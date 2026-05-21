Como funcionam os "bioestimuladores íntimos" usados por Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa chamou atenção ao revelar que realizou procedimentos íntimos após perceber mudanças na qualidade da pele da região associadas ao percentual muito baixo de gordura corporal.

“Com o percentual de gordura muito baixo, comecei a perceber flacidez e mudanças na qualidade da pele da região. Foi aí que comecei a procurar tratamentos”, contou a influenciadora ao explicar por que decidiu fazer bioestimulação, aplicações de ácido hialurônico, laser e exossomos.

Apesar do termo ter viralizado, não existe um bioestimulador específico para a região íntima. Segundo Bernardo Magalhães, especialista em beleza estética e funcional, os mesmos produtos usados em áreas como rosto, mãos e pescoço passaram a ser aplicados também nessa região em tratamentos voltados à firmeza da pele.

“Muita gente ainda associa bioestimulador apenas à face, mas hoje eles já são usados em várias áreas do corpo justamente porque a perda de colágeno acontece em tudo, não só no rosto. Com o tempo, emagrecimento, menopausa e alterações hormonais, a pele perde firmeza em diferentes regiões”, explica.

No caso da região íntima, os procedimentos costumam ser procurados principalmente por mulheres que relatam flacidez, perda de firmeza e mudanças na textura da pele ao longo do tempo. Segundo o especialista, a proposta normalmente não é criar volume exagerado, mas devolver firmeza e melhorar a aparência da pele.

“A estética íntima hoje está muito mais ligada à regeneração e ao estímulo de colágeno do que a ideia antiga de transformação artificial. O objetivo geralmente é melhorar a pele e trazer mais conforto para a paciente”, afirma.

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Segundo Bernardo, a procura por esse tipo de procedimento cresceu justamente por que as mulheres passaram a falar mais abertamente sobre regiões antes tratadas como tabu. “As mulheres começaram a entender que envelhecimento e perda de colágeno não acontecem só no rosto. Pescoço, mãos, colo, glúteos e região íntima também passam por mudanças naturais ao longo da vida”, destaca.