Lipedema: boa alimentação é crucial para enfrentar a doença

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O lipedema é uma condição crônica e muitas vezes negligenciada, que afeta predominantemente as mulheres. A doença é caracterizada pelo acúmulo de gordura de maneira irregular em áreas como quadris, coxas e, em alguns casos, nos braços. Embora frequentemente confundida com obesidade, o lipedema é uma doença distinta, que pode levar a sintomas dolorosos, inchaço e alterações na forma do corpo. Portanto, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para melhorar a qualidade de vida.



Como parte do tratamento, a nutrição desempenha um papel fundamental, conforme explica a nutricionista especializada em nutrição esportiva e estética, Thainara Gottardi. “Embora o lipedema seja uma doença relacionada ao acúmulo de gordura, ele não pode ser tratado apenas com dietas convencionais. O acompanhamento nutricional deve ser personalizado, com foco na redução de inflamação, controle de retenção de líquidos e equilíbrio hormonal”.





A especialista ressalta que, além da alimentação balanceada, o acompanhamento profissional também pode incluir estratégias para otimizar a saúde metabólica e melhorar a circulação. Neste sentido, alimentos anti-inflamatórios e controle de líquidos são recomendações da especialista.



“Uma dieta rica em antioxidantes, como frutas vermelhas, vegetais folhosos e fontes de ácidos graxos essenciais, pode ajudar a reduzir a inflamação, enquanto a ingestão controlada de sódio e alimentos com alto índice glicêmico pode auxiliar na redução da retenção de líquidos, um sintoma comum dessa condição”.

Além disso, a nutricionista reforça a importância de exercícios físicos adaptados, como a drenagem linfática e atividades de baixo impacto, que ajudam a melhorar a circulação e minimizar os efeitos do lipedema.



Embora o lipedema ainda seja um tema pouco discutido, a conscientização sobre a doença tem crescido. “O diagnóstico precoce e o acompanhamento nutricional adequado podem aliviar bastante os sintomas e melhorar a qualidade de vida das pacientes. É essencial que mais mulheres busquem informações sobre a doença e tratem-na com a seriedade que merece”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia