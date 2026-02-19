Detox pós-Carnaval: como ajudar seu corpo a se recuperar na Quaresma
Confira dicas de alimentação e hidratação para reduzir o inchaço e recuperar o bem-estar após os dias de folia; comece a mudança na Quarta de Cinzas
O carnaval acabou e, com a chegada da Quarta-feira de Cinzas, o corpo pode dar sinais de cansaço, inchaço e baixa energia. Para muitos, os dias de folia são marcados por uma alimentação desregrada, consumo de álcool e poucas horas de sono. Aproveitar o início da Quaresma pode ser a oportunidade ideal para reequilibrar o organismo e promover uma recuperação completa.
A ideia de uma alimentação equilibrada pós-festa não envolve dietas restritivas ou soluções milagrosas. O foco é dar suporte às funções naturais de metabolização e excreção do organismo. Isso é feito por meio de escolhas inteligentes na hidratação e na alimentação, que ajudam o corpo a se recuperar dos excessos e a reduzir o mal-estar.
Hidratação é o primeiro passo
A recuperação começa com a água. Manter o corpo bem hidratado é fundamental para que os rins filtrem as impurezas e para combater a retenção de líquidos, uma das principais causas do inchaço. A recomendação é beber bastante água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede.
Alimentos que ajudam na recuperação
A escolha dos alimentos certos é crucial para desinflamar o organismo e devolver a vitalidade. Priorize comidas leves e naturais, que oferecem nutrientes importantes sem sobrecarregar o sistema digestivo. Incluir os seguintes itens no cardápio pode fazer toda a diferença:
Folhas verde-escuras: couve, espinafre e rúcula são ricas em fibras e nutrientes que auxiliam na digestão e fornecem suporte ao bom funcionamento do fígado.
Frutas ricas em água: melancia, abacaxi e melão são excelentes para hidratar e possuem propriedades diuréticas que diminuem o inchaço.
Proteínas magras: peixes, frango e ovos são fontes de aminoácidos essenciais para a recuperação dos tecidos e músculos.
Gengibre e açafrão: essas raízes têm potente ação anti-inflamatória e antioxidante, ajudando a combater os radicais livres gerados pelos excessos.
Cereais integrais: arroz integral e aveia fornecem energia de forma gradual e suas fibras contribuem para o bom funcionamento do intestino.
Reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em sódio, açúcar e gorduras saturadas, também é essencial para aliviar o trabalho do corpo e acelerar a sensação de bem-estar neste período de renovação.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.