Jardineiro planta batatas em caixas de papelão e colhe resultado incrível

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Cultivar o próprio alimento pode diminuir os gastos no supermercado, ampliar o consumo de itens nutritivos e servir como exercício ao ar livre. Para quem não tem quintal ou espaço externo amplo, comprar vasos convencionais costuma exigir investimento inicial. O jardineiro James Prigioni testou uma alternativa gratuita e usou caixas de envio da Amazon como recipientes para plantar batatas no pátio.

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No primeiro teste, feito em uma embalagem básica de papelão com parede única, Prigioni realizou as etapas seguintes:

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forrou a base com folhas secas para reter umidade;

colocou de quatro a cinco polegadas de solo próprio que ele mesmo produz;

inseriu três batatas semente vermelhas escuras;

cobriu os tubérculos com mais terra;

aplicou fertilizante e regou.

Em uma segunda caixa menor, o jardineiro aplicou o mesmo método usando duas batatas semente brancas. Duas semanas depois, as plantas brotaram da terra. Dez dias após essa fase inicial, as caixas estavam cheias de vegetações viçosas.

Manejo e cuidados no pátio

Quando as hastes cresceram, Prigioni amontoou terra ao redor delas para incentivar novos tubérculos, dar sustentação para a planta não tombar e proteger as raízes do sol. Ele também acrescentou cobertura morta para manter o vegetal fresco no calor do verão. O manejo posterior exigiu apenas manter as regas.

As duas variedades floresceram, sinalizando a formação das batatas. A folhagem da batata vermelha teve problemas leves com pragas que não demandaram intervenção, enquanto as plantas brancas não sofreram danos. O jardineiro explicou: "Isso mostra como a seleção de variedades pode fazer uma grande diferença no jardim".

Colheita e resistência do papelão

A colheita começou quando a parte visível da folhagem começou a morrer. A caixa menor permaneceu inteira. A maior rompeu levemente em um dos cantos, sem afetar o crescimento das plantas. Prigioni declarou: "Estou agradavelmente surpreso com o quanto as caixas aguentaram", destacando a gratuidade da estrutura.

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Ao abrir a caixa grande, o jardineiro retirou dezenas de batatas de tamanhos variados. O recipiente menor teve rendimento menor, mas expressivo para apenas dois itens plantados. Novos experimentos do jardineiro estão disponíveis no YouTube, no "The Gardening Channel with James Prigioni".