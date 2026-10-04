Jerônimo vence ACM Neto no 1º turno e é reeleito governador da Bahia

Jerônimo Rodrigues (PT) foi reeleito governador da Bahia no primeiro turno das eleições de 2026. Neste domingo (4/10), o petista recebeu 55,19% dos votos válidos até a atualização das 21h07 (94,28% dos votos válidos) e terminou a disputa à frente dos demais concorrentes ao Palácio de Ondina. Ele teve uma disputa ferrenha com ACM Neto (União Brasil).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com a maioria absoluta dos votos válidos, a eleição foi definida já na primeira etapa. Não haverá segundo turno para o governo baiano em 25 de outubro.

Bahia: percentual de votos válidos por candidato no 1º turno*

Jerônimo Rodrigues (PT): 55,19%

ACM Neto (União Brasil): 44,32%

Ronaldo Mansur (PSOL): 0,34%

Aroldo Felix (UP): 0,07%

Maria Bona (PCO): 0,05%

Ariel Capistrano (DC): 0,04%

*Até a atualização mais recente desta reportagem

Como foi a disputa pelo governo da Bahia?

A eleição marcou uma nova disputa entre Jerônimo Rodrigues e ACM Neto, quatro anos depois do confronto que terminou com a vitória do petista no segundo turno de 2022. Naquela eleição, Jerônimo teve 52,54% dos votos válidos na segunda etapa, contra 47,46% de ACM Neto, segundo o TSE.

Em 2026, os dois voltaram a concentrar a disputa pelo governo estadual, enquanto outros cinco candidatos completaram a lista de concorrentes. A Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do país, com cerca de 11,3 milhões de eleitores.

Quem é Jerônimo Rodrigues?

Natural de Aiquara, no interior da Bahia, Jerônimo Rodrigues é engenheiro agrônomo e professor. Antes de chegar ao governo estadual, ocupou cargos nas administrações federal e baiana e foi secretário de Educação da Bahia.

Em 2022, foi eleito governador pela primeira vez, derrotando ACM Neto no segundo turno. Quatro anos depois, disputou a reeleição pelo PT.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Próximos passos

Com a definição do pleito no primeiro turno, Jerônimo permanecerá à frente do governo da Bahia por mais quatro anos. O novo mandato terá início em 1º de janeiro de 2027.