Uruguai: o pequeno vizinho gigante que faz o Brasil 'morrer de inveja'

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Enquanto países de diferentes partes do mundo ainda travam batalhas políticas sobre direitos individuais, costumes e liberdades, um pequeno território espremido entre o Brasil e a Argentina segue uma trajetória que chama a atenção internacional. O Uruguai, com uma população de aproximadamente 3,5 milhões de habitantes, construiu uma reputação de país progressista ao aprovar leis que, em muitas sociedades, continuam sendo motivo de intensos confrontos ideológicos.

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Uma parte decisiva dessa transformação ocorreu durante os governos da Frente Ampla, coalizão de esquerda que chegou ao poder em 2005. Mas foi sob a presidência de José “Pepe” Mujica, entre 2010 e 2015, que o país ganhou projeção mundial com uma sequência de medidas voltadas aos direitos civis, à autonomia individual e à revisão de políticas tradicionais.

Foi nesse período que o Uruguai aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, regulamentou o mercado de cannabis e descriminalizou o aborto dentro de condições previstas em lei. Mais do que decisões isoladas, essas medidas consolidaram a imagem de um país disposto a enfrentar temas controversos por meio do debate democrático e da legislação.

Mujica, ex-guerrilheiro, agricultor e uma das figuras mais emblemáticas da esquerda latino-americana, tornou-se símbolo internacional de um estilo político austero e de uma visão de sociedade que colocava a liberdade individual e a justiça social no centro da agenda pública.

O que para alguns é uma agenda de vanguarda, para outros representa uma ameaça aos valores tradicionais. Mas há um fato que merece reflexão: o país sul-americano decidiu levar ao Parlamento e ao debate público temas que, durante décadas, foram tratados como tabus. E fez isso por meio de instituições democráticas, mobilização social e disputas políticas que ajudaram a redesenhar sua legislação.





A comparação com o Brasil é inevitável. Embora os dois países compartilhem fronteiras, intercâmbios culturais e desafios sociais, o Uruguai tomou decisões importantes sobre direitos civis e saúde pública que o colocaram entre as referências latino-americanas do progressismo.

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Casamento igualitário: o amor não precisa de autorização moral









Em 2013, o Uruguai aprovou o casamento igualitário, tornando-se o segundo país da América Latina a reconhecer legalmente o casamento entre pessoas do mesmo sexo, depois da Argentina. A Lei nº 19.075 estabeleceu que as regras matrimoniais não deveriam distinguir os cônjuges em razão do sexo.







A decisão representou mais do que uma mudança na legislação. Foi um reconhecimento de que o Estado não deve estabelecer hierarquias entre famílias nem restringir direitos civis com base na orientação sexual. Enquanto a igualdade matrimonial ainda provoca disputas políticas e religiosas em diferentes países, os uruguaios já convivem há mais de uma década com essa realidade jurídica.





O recado é simples: direitos iguais não precisam significar que todas as pessoas tenham os mesmos valores, crenças ou estilos de vida. Significa que a lei deve proteger a dignidade de todos.





Cannabis legalizada: uma política que desafia a guerra às drogas







Também em 2013, o Uruguai se tornou referência mundial ao aprovar uma legislação que colocou a produção, o cultivo, a distribuição e o consumo de cannabis sob controle estatal. A proposta foi apresentada como uma alternativa ao enfrentamento exclusivamente repressivo das drogas, com objetivos que incluem reduzir os danos à saúde e combater o mercado ilegal.





A medida não significa que qualquer pessoa possa comprar ou plantar maconha livremente, sem regras. O sistema uruguaio estabelece condições específicas de acesso, cultivo e registro, além de mecanismos de fiscalização. A diferença está na abordagem: em vez de tratar a questão apenas como um caso de polícia, o país também a encara como um tema de saúde pública, regulação e redução de danos. É uma experiência que continua despertando interesse internacional e levantando debates sobre os resultados, os limites e os desafios da legalização.





Aborto legal: saúde pública e autonomia das mulheres





Outro marco veio em 2012, quando o país aprovou a Lei nº 18.987, que regulamentou a interrupção voluntária da gravidez.





A legislação estabeleceu condições para o acesso ao aborto legal, incluindo prazos e procedimentos específicos. No regime geral, a interrupção pode ser realizada até a 12ª semana de gestação, conforme os requisitos legais, com regras distintas para determinadas circunstâncias.







A decisão representou uma mudança importante na forma de abordar um tema historicamente marcado por conflitos morais e religiosos. A discussão deixou de se limitar à punição e passou a incluir direitos reprodutivos, assistência médica e prevenção de riscos. O modelo não eliminou todos os desafios relacionados à saúde reprodutiva, mas consolidou o Uruguai entre os países latino-americanos que adotaram uma legislação mais abrangente sobre o assunto.





Eutanásia: o direito de discutir a própria morte







Mais recentemente, o Uruguai ampliou esse debate para uma das questões éticas mais complexas da atualidade: o direito de decidir sobre o fim da vida. Em outubro de 2025, o país aprovou a Lei nº 20.431, que regulamenta a eutanásia em circunstâncias específicas. A norma prevê que adultos com capacidade psíquica para decidir, que atendam aos critérios médicos estabelecidos e manifestem validamente essa vontade, possam solicitar o procedimento. A legislação também prevê controles e garantias.







Não se trata de uma autorização irrestrita para provocar a própria morte. É uma regulamentação voltada a situações delimitadas, envolvendo doenças incuráveis ou condições irreversíveis acompanhadas de sofrimento intolerável. A aprovação recolocou o país na linha de frente de um debate internacional sobre autonomia, dignidade humana e limites da intervenção médica.





Para os defensores da medida, o Estado não deveria ignorar a vontade de uma pessoa que enfrenta sofrimento extremo. Para os críticos, a questão exige cautela diante de possíveis vulnerabilidades. A lei uruguaia procura estabelecer critérios para lidar com esse conflito.





Um país pequeno que não tem medo de discutir grandes temas





O progressismo uruguaio não se resume a essas quatro decisões. O país também possui uma tradição de Estado laico, políticas sociais e defesa de liberdades civis, construída ao longo de diferentes governos e períodos históricos. A laicidade, por exemplo, tem raízes profundas na história nacional. A separação entre Estado e religião foi consolidada ao longo de um processo que culminou na Constituição de 1918, fortalecendo a ideia de que as instituições públicas não devem estar subordinadas a uma doutrina religiosa específica.





Isso não significa que a população uruguaia pense de maneira uniforme ou que não existam conservadores no país. A sociedade é plural, e suas conquistas foram resultado de debates, disputas eleitorais, mobilização social e decisões parlamentares. Tampouco significa que o Uruguai tenha resolvido todos os seus problemas. Segurança pública, desigualdade, custo de vida e desafios econômicos continuam fazendo parte da realidade nacional. O diferencial está em outro lugar: na capacidade de transformar assuntos controversos em discussões institucionais e, em determinados momentos, em mudanças concretas na legislação.





E o Brasil, nessa história?





É aqui que a comparação fica especialmente interessante. O Brasil tem uma população muito maior, uma economia mais diversificada, uma produção cultural extraordinária e uma sociedade que abriga uma variedade enorme de identidades, crenças e modos de vida. Mas seu tamanho também torna mais complexa a construção de consensos nacionais.





Questões como aborto, drogas, direitos LGBTQIA+ e autonomia individual frequentemente se tornam instrumentos de polarização política. Muitas vezes, o debate público fica preso à disputa entre campos ideológicos, enquanto soluções práticas para problemas sociais encontram dificuldades para avançar.





Há uma ironia nessa comparação: um país com aproximadamente 3,4 milhões de habitantes em 2025, segundo o Fundo de População das Nações Unidas, conseguiu aprovar medidas que sociedades muito maiores ainda discutem intensamente. Isso não significa que o Brasil deva simplesmente copiar o vizinho. Cada país tem suas particularidades institucionais, culturais, econômicas e demográficas. Mas observar experiências que deram certo — e também estudar seus limites — é uma forma inteligente de aprimorar políticas públicas.





O Uruguai oferece uma lição importante: temas difíceis não precisam ser tratados eternamente como assuntos proibidos. Podem ser discutidos com evidências, responsabilidade, participação democrática e respeito às diferenças.





O tamanho de um país não mede a grandeza de suas escolhas





O Uruguai não é uma utopia. Não é um país sem problemas, nem uma sociedade em que todos concordam sobre tudo. Sua trajetória, porém, demonstra que uma nação relativamente pequena pode assumir protagonismo em debates que ultrapassam suas fronteiras. Ao legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, regulamentar a cannabis, ampliar o acesso ao aborto legal e aprovar a eutanásia sob condições específicas, o país construiu um conjunto de normas que coloca a autonomia individual e os direitos civis no centro de discussões fundamentais.





Talvez seja isso que incomode parte dos brasileiros: perceber que não é necessário ser uma potência econômica ou ter centenas de milhões de habitantes para tomar decisões políticas ousadas. O Uruguai mostra que o tamanho de uma nação não determina o alcance de suas ideias. E deixa uma pergunta para o Brasil: se um pequeno vizinho consegue enfrentar temas tão complexos por meio da democracia, por que nós ainda temos tanta dificuldade para avançar em determinados debates?





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A resposta não está apenas nas leis. Está na disposição de uma sociedade de discutir seus próprios tabus — e decidir, democraticamente, quais deles precisam ficar no passado.