O jeito certo de armazenar batatas em casa sem perdas
A batata é rica em água e respira mesmo depois de colhida. Quando ela fica abafada, encostada em outras batatas ou presa em plástico, a umidade se acumula e vir
compartilheSIGA
Você compra um saco de batatas e, quando vai usar, encontra metade mole, brotando ou com cheiro estranho? Isso acontece mais do que parece e, quase sempre, tem a ver com umidade presa e falta de ventilação. A boa notícia é que existe um truque simples, barato e bem "raiz": armazenar as batatas com jornal, do jeito certo, pode ajudar a manter o alimento firme por muito mais tempo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A batata é rica em água e respira mesmo depois de colhida. Quando ela fica abafada, encostada em outras batatas ou presa em plástico, a umidade se acumula e vira um convite para apodrecer. E quando uma começa a estragar, ela acelera o problema do resto, porque cria um microambiente úmido e quente.
Leia Mais
Outro vilão é a luz. Em ambientes claros e quentes, a batata tende a brotar mais cedo e perde qualidade. O resultado é aquele ciclo chato: você compra com intenção de render e acaba jogando fora antes do tempo.
Como o truque do jornal ajuda a batata a durar mais tempo?
O jornal funciona como um "amortecedor" inteligente. Papel é respirável e ajuda a controlar a umidade sem selar o alimento, diferente de sacos plásticos, que seguram água e aceleram o estrago. Além disso, a camada de jornal facilita separar as batatas para que elas não fiquem se pressionando e criando machucados.
Na prática, a ideia é manter o ambiente escuro, fresco e com circulação de ar. O papel entra como apoio para reduzir a umidade acumulada e organizar melhor o armazenamento, evitando o contato direto entre as batatas.
- 12 nutrientes que protegem sua pele do sol
- Além do tabagismo, obesidade e inflamação também prejudicam os pulmões
- Detox pós-Carnaval: como ajudar seu corpo a se recuperar na Quaresma
Como armazenar batata do jeito certo para durar muito mais?
O passo a passo é simples, mas tem um detalhe que faz toda a diferença: batata não gosta de ficar empilhada, encostando e suando. Se você quer resultado, trate como "camadas" e não como monte. E não precisa de nada sofisticado, só constância e um lugar adequado.
|Etapa
|Como fazer
|Objetivo
|Escolha do lugar
|Use um local fresco, escuro e ventilado
|Reduz brotos e calor excessivo
|Forração
|Faça uma camada de jornal no fundo
|Ajuda no controle de umidade
|Distribuição
|Coloque uma a uma, sem encostar
|Garante circulação de ar
|Manutenção
|Revise com frequência e retire as que mudarem
|Evita que uma estrague as outras
Quais erros fazem a batata brotar ou apodrecer mais rápido?
O erro número um é deixar em saco plástico fechado ou em local quente e iluminado. A batata "sua", a umidade fica presa e a deterioração acelera. Outro erro comum é guardar perto de fontes de calor e sem ventilação, como atrás da geladeira ou em armário que esquenta.
Também vale atenção ao manuseio: batata amassada vira porta de entrada para estragar antes. Se você compra em grande quantidade, a revisão periódica é o que salva o saco inteiro.