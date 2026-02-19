Assine
overlay
Início Bem viver
DICAS

O jeito certo de armazenar batatas em casa sem perdas

A batata é rica em água e respira mesmo depois de colhida. Quando ela fica abafada, encostada em outras batatas ou presa em plástico, a umidade se acumula e vir

Publicidade
Carregando...
MN
Matheus Nazario
MN
Matheus Nazario
Repórter
19/02/2026 18:45

compartilhe

SIGA
x
Adeus batata brotando e mole: o jeito certo de guardar para durar muito mais sem cheiro ruim
Adeus batata brotando e mole: o jeito certo de guardar para durar muito mais sem cheiro ruim crédito: Tupi

Você compra um saco de batatas e, quando vai usar, encontra metade mole, brotando ou com cheiro estranho? Isso acontece mais do que parece e, quase sempre, tem a ver com umidade presa e falta de ventilação. A boa notícia é que existe um truque simples, barato e bem "raiz": armazenar as batatas com jornal, do jeito certo, pode ajudar a manter o alimento firme por muito mais tempo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A batata é rica em água e respira mesmo depois de colhida. Quando ela fica abafada, encostada em outras batatas ou presa em plástico, a umidade se acumula e vira um convite para apodrecer. E quando uma começa a estragar, ela acelera o problema do resto, porque cria um microambiente úmido e quente.

Leia Mais

Outro vilão é a luz. Em ambientes claros e quentes, a batata tende a brotar mais cedo e perde qualidade. O resultado é aquele ciclo chato: você compra com intenção de render e acaba jogando fora antes do tempo.

Batatas, mesmo com boa aparência, podem estragar rapidamente
Batatas, mesmo com boa aparência, podem estragar rapidamente

Como o truque do jornal ajuda a batata a durar mais tempo?

O jornal funciona como um "amortecedor" inteligente. Papel é respirável e ajuda a controlar a umidade sem selar o alimento, diferente de sacos plásticos, que seguram água e aceleram o estrago. Além disso, a camada de jornal facilita separar as batatas para que elas não fiquem se pressionando e criando machucados.

Na prática, a ideia é manter o ambiente escuro, fresco e com circulação de ar. O papel entra como apoio para reduzir a umidade acumulada e organizar melhor o armazenamento, evitando o contato direto entre as batatas.

Como armazenar batata do jeito certo para durar muito mais?

O passo a passo é simples, mas tem um detalhe que faz toda a diferença: batata não gosta de ficar empilhada, encostando e suando. Se você quer resultado, trate como "camadas" e não como monte. E não precisa de nada sofisticado, só constância e um lugar adequado.

Método do jornal na prática Armazenamento simples e organizado
???? Passo a passo
Etapa Como fazer Objetivo
Escolha do lugar Use um local fresco, escuro e ventilado Reduz brotos e calor excessivo
Forração Faça uma camada de jornal no fundo Ajuda no controle de umidade
Distribuição Coloque uma a uma, sem encostar Garante circulação de ar
Manutenção Revise com frequência e retire as que mudarem Evita que uma estrague as outras

Quais erros fazem a batata brotar ou apodrecer mais rápido?

O erro número um é deixar em saco plástico fechado ou em local quente e iluminado. A batata "sua", a umidade fica presa e a deterioração acelera. Outro erro comum é guardar perto de fontes de calor e sem ventilação, como atrás da geladeira ou em armário que esquenta.

Também vale atenção ao manuseio: batata amassada vira porta de entrada para estragar antes. Se você compra em grande quantidade, a revisão periódica é o que salva o saco inteiro.

Sinais de que a batata não está bem Hora de separar antes que estrague o resto
Atenção
Cheiro forte e umidade
Se o saco "abafa" e fica com cheiro ruim, o armazenamento está prendendo água e acelerando o apodrecimento.
Textura muito mole
Moleza excessiva é sinal de perda de qualidade e risco de contaminar o restante quando ficam encostadas.
Brotos grandes e frequentes
Brotar cedo costuma indicar excesso de luz e calor. Ajuste o lugar e mantenha o ambiente mais escuro.

O canal Le Jardin Sans Mot, no TikTok, mostra como essa dica é aplicada no dia a dia:

@lejardinsansmot ???? Bien stocker ses pommes de terre pour les garder longtemps ! Je les place dans une caisse avec du papier journal, puis direction une pièce sombre, fraîche et aérée. Fini les patates qui germent trop vite ! ????? #jardin #pommedeterre #permaculture #lejardinsansmot ? son original – Le jardin sans mot

Como manter o estoque sem desperdício sem complicar a rotina?

O melhor truque é o que cabe na vida real: separar em camadas com jornal, deixar em local fresco e revisar de tempos em tempos. Isso evita comprar batata toda semana e diminui o desperdício, porque você consome o saco com mais tranquilidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Se você quer um resultado consistente, pense em organização: batatas mais velhas na frente, novas atrás. Quando a casa está com o básico bem resolvido, a cozinha rende mais, o gasto cai e o alimento dura do jeito que deveria.

Tópicos relacionados:

armazenamento batata cozinha dicas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay