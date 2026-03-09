7 destinos incríveis e seguros para mulheres que amam viajar sozinhas

A vontade de explorar o mundo sem companhia tem se tornado uma realidade para cada vez mais mulheres. Seja para uma escapada de fim de semana ou uma aventura de longa duração, viajar sozinha é um movimento de independência e autoconhecimento. O planejamento, no entanto, é fundamental, e a segurança costuma ser o principal critério na hora de escolher o roteiro.

Para ajudar nessa decisão, preparamos uma seleção com destinos que combinam segurança, boa infraestrutura e experiências memoráveis. São lugares com perfis variados, de praias relaxantes a centros urbanos vibrantes, perfeitos para quem deseja fazer as malas e partir em uma jornada solo.

Leia Mais

Pipa, Rio Grande do Norte (Brasil)

Este vilarejo no litoral potiguar é conhecido pelo ambiente descontraído e seguro. Com praias deslumbrantes como a Praia do Amor e a Praia do Madeiro (conhecida como Praia dos Golfinhos), Pipa oferece uma boa estrutura turística, com pousadas charmosas e restaurantes para todos os gostos. É um lugar fácil de se locomover a pé e ideal para relaxar, surfar ou simplesmente curtir a natureza.

Florianópolis, Santa Catarina (Brasil)

A capital catarinense se destaca pela alta qualidade de vida e pelos bons índices de segurança. A "Ilha da Magia" agrada a todos os perfis, oferecendo desde praias badaladas no norte, como Jurerê, até refúgios tranquilos no sul, como a Lagoinha do Leste. O transporte público funciona bem e conecta os principais pontos turísticos.

Montevidéu (Uruguai)

A capital uruguaia é uma cidade tranquila e charmosa, com um ar europeu. O destino é perfeito para longas caminhadas pela orla do Rio da Prata ou pelo centro histórico. Os uruguaios são receptivos e a cidade é considerada uma das mais seguras da América do Sul, o que a torna um ótimo ponto de partida para uma primeira viagem internacional sozinha.

Lisboa (Portugal)

Com ruas seguras, um transporte público eficiente e a facilidade do idioma, a capital portuguesa é a porta de entrada ideal para a Europa. Lisboa é vibrante, histórica e cheia de atrações. É possível explorar bairros como Alfama e Belém com tranquilidade, além de aproveitar a gastronomia e a vida cultural da cidade.

Islândia

Consistentemente classificada como um dos países mais seguros do mundo, a Islândia é um destino de sonho para amantes da natureza. A infraestrutura turística é excelente, com muitas opções de passeios para ver a aurora boreal, explorar geleiras e vulcões. Alugar um carro e percorrer a ilha é uma experiência segura e inesquecível.

Singapura

Este pequeno país asiático é famoso pela segurança e organização impecáveis. Em Singapura, o transporte público funciona perfeitamente, facilitando o deslocamento entre atrações como o Gardens by the Bay e os diversos centros gastronômicos. A mistura cultural e a limpeza da cidade impressionam e garantem uma viagem tranquila.

Vancouver (Canadá)

Vancouver oferece o equilíbrio perfeito entre uma metrópole cosmopolita e uma natureza exuberante. Cercada por montanhas e pelo oceano, a cidade canadense é conhecida pela segurança e pela população acolhedora. É fácil explorar parques como o Stanley Park, museus e bairros cheios de personalidade, tudo com uma sensação de bem-estar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.