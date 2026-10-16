Fim da escala 6x1: 'Ninguém quer que empresa quebre', diz Lula

Na cerimônia de promulgação da emenda constitucional que acaba com a escala 6x1, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou a redução da jornada de trabalho de “conquista histórica” e que “ninguém quer que empresas quebrem”. A declaração do petista foi ao lado dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Trata-se da primeira mudança no limite constitucional da jornada em 38 anos, teto que constava na Constituição desde 1988.

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“Hoje, nós estamos dando um passo importante, numa coisa para melhor. Toda vez que a sociedade conquista alguma coisa, aparece uma turma dizendo que não vai dar certo. Ninguém está se negando a discutir. Ninguém quer que empresa quebre. Mas também ninguém quer que um trabalhador morra por falta de descanso”, discursou o presidente.

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Etapas de transição e prazos

Os prazos passam a valer a partir da publicação da emenda no Diário Oficial da União, momento em que entram em vigor as normas sem período específico. O calendário prevê as seguintes etapas:

dois meses após a publicação: o período semanal cai de 44 para 42 horas, com a garantia de duas folgas na semana.

um ano após a primeira etapa: o limite máximo atinge 40 horas semanais.

Se a publicação ocorrer nesta sexta-feira, a etapa inicial entra em vigor em meados de dezembro, enquanto o teto de 40 horas valerá em meados de dezembro de 2027. A diminuição contempla os contratos de trabalho em vigor e não permite a redução de salários nem de pisos salariais.

Descanso semanal e regras da jornada

O trabalhador passa a ter dois dias de repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. O limite diário de serviço permanece em oito horas, permitindo-se a compensação de horários e a redução da jornada mediante convenção ou acordo coletivo.

Em caráter excepcional, acordo ou convenção coletiva poderá viabilizar dois dias de repouso na média do mês, com a exigência de ao menos uma folga semanal. As regras englobam os funcionários terceirizados que prestam serviços para a administração pública federal, estadual, distrital e municipal.

Ficam fora das novas regras os trabalhadores do setor privado com curso superior e remuneração superior a duas vezes e meia o teto da Previdência Social, exceto se a empresa optar pela aplicação do regime.

Votação política e regulamentações pendentes

A proposta passou pelo Senado em dois turnos por 75 votos a 1, registrando voto contrário exclusivo do senador Hamilton Mourão. Após sucessivas manifestações contrárias ao projeto, o senador Flávio Bolsonaro votou a favor para conter desgaste eleitoral. O texto dispensou nova análise dos deputados por manter o teor validado na Câmara cinco meses antes.

Uma lei complementar ainda precisa ser formulada e votada para fixar termos de transição aplicáveis a microempreendedores individuais, microempresas e companhias de pequeno porte, condicionada à preservação dos postos de emprego. Categorias submetidas a regimes diferenciados, a exemplo dos aeronautas, poderão pactuar outra distribuição da jornada por convenção ou acordo coletivo.

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As organizações que utilizam a escala 6x1 dispõem de prazo até meados de dezembro para redesenhar escalas e ajustar negociações sindicais aos novos limites de trabalho.