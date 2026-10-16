O que mudou no trabalho das comissárias em 80 anos? Veteranas da Iberia revelam como a segurança e o preparo para emergências ganharam espaço a bordo dos aviões

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A aviação comercial espanhola completa 80 anos desde que a Iberia realizou o primeiro voo transatlântico entre Madri e Buenos Aires, em 1946. Naquela operação inicial, quatro auxiliares de voo atenderam os passageiros pela primeira vez. Desde então, a função passou por transformações que alteraram procedimentos técnicos e perfis operacionais.

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Do serviço gastronômico aos treinos de emergência

A rotina a bordo distanciou-se do foco na alta gastronomia e no glamour dos uniformes. Carolina Viñe ingressou como tripulante de cabina (TCP) na companhia em 1985 e prepara as malas para seu último voo rumo a Tóquio, aos 62 anos. Durante a trajetória, ela viveu momentos singulares, como ajoelhar-se diante do escritor Salman Rushdie para agradecer pelas obras dele.

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A preparação contemporânea exige revisões minuciosas antes de cada decolagem. O treinamento atual prioriza segurança e procedimentos de saúde, incluindo exercícios matinais de reanimação cardiopulmonar, manuseio de desfibriladores e checagem de extintores de incêndio.

A denominação formal da carreira também mudou ao longo do tempo: provisoras e auxiliares tornaram-se tripulantes de cabina de passageiros no final da década de 1980. O segmento registrou ainda a entrada de homens, o aumento da exigência dos passageiros e impactos de uma pandemia.

Presença humana e conciliação familiar

Atualmente, o quadro da Iberia soma 4.062 tripulantes de cabina: cerca de 2.735 postos pertencem a mulheres, equivalendo a 67%, enquanto 1.327 profissionais representam a parcela masculina de 33%.

Marta Padreny ingressou na companhia em 1986, motivada por uma viagem infantil entre Barcelona e Villanubla, e encerrou a carreira após voar para Nova York. Ela defende que a proteção invisível e o contato pessoal sustentam a função. Durante a decolagem, os comissários executam uma revisão silenciosa sobre evacuações e combate ao fogo. Padreny destaca que a inteligência artificial não substituirá esse contato direto com o público.

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A carreira também viabilizou facilidades de conciliação com a vida familiar. Padreny adotou a jornada reduzida há 34 anos para criar os filhos sem renunciar ao projeto profissional, recurso comum a mães e pais na empresa.