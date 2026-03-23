Mineiros terão voos diretos para Canoa Quebrada, no Ceará 

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A companhia aérea Azul anuncia a nova operação entre o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG) e Aracati, no litoral cearense, a partir de outubro, com duas frequências semanais. Realizada em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo do Ceará (Setur/CE), a iniciativa foi anunciada nesta segunda-feira (23/3), em evento com autoridades.

A operação será realizada na rota Confins–Aracati–Fortaleza–Confins, às quintas e domingos, com aeronave Embraer E2 (com capacidade para 136 Clientes por trecho), com início das operações em outubro e abertura de vendas nas plataformas da companhia, prevista para abril deste ano.

A partir do aeroporto de Confins (BHAirport), segundo maior hub da Azul no país, com uma ampla malha de conexões, é possível acesso a partir de 55 localidades de todo o Brasil, além de dois importantes destinos internacionais com voos de/para Belo Horizonte: Orlando, nos Estados Unidos, e Montevidéu, no Uruguai, potencializando o fluxo turístico para o litoral cearense.

“Esta nova rota é fruto de uma atuação coordenada com o Governo do Ceará, alinhada à estratégia de fortalecimento da conectividade aérea e de desenvolvimento sustentável do turismo no estado. Aracati reúne atributos únicos e alto potencial de atração de visitantes. Ampliar o acesso à região contribui diretamente para dinamizar a economia local, gerar oportunidades e consolidar o Ceará como um dos principais destinos turísticos do país”, destaca Cesar Grandolfo, diretor de Relações Institucionais da Azul.

“Sabemos que Minas Gerais é um dos principais locais [do Brasil] de possibilidade de turistas que visitam o Ceará. Ganham os mineiros, que vão poder conhecer as nossas belezas, e os cearenses, pois teremos a visita desses brasileiros tão queridos, curtindo nossas praias, nossa cultura e nosso povo”, afirmou o governador Elmano de Freitas.

Presença consolidada no Ceará

Atualmente, a Azul liga Fortaleza a seis destinos — Belém, Manaus, Congonhas, Confins, Recife e Viracopos com média de 12 voos diários e cerca de 690 operações mensais entre chegadas e partidas. Neste mês de março, a Companhia completa 17 anos de atuação no estado com números expressivos: mais de 111,5 mil voos realizados e mais de 11 milhões de clientes transportados, reforçando sua relevância para a mobilidade e o turismo no Ceará.

Além da capital, a presença da Azul no interior também se destaca: em Juazeiro do Norte, são 19 voos semanais e 168 operações mensais conectando o destino a Recife e Viracopos, enquanto em Jericoacoara a operação sazonal para Belo Horizonte/Confins soma 8 voos programados em março e 16 operações mensais.

Canoa Quebrada

9) Canoa Quebrada, Brasil: Essas formações ficam situadas a aproximadamente 182 km de Fortaleza, Ceará, e chegam a alcançar 30 metros de altura. Flickr Priscilla Silveira

Aracati une o charme à energia pulsante da famosa Praia de Canoa Quebrada. Antigo reduto hippie, a vila é mundialmente conhecida pelas suas monumentais falésias avermelhadas e pelo icônico símbolo da lua com a estrela. O destino oferece um mix único de história, vida noturna agitada na "Broadway" e esportes radicais como o parapente. Entre dunas e mar azul, a região preserva uma atmosfera mística que encanta viajantes de todo o mundo. É o cenário perfeito para quem busca cultura cearense autêntica e paisagens naturais de tirar o fôlego.

Turismo no Nordeste

A presença da Azul Viagens no Ceará também tem fortalecido o turismo cearense, ampliando a oferta de assentos e o fluxo de visitantes ao longo do ano. Em 2025, a operadora registrou crescimento de 34% na receita total, alta de 18% em reservas feitas e aumento de 16% no número de passageiros em relação a 2024. Além disso, foram mais de 200 mil assentos dedicados no ano, um avanço de 14% na capacidade.

Durante o Carnaval de 2026, a operadora realizou uma operação especial em Fortaleza, com 24 voos extras e mais de 3,2 mil assentos adicionais. Para a alta temporada de inverno, durante o Nordestur 2026, serão mais de 19 mil assentos ao longo de julho, com 12 voos semanais dedicados partindo de Confins (MG), Viracopos (SP) e Congonhas (SP), conectando importantes mercados emissores do Sudeste ao destino.?

“Voar para Aracati reforça o nosso compromisso em estreitar ainda mais o relacionamento com os nossos parceiros regionais, ampliando oportunidades de negócios e impulsionando o desenvolvimento do turismo local. Ao mesmo tempo, seguimos expandindo o portfólio de experiências da Azul Viagens, especialmente em destinos de praia no Nordeste, que são altamente demandados pelos nossos Clientes e estratégicos para o crescimento sustentável da nossa operação”, afirma Giulliana Mesquita, Head da Azul Viagens.

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“O Aeroporto de Aracati agora está conectado a um dos principais hubs da Azul no Sudeste, que contempla 50 destinos, entre nacionais e internacionais. Para isso, vamos investir cada vez mais em promoção, com estratégia mais próxima ao trade e apresentando as rotas”, disse o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck.