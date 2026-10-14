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PÓS-CIRURGIA

Gracyanne Barbosa celebra recuperação no joelho um ano após cirurgia

Musa fitness rompeu o tendão na competição e comemora evolução após cirurgia

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ES
Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
14/10/2026 11:22 - atualizado em 14/10/2026 11:24

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Gracyanne
A ex-BBB também afirmou que a melhora aconteceu na hora exata para enfrentar as próximas etapas da disputa crédito: Instagram/Reprodução

Gracyanne Barbosa celebrou a evolução na recuperação do joelho esquerdo um ano após sofrer uma grave lesão na Dança dos Famosos. A influenciadora fitness, de 43 anos, precisou passar por cirurgia em setembro de 2025 depois de romper o tendão do quadríceps durante um movimento de impacto na atração.

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De volta ao programa, ela usou as redes sociais na terça-feira (13) para compartilhar os avanços do tratamento. Gracyanne relembrou o período de incertezas sobre voltar a dançar sem dores e com mobilidade, festejando a nova fase do pós-operatório: "depois de um ano, é a segunda semana que meu joelho não incha".

A ex-BBB também afirmou que a melhora aconteceu na hora exata para enfrentar as próximas etapas da disputa. "O Dança está afunilando, os estilos musicais vão ficando cada vez mais difíceis", avaliou ela, ressaltando que a articulação se recuperou "no momento certíssimo" da competição.

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Foto: Reprodução/Instagram

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