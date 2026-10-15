Escala 6x1 x 5x2: veja as diferenças e quantas horas você vai trabalhar agora

O Senado Federal aprovou por ampla maioria, nesta quarta-feira (14), o fim da escala 6x1 e a redução da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais em todo o território nacional. A matéria foi aprovada em dois turnos, obtendo 75 votos favoráveis e apenas um contrário, do senador Hamilton Mourão. O texto agora segue diretamente para promulgação pelo Congresso Nacional, sem necessidade de novas deliberações parlamentares.

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A aprovação provocou reações imediatas e divergentes entre os setores produtivos do país. Entidades representativas dos trabalhadores, a exemplo dos sindicatos, defenderam a alteração legislativa como um avanço histórico para a saúde e a rotina da classe trabalhadora.

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Como a legislação organiza o descanso

No ordenamento trabalhista brasileiro, as jornadas de trabalho variam conforme a atividade econômica e o regime contratual estabelecido. A legislação determina que todas as categorias devem obedecer a parâmetros estritos de funcionamento. O ponto de diferenciação entre as estruturas reside na distribuição semanal dos períodos dedicados ao serviço e dos dias de repouso.

Entre os formatos existentes no país, o modelo 6x1 figurava até então como um dos mais comuns. Nessa configuração tradicional, o profissional cumpria seis dias consecutivos de atividade para ter direito a apenas um dia de folga. Para atingir o antigo teto de 44 horas semanais previsto na legislação, o expediente diário girava em torno de 7 horas.

A rotina no modelo 5x2 e outras escalas

A transição abre caminho para a consolidação da jornada 5x2, sistema que estipula cinco dias de serviço para dois dias de descanso. A legislação não exige que essas duas folgas sejam consecutivas, embora a maior parte dos acordos trabalhistas priorize as pausas aos sábados e domingos.

Com a nova carga máxima fixada em 40 horas semanais, a permanência diária passa a ser de 8 horas no regime de cinco dias trabalhados, eliminando a necessidade de cumprir 8 horas e 48 minutos diários para compensação. A nova diretriz visa garantir descanso compatível com as demandas modernas de qualidade de vida.

A validação da medida pelo plenário do Senado Federal encaminha o encerramento do ciclo de seis dias contínuos de trabalho para um único dia de folga. Contudo, a regra passará a vigorar após a promulgação formal pelo Congresso Nacional e contará com períodos de implementação progressiva para que as empresas dos mais variados setores possam adequar suas escalas e custos.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria