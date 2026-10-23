Colaboração Entre Fortrea e Omico Impulsiona Desenvolvimento de Medicamentos Oncológicos Guiados por Biomarcadores

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A colaboração visa acelerar pesquisas em oncologia de precisão na Austrália

Combina a experiência da Fortrea em ensaios clínicos oncológicos com o programa Precision Oncology Screening Platform Enabling Clinical Trials (PrOSPeCT) da Omico

Juntas, a Fortrea e a Omico tornam eficiente a seleção de centros, agilizando o acesso de pacientes a pesquisas clínicas relevantes guiadas por biomarcadores.



DURHAM, N.C. e SYDNEY, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Fortrea (Nasdaq: FTRE) (a "Empresa"), uma das principais organizações de pesquisa clínica por contrato (CRO) do mundo, e a Omico, principal organização australiana de triagem em oncologia de precisão e correspondência de estudos, anunciaram hoje uma parceria para acelerar pesquisas em oncologia de precisão, ajudando a conectar pacientes com câncer a ensaios clínicos guiados por biomarcadores. Com a união da rede de oncologia de precisão da Omico com a experiência científica e clínica da Fortrea, o esforço conjunto visa aprimorar planejamento de ensaios, seleção de centros e recrutamento de pacientes para expandir o acesso global a pesquisas oncológicas guiadas por biomarcadores.

Por meio desta iniciativa, a Omico apoiará os clientes da Fortrea no desenvolvimento de medicamentos oncológicos, fornecendo acesso a insights populacionais de pacientes, perfis genômicos, recursos de correspondência com ensaios, dados do mundo real e vias de encaminhamento na Austrália, um mercado fundamental para pesquisas clínicas oncológicas de fases iniciais e avançadas. A parceria combinará a experiência da Fortrea no desenvolvimento de medicamentos oncológicos com o PrOSPeCT, programa carro-chefe da Omico e maior iniciativa de genômica do câncer na Austrália O PrOSPeCT foi projetado para fornecer perfis moleculares e conectar pacientes a ensaios clínicos baseados em biomarcadores e terapias direcionadas.

"Nossa parceria com a Omico tem como objetivo direcionar agilmente o paciente certo para o ensaio clínico ideal", disse Oren Cohen, M.D., Diretor Médico da Fortrea. "O desenvolvimento oncológico moderno exige uma precisão cada vez maior para correlacionar tipos específicos de câncer às terapias com maior probabilidade de beneficiar os pacientes, no menor tempo possível. A parceria com a Omico acelera nossa capacidade de identificar os pacientes certos para ensaios baseados em biomarcadores na Austrália e ajuda a promover a medicina de precisão para pessoas com câncer."

A Omico estruturou um dos maiores ecossistemas de oncologia de precisão da Austrália, integrando perfil molecular, evidências de mundo real, programas de coortes, e uma rede nacional de pesquisadores e centros clínicos. A Omico cadastrou mais de 23 mil pacientes que assinaram o termo de consentimento no seu banco de dados clínico-genômico e recebeu encaminhamentos de mais de 1.600 médicos em toda a Austrália.

"A Austrália está bem-posicionada para apoiar ensaios clínicos globais orientados por biomarcadores, por meio da infraestrutura, experiência e redes nacionais de pesquisa em oncologia de precisão estabelecidas pela Omico", disse o Professor David Thomas, Diretor de Ciência e Estratégia da Omico. "Ao combinar nossos dados nacionais e recursos de correspondência com ensaios com a experiência global da Fortrea em desenvolvimento clínico, podemos ajudar patrocinadores internacionais a identificar populações de pacientes relevantes, planejar estudos de forma mais eficaz e apoiar o recrutamento direcionado."

A experiência da Fortrea em oncologia é sustentada por milhares de profissionais operacionais e apoiada por uma equipe de mais de 50 médicos oncologistas. Esta parceria ocorre em um momento em que o desenvolvimento moderno de medicamentos oncológicos vem acelerando o foco em medicina de precisão, pesquisas orientadas por biomarcadores e identificação direcionada de pacientes. Ao trabalharem juntas, a Fortrea e a Omico tornam a seleção de centros mais eficiente e ampliam a capacidade de conectar pacientes a ensaios clínicos adequados ao seu perfil genômico, viabilizando a maior participação de pacientes em pesquisas adaptadas a condições específicas na Austrália.

Sobre a Fortrea

A Fortrea (Nasdaq: FTRE) é fornecedora líder global de soluções para o desenvolvimento clínico para a indústria de ciências da vida. Fazemos parcerias com grandes e emergentes empresas biofarmacêuticas, de biotecnologia, de dispositivos médicos e de diagnóstico para impulsionar a inovação na saúde que acelera terapias que mudam a vida dos pacientes. A Fortrea fornece gerenciamento de testes clínicos de fase I-IV, farmacologia clínica e serviços de consultoria. As soluções da Fortrea utilizam suas três décadas de experiência abrangendo mais de 20 áreas terapêuticas, sua dedicação ao rigor científico, insights excepcionais e uma forte rede de pesquisadores. Nossa equipe talentosa e diversificada, presente em 100 países, é dimensionada para fornecer soluções focadas e ágeis para clientes globais. Para mais informações sobre como a Fortrea está agilizando o desenvolvimento de medicamentos, visite Fortrea.com e siga-nos no LinkedIn, X e Bluesky.

Sobre a Omico

A Omico é uma organização nacional independente e sem fins lucrativos comprometida em transformar o combate ao câncer. Trabalhamos para aprimorar os resultados para australianos com câncer, fornecendo acesso equitativo à oncologia de precisão e traduzindo avanços científicos em pesquisas e cuidados clínicos, além de gerar as evidências necessárias para embasar políticas de saúde e a reforma do sistema. Em colaboração com os principais institutos de câncer, pesquisadores, médicos, parceiros do setor, grupos de defesa e instâncias do governo em toda a Austrália, aceleramos o perfilamento molecular, ensaios clínicos guiados por biomarcadores, a gestão personalizada do risco de câncer e evidências do mundo real.

Sobre o PrOSPeCT

O PrOSPeCT é a maior iniciativa de oncologia de precisão da Austrália. Realizada pela Omico e por uma rede nacional de parceiros da área da saúde, pesquisa e indústria, a iniciativa oferece a australianos elegíveis acesso a perfil molecular e correspondência com ensaios clínicos e terapias guiados por biomarcadores, sem custo para o paciente. Além disso, gera dados clínicos, genômicos, de tratamento e de resultados para promover pesquisas, aprimorar o tratamento do câncer e embasar futuras políticas de saúde.

Contatos da Fortrea:

Galen Wilson (Mídia) – 703-298-0802, media@fortrea.com

Kate Dillon (Mídia) – 646-818-9115, kdillon@prosek.com

Tracy Krumme (Investidores) – 984-385-6707, Tracy.Krumme@fortrea.com

Contato da Omico:

Kym Bramich (Comunicação) – +61 414 795 087, k.bramich@omico.org.au

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9852234)