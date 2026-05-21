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ESTÉTICA E FUNCIONALIDADE

Como funcionam os "bioestimuladores íntimos" usados por Gracyanne Barbosa

Hoje, bioestimuladores não são usados só no rosto. Eles também ajudam na firmeza da pele de regiões como mãos, pescoço e área íntima

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Repórter
21/05/2026 11:47

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Gracyanne Barbosa
Gracyanne Barbosa crédito: Divulgação

Gracyanne Barbosa chamou atenção ao revelar que realizou procedimentos íntimos após perceber mudanças na qualidade da pele da região associadas ao percentual muito baixo de gordura corporal.

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“Com o percentual de gordura muito baixo, comecei a perceber flacidez e mudanças na qualidade da pele da região. Foi aí que comecei a procurar tratamentos”, contou a influenciadora ao explicar por que decidiu fazer bioestimulação, aplicações de ácido hialurônico, laser e exossomos.

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Apesar do termo ter viralizado, não existe um bioestimulador específico para a região íntima. Segundo Bernardo Magalhães, especialista em beleza estética e funcional, os mesmos produtos usados em áreas como rosto, mãos e pescoço passaram a ser aplicados também nessa região em tratamentos voltados à firmeza da pele.

“Muita gente ainda associa bioestimulador apenas à face, mas hoje eles já são usados em várias áreas do corpo justamente porque a perda de colágeno acontece em tudo, não só no rosto. Com o tempo, emagrecimento, menopausa e alterações hormonais, a pele perde firmeza em diferentes regiões”, explica.

No caso da região íntima, os procedimentos costumam ser procurados principalmente por mulheres que relatam flacidez, perda de firmeza e mudanças na textura da pele ao longo do tempo. Segundo o especialista, a proposta normalmente não é criar volume exagerado, mas devolver firmeza e melhorar a aparência da pele.

“A estética íntima hoje está muito mais ligada à regeneração e ao estímulo de colágeno do que a ideia antiga de transformação artificial. O objetivo geralmente é melhorar a pele e trazer mais conforto para a paciente”, afirma.

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Segundo Bernardo, a procura por esse tipo de procedimento cresceu justamente por que as mulheres passaram a falar mais abertamente sobre regiões antes tratadas como tabu. “As mulheres começaram a entender que envelhecimento e perda de colágeno não acontecem só no rosto. Pescoço, mãos, colo, glúteos e região íntima também passam por mudanças naturais ao longo da vida”, destaca.

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