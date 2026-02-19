12 nutrientes que protegem sua pele do sol



No verão, a exposição ao sol aumenta e exige atenção redobrada com a saúde da pele. Mais do que o uso diário do protetor solar, a alimentação pode ser uma grande aliada contra os danos causados pelos raios ultravioletas (UV), graças a nutrientes que atuam como antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres e reduzem o envelhecimento precoce.





Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer de pele é o tipo mais comum no mundo, representando cerca de 1 em cada 3 diagnósticos de câncer. Embora o uso do filtro solar seja indispensável, a ciência mostra que determinados alimentos podem potencializar a defesa natural da pele.





“A fotoproteção é multifatorial. Não se trata apenas de passar protetor solar, mas também de fortalecer o organismo de dentro para fora. Nutrientes antioxidantes ajudam a neutralizar os radicais livres gerados pela exposição solar, prevenindo manchas, rugas e até alguns danos celulares mais profundos”, explica a dermatologista Lorena Afya.A nutrologia também reforça essa conexão entre prato e pele. Segundo a nutróloga Marcela Reges, muitas pessoas buscam cápsulas milagrosas de vitaminas, mas esquecem que o melhor caminho é a alimentação equilibrada. “A base para uma pele saudável e protegida sempre será a alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras, legumes, boas fontes de proteínas e gorduras. Cápsulas não substituem a nutrição natural que vem dos alimentos, elas podem complementar, mas nunca ocupar o lugar da comida de verdade”, explica a médica.





Os nutrientes mais recomendados pelas especialistas para a saúde da pele em tempos quentes:



As médicas destacaram os principais nutrientes que, segundo elas, são essenciais para fortalecer a proteção natural da pele e mantê-la saudável nos períodos de maior incidência solar. A grande maioria destes componentes ajudam a prevenir os danos causados pelos raios UV, contribuem para a regeneração celular e favorecem uma aparência mais firme e luminosa. São eles:



1.Vitamina C





Presente em frutas cítricas, acerola, kiwi e pimentão.Auxilia na produção de colágeno e tem forte ação antioxidante.a





2.Vitamina E





Encontrada em oleaginosas (castanhas, amêndoas), sementes e azeite de oliva. Protege as membranas celulares contra danos oxidativos.





3. Licopeno





Nutriente presente no tomate, melancia e goiaba. Tem efeito fotoprotetor, ajudando a reduzir a vermelhidão após a exposição solar.





4.Betacaroteno



Abundante em cenoura, abóbora e manga. Contribui para a pigmentação da pele e aumenta a resistência contra os raios UV.





5.Polifenóis





Encontrados no chá-verde, cacau e frutas vermelhas. Combatem processos inflamatórios e reduzem os danos oxidativos causados pelo sol.





6.Ômega-3





Presente em peixes de água fria (salmão, sardinha), linhaça e chia. Ajuda na integridade da barreira cutânea, prevenindo inflamações e ressecamento.





7.Selênio





Potente antioxidante que atua em enzimas de defesa celular (glutationa peroxidase). Contribui na redução de danos causados por radicais livres.





8.Astaxantina





Carotenoide com forte ação antioxidante e anti-inflamatória. Possui efeito protetor contra fotoenvelhecimento, contra rugas e manchas.





9.Polypodium leucotomos





Extrato de samambaia tropical com ação antioxidante e imunomoduladora, adjuvante na fotoproteção.





10.Luteína: carotenoide





Encontrado em vegetais verdes e ovos, protege a pele e também os olhos contra a luz visível e a radiação azul.





11.Nicotinamida (vitamina B3)





Atua na reparação do DNA celular, reduz o risco de queratoses actínicas e até de câncer de pele não melanoma em grupos de risco.





12. Picnogenol (extrato do pinheiro marítimo francês)





Rico em polifenóis, melhora a microcirculação, aumenta a elasticidade da pele e auxilia na proteção contra radiação UV.















