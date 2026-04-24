Fim da escala 6x1? Veja alternativas que podem mudar o trabalho

O debate sobre a jornada de trabalho 6x1, na qual se trabalha por seis dias para folgar um, ganhou destaque nas redes sociais e no Congresso. A discussão, impulsionada por um projeto que propõe o fim desse modelo, expõe a busca dos trabalhadores por mais qualidade de vida e tempo para o descanso, enquanto empresas se preocupam com os impactos na produtividade e nos custos.

Essa escala é comum em setores como o comércio, serviços e telemarketing. A legislação trabalhista brasileira permite essa jornada de trabalho desde que não ultrapasse 44 horas semanais e garanta o descanso remunerado de 24 horas consecutivas. No entanto, o cansaço acumulado e a dificuldade de conciliar a vida profissional com a pessoal levaram à busca por novas alternativas.

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Cada modelo alternativo traz consigo mudanças na distribuição das horas de trabalho e na dinâmica das empresas. Conhecer as opções é fundamental para entender o futuro do mercado de trabalho.

Conheça 4 alternativas à escala 6x1

Escala 5x2: este é o formato mais conhecido, principalmente no ambiente corporativo. Consiste em cinco dias de trabalho seguidos por dois dias de folga, geralmente no fim de semana. A principal vantagem é o descanso prolongado, que permite melhor recuperação física e mental, além de mais tempo para o convívio social e familiar.

Escala 4x3: nesse modelo, o funcionário trabalha quatro dias e folga três. Para manter a carga horária semanal, os dias de trabalho costumam ser mais longos. A proposta atrai pelo fim de semana de três dias, mas exige adaptação a um ritmo diário mais intenso. Apesar disso, as empresas que adotaram a escala ao redor do mundo apontam aumento da produtividade.

Escala 12x36: já consolidada em áreas como saúde e segurança, essa jornada envolve 12 horas de trabalho contínuo seguidas por 36 horas de descanso. Embora os períodos de folga sejam maiores, as longas horas de atividade podem ser exaustivas, sendo um modelo mais adequado para funções específicas.

Semana de 4 dias com jornada reduzida: considerada a proposta mais inovadora, sugere uma semana de trabalho de quatro dias sem alteração no salário e com redução da carga horária semanal, geralmente para 32 horas. O conceito se baseia na ideia de que um trabalhador mais descansado se torna mais produtivo, compensando as horas não trabalhadas. Projetos piloto já estão em andamento em empresas no Brasil e no mundo para testar sua viabilidade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata