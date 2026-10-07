Vídeo: macaco pula e morde pescoço de torcedor em jogo entre seleções
Episódio aconteceu durante a Data FIFA; com arquibancadas desertas, animal virou a principal atração
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Um episódio inusitado marcou o amistoso entre Índia e Uruguai, disputado no Estádio Salt Lake, em Calcutá. Em meio às arquibancadas praticamente vazias, um macaco invadiu o setor onde estavam alguns torcedores, pulou sobre um deles e aparentemente mordeu seu pescoço.
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A cena foi registrada em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o animal se aproxima do espectador antes de saltar sobre seu ombro. Em seguida, o macaco tenta alcançar a região do pescoço do homem, que reage e tenta afastá-lo.
O ataque aconteceu enquanto a partida era disputada diante de um público muito abaixo do esperado.
Monkey’s Day Out #indiavsuruguay https://t.co/QEyzc9nNwX— Subhajit Majumder (@SubhajitM24) October 6, 2026
Macaco vira protagonista em estádio vazio
A aparição do animal acabou se tornando uma das cenas mais comentadas do jogo. Vídeos publicados nas redes sociais mostraram diversos setores do estádio praticamente desertos, o que surpreendeu observadores, já que Calcutá é um dos principais polos do futebol indiano.
Além da iniciativa do East Bengal Club com ingressos gratuitos, a Federação Indiana de Futebol (AIFF) e o governo de Bengala Ocidental também adotaram medidas para estimular a presença dos torcedores no amistoso, mas sem sucesso.
Uruguai goleia a Índia em campo
Dentro de campo, o Uruguai venceu a Índia por 6 a 1. A partida chegou a ser interrompida por uma tempestade, mas foi retomada com vantagem para a equipe sul-americana, que aproveitou as oportunidades para construir a goleada.
O jogo confirmou as limitações de uma seleção indiana (138ª colocada no ranking da Fifa), derrotada pelo Brasil anteriormente por 4 a 0.
A Celeste voltará a campo na última data Fifa do ano, em novembro, com adversários a confirmar.
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