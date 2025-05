Detox terapêutico pode ajudar no controle do lipedema, atesta nutricionista

lipedema é uma condição crônica e progressiva que atinge majoritariamente mulheres e é caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura nas pernas, quadris e, em alguns casos, nos braços, acompanhada de dor, inchaço e sensibilidade. No Brasil, estima-se que cerca de 12% da população feminina conviva com a doença, muitas vezes confundida com obesidade ou celulite, dificultando o diagnóstico e o tratamento adequado.

Leia Mais Lipedema: atividade física pode melhorar a qualidade de vida Lipedema: reconheça os sinais e saiba como enfrentar a doença Lipedema: a 'nova doença' que causa acúmulo de gordura nas pernas e braços A nutricionista, pesquisadora e CEO do Scanner da Saúde, Aline Quissak, destaca que a alimentação tem papel central na gestão da doença, e aponta que a detoxificação terapêutica personalizada pode ser uma das estratégias mais eficazes. “O detox terapêutico vai muito além de tomar suco verde. É uma abordagem baseada em ciência, que envolve testes genéticos, análises de sangue e da microbiota intestinal. Isso permite montar um plano individualizado que ajude a reduzir a inflamação, equilibrar os hormônios e melhorar a qualidade de vida”, afirma Aline.

Detox personalizado: ciência aplicada ao tratamento

Estudos recentes demonstram que a personalização do detox com base em genes como GSTM1, COMT e CYP1A2 — responsáveis por eliminar toxinas — pode ajudar a identificar falhas na capacidade de detoxificação, fator que agrava os sintomas do lipedema.

Segundo Aline, identificar essas variantes genéticas é a chave para um detox eficaz, pois permite o uso de nutrientes específicos para corrigir falhas metabólicas. Compostos como glutationa, sulforafano, N-acetilcisteína (NAC) e vitaminas do complexo B são essenciais na fase de biotransformação hepática, auxiliando na excreção de metais pesados e hormônios em excesso, que têm relação direta com a piora da inflamação e do acúmulo de gordura.

O papel dos metais pesados e intolerâncias alimentares

Outro fator agravante é a exposição a metais pesados, como mercúrio e chumbo, que podem piorar a inflamação e comprometer a eliminação de toxinas. “Um protocolo adequado de detox ajuda a eliminar essas substâncias e reduzir a carga inflamatória”, explica a especialista.

Além disso, alergias alimentares e intolerâncias a glúten, leite e frutose também devem ser investigadas. “Esses gatilhos alimentares podem ser silenciosos, mas altamente inflamatórios para o organismo da paciente com lipedema”, alerta Aline.

Detox hormonal e nutrição terapêutica

A detoxificação hormonal também é destacada como um ponto crucial. Quando realizada corretamente, ajuda a reduzir o acúmulo de hormônios que contribuem para a inflamação sistêmica e o agravamento do quadro clínico.

“É possível promover alívio de sintomas, melhora da circulação e bem-estar com uma estratégia nutricional individualizada. A nutrição terapêutica não trata apenas o sintoma, mas a causa bioquímica por trás dele”, reforça Aline.

A abordagem personalizada e científica proposta pela especialista tem ganhado espaço entre pacientes que buscam mais eficácia e menos frustrações com tratamentos genéricos. Para Aline, o futuro do manejo do lipedema está na integração entre ciência de precisão, genética e alimentação funcional.