os visitantes se sentirem em casa e compartilham o que sabem sobre vinho e carne - listam, inclusive, os motivos que os fazem acreditar que o churrasco uruguaio é melhor que o brasileiro.

Rua Hudson 5425, Montevidéu

Virazón

Em Punta del Este, o pescado ganha força - mas, claro, não tira o espaço do churrasco. O convidativo restaurante Virazón, localizado em frente ao estuário, sugere diferentes opções de peixe. Há, ainda, outras alternativas no cardápio, incluindo uma vitrine de sobremesas muito bem servidas.

Rambla Portuária esquina com a calle 18 - Puerto - Punta del Este









Hacienda los Lagos

O Uruguai também reserva atrações para quem deseja se aproximar da natureza. Claudia Moizo abre as portas da Hacienda los Lagos - a 30 minutos do Centro de Montevidéu - para aulas de equitação, passeios a cavalo e salão para eventos. A fazenda também dispõe de uma aconchegante cafeteria, recheadas de preparações caseiras - destaque para a medialuna e para o alfajor.

Camino La Totora 12100, Montevidéu







Onde se hospedar em Montevidéu?

Em Montevidéu, boa opção de hospedagem é o Smart Hotel. Os quartos são espaçosos, a localização favorece (Centro) e o serviço é generoso. O hotel também conta com café da manhã e um gastropub. No último andar, há uma pequena sala com esteira e halteres para alguns exercícios.

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Endereço: José Germán Araújo 1240