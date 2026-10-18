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Polvilho: origem e características das versões doce e azeda

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Redação Flipar
  • Trata-se de um ingrediente naturalmente sem glúten, o que também o torna popular em dietas com restrição a essa proteína. Portanto, sua versatilidade faz com que também seja empregado em diversas preparações alimentícias.
    Trata-se de um ingrediente naturalmente sem glúten, o que também o torna popular em dietas com restrição a essa proteína. Portanto, sua versatilidade faz com que também seja empregado em diversas preparações alimentícias. Foto: Divulgação
  • Existem dois tipos principais de polvilho, o doce e o azedo, que se diferenciam principalmente pelo modo de processamento. O polvilho doce é simplesmente o amido da mandioca seco após a extração, mantendo características mais neutras de sabor e aroma.
    Existem dois tipos principais de polvilho, o doce e o azedo, que se diferenciam principalmente pelo modo de processamento. O polvilho doce é simplesmente o amido da mandioca seco após a extração, mantendo características mais neutras de sabor e aroma. Foto: Divulgação
  • Já o polvilho azedo passa por um processo de fermentação antes da secagem, o que altera suas propriedades físicas e sensoriais. Essa fermentação é responsável pelo sabor levemente ácido característico e pela capacidade de expandir mais durante o preparo, deixando receitas como o pão de queijo mais leves e aeradas. Por isso, ele é muito valorizado em preparações que exigem textura crocante por fora e macia por dentro.
    Já o polvilho azedo passa por um processo de fermentação antes da secagem, o que altera suas propriedades físicas e sensoriais. Essa fermentação é responsável pelo sabor levemente ácido característico e pela capacidade de expandir mais durante o preparo, deixando receitas como o pão de queijo mais leves e aeradas. Por isso, ele é muito valorizado em preparações que exigem textura crocante por fora e macia por dentro. Foto: Divulgação
  • Na prática, essas diferenças impactam diretamente o resultado das receitas. O polvilho doce tende a proporcionar mais maciez e estrutura, sendo comum em preparações que exigem consistência mais firme. Por outro lado, o polvilho azedo confere leveza e crocância, além de um leve sabor ácido, sendo responsável pelo efeito de expansão em receitas como o biscoito de polvilho.
    Na prática, essas diferenças impactam diretamente o resultado das receitas. O polvilho doce tende a proporcionar mais maciez e estrutura, sendo comum em preparações que exigem consistência mais firme. Por outro lado, o polvilho azedo confere leveza e crocância, além de um leve sabor ácido, sendo responsável pelo efeito de expansão em receitas como o biscoito de polvilho. Foto: Reprodução do Youtube
  • Ambos são ingredientes versáteis e fundamentais na culinária brasileira, especialmente em regiões como Minas Gerais e Goiás. A escolha entre um e outro depende do resultado desejado na receita, e muitas vezes os dois são combinados para equilibrar textura, sabor e elasticidade nas preparações.
    Ambos são ingredientes versáteis e fundamentais na culinária brasileira, especialmente em regiões como Minas Gerais e Goiás. A escolha entre um e outro depende do resultado desejado na receita, e muitas vezes os dois são combinados para equilibrar textura, sabor e elasticidade nas preparações. Foto: Divulgação
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