As 10 melhores praias do Nordeste brasileiro para as próximas férias

Planejar uma viagem para o Nordeste brasileiro pode ser um desafio delicioso: como escolher entre tantas praias paradisíacas? Para ajudar nessa missão, reunimos dez destinos que se destacam por suas belezas naturais, infraestrutura e experiências únicas. A lista inclui desde refúgios tranquilos até pontos mais badalados, atendendo a todos os perfis de viajantes.

O roteiro atravessa diferentes estados e apresenta cenários que parecem saídos de um cartão-postal. São lugares ideais para quem busca relaxar, praticar esportes aquáticos ou simplesmente aproveitar o sol e o mar. Conheça as praias que não podem faltar no seu próximo roteiro de férias pelo litoral nordestino.

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Conheça 10 praias imperdíveis no Nordeste

1. Praia do Sancho (Fernando de Noronha, PE): Eleita diversas vezes a praia mais bonita do mundo, seu acesso, que exige o ingresso do Parque Nacional Marinho, é feito por uma escada entre rochas e revela um mar azul-turquesa vibrante. É o lugar perfeito para mergulho livre e observação da rica vida marinha do arquipélago.

2. Maragogi (AL): Conhecida como o “Caribe brasileiro”, a cidade é famosa por suas galés, imensas piscinas naturais formadas por recifes de corais. O passeio de catamarã até as piscinas na maré baixa é uma experiência obrigatória para ver de perto os peixes coloridos.

3. Praia do Espelho (Trancoso, BA): Localizada no distrito de Trancoso, na Costa do Descobrimento, a Praia do Espelho combina o charme rústico da Bahia com um cenário de falésias coloridas e coqueiros. Na maré baixa, formam-se piscinas naturais que refletem o céu, fazendo jus ao nome.

4. Jericoacoara (CE): A vila, cercada por dunas e lagoas, é um destino que agrada tanto quem busca aventura quanto quem quer sossego. O pôr do sol na Duna do Pôr do Sol é um espetáculo diário, e as lagoas de água doce são um convite para relaxar em redes dentro d’água.

5. Praia da Pipa (Tibau do Sul, RN): Famosa por suas falésias e pela presença constante de golfinhos, Pipa tem uma atmosfera cosmopolita. A Baía dos Golfinhos e a Praia do Amor são paradas essenciais, oferecendo tanto tranquilidade quanto boas ondas para o surfe.

6. São Miguel dos Milagres (AL): Parte da Rota Ecológica dos Milagres, esta praia é um refúgio de tranquilidade. Com um mar de águas mornas e protegida por recifes, suas piscinas naturais são menos exploradas que as de Maragogi, garantindo um passeio mais exclusivo.

7. Morro de São Paulo (BA): Acessível apenas por barco ou avião, a ilha não permite a circulação de carros, o que preserva seu clima de vilarejo. Suas praias são numeradas: a Primeira é ideal para surfe, enquanto a Segunda concentra a agitação e a Quarta oferece mais sossego.

8. Taipu de Fora (Península de Maraú, BA): O grande atrativo é uma extensa piscina natural que se forma na maré baixa. Com águas cristalinas repletas de peixes, é um dos melhores pontos de mergulho do litoral baiano.

9. Canoa Quebrada (Aracati, CE): As falésias avermelhadas e o símbolo da lua e estrela esculpido nas rochas tornaram Canoa Quebrada um ícone do Ceará. Os passeios de buggy pelas dunas e a animada vida noturna na rua principal, conhecida como "Broadway", são seus pontos altos.

10. Praia dos Carneiros (Tamandaré, PE): A paisagem é marcada pela Capela de São Benedito, uma charmosa igrejinha do final do século XIX construída à beira-mar. As águas calmas, resultado do encontro do rio Formoso com o mar, criam um cenário perfeito para passeios de barco e banhos relaxantes.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.