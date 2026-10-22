Hablla é selecionada como LinkedIn Top Startups 2026

A Hablla, plataforma que integra WhatsApp e outros canais de mensagem, CRM e agentes de inteligência artificial, está entre as 20 startups da lista ?LinkedIn Top Startups 2026, divulgada em 14 de outubro pelo LinkedIn Notícias. A lista anual reúne as startups brasileiras que mais cresceram, geraram interesse no mercado e atraíram profissionais nos últimos doze meses.

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A classificação é feita exclusivamente com dados da rede e considera quatro pilares: crescimento do quadro de funcionários, engajamento com a página e os perfis da empresa, interesse por vagas e capacidade de contratar profissionais vindos das empresas da lista LinkedIn Top Companies. O período analisado foi de 1º de julho de 2025 a 30 de junho de 2026. Para concorrer, as empresas precisam ter sede no Brasil, ser privadas e independentes, ter pelo menos 30 funcionários e no máximo cinco anos de fundação, segundo a metodologia publicada pelo LinkedIn.

“Um reconhecimento baseado em dados de crescimento e atração de talentos diz muito sobre o momento da empresa. Não é só o produto que está evoluindo, é o time que está sendo formado para construí-lo. Nosso foco agora é levar essa tecnologia a um número cada vez maior de negócios, do pequeno empreendedor às grandes operações”, afirma Rodrigo Xavier, cofundador e CPO da Hablla.

A edição deste ano tem a inteligência artificial como pano de fundo. Segundo dados do próprio LinkedIn, 4 em cada 10 profissionais no mundo afirmam que a IA os incentivou a empreender. Na lista, a tecnologia aparece no centro de negócios de setores como saúde, jurídico, finanças e recursos humanos. No caso da Hablla, a IA é aplicada à comunicação entre empresas e clientes: agentes automatizados atuam no atendimento, na qualificação de leads e no acompanhamento de vendas, conectados ao histórico de cada contato no CRM.

“Um agente de IA só é útil quando conhece o contexto do cliente. Por isso, nossa engenharia trabalha para que cada conversa, de qualquer canal, chegue conectada aos dados do CRM e às integrações da empresa, com a estabilidade necessária para operar em grande volume”, explica Álvaro Magri, mestre em Ciência da Computação, pesquisador em bioinformática e CTO da Hablla.

Fundada em 2023, a Hablla é certificada pela Meta como BSP Select, o nível mais alto do programa de parceiros oficiais da API do WhatsApp Business.

A empresa também oferece a Hablla One, opção com plano gratuito e contratação direta pela internet, voltada a pequenas e médias empresas, creators, agências que revendem a solução com marca própria e desenvolvedores que precisam de infraestrutura para a API oficial do aplicativo.

Segundo Marcus Barboza, especialista em operações comerciais no WhatsApp e criador da metodologia MCI, o desafio das empresas hoje é menos estar presente nos canais e mais conectar o que acontece neles. “Muitas empresas já vendem pelo WhatsApp, mas cada área enxerga um pedaço da conversa. O Marketing Conversacional Integrado parte da ideia de que marketing, vendas e atendimento precisam operar sobre a mesma jornada e os mesmos dados. É aí que a automação e a IA passam a gerar resultados de verdade”, diz.

Sobre a Hablla

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A Hablla é uma startup de IA especializada em Marketing Conversacional Integrado, que unifica marketing, vendas e atendimento. Certificada pela Meta como BSP Select (tier mais alto do programa de parceiros WhatsApp), processa mais de 30 milhões de conversas mensais e atende clientes dos mais diversos segmentos. Para mais informações, basta acessar hablla.com.