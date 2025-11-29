Você trocaria a noite de Natal em família por uma viagem dos sonhos?

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Em 2024, a companhia aérea espanhola Iberia deu o que falar nas redes sociais com sua campanha de Natal lançada na temporada de festas. Intitulada de forma sutil como "El dilema de Navidad" ("O Dilema do Natal", na tradução literal), a iniciativa voltou a viralizar este ano no Instagram, especialmente por meio de um Reel compartilhado pela influenciadora de marketing Daianny Cristian, que destacou a genialidade emocional da ação. Com um vídeo curto e impactante, a Iberia convida os passageiros a refletirem sobre o verdadeiro valor das viagens: não o destino, mas os momentos compartilhados com quem amamos.

O Reel, postado no perfil de Daianny (@daiannycristian), acumula milhares de visualizações e interações em poucas horas. Nele, a influenciadora narra uma narrativa fictícia e tocante: imagine estar no aeroporto, pronto para embarcar em uma viagem de férias, quando um atendente da Iberia faz uma proposta inusitada – trocar sua passagem por algo mais 'valioso'.

O vídeo, embalado por uma trilha sonora suave e melancólica, culmina em uma reviravolta emocional que deixa o espectador com os olhos marejados: a troca não é por dinheiro ou upgrades, mas por um reencontro inesperado com entes queridos, simbolizando que o Natal é sobre conexões humanas, não sobre bagagens ou milhas acumuladas.

Conexões humanas

"Quase impossível não se emocionar com o final", escreveu Daianny na legenda do post. "Isso faz com que o consumidor registre a marca na sua mente. Pois quando você ativa uma emoção, você registra um momento na sua memória. E pro marketing isso é fundamental!" A campanha, produzida pela equipe criativa da Iberia em parceria com agências especializadas em storytelling emocional, reforça a identidade da companhia como ponte para histórias pessoais. Lançada oficialmente no site da Iberia e em suas redes, a ação inclui promoções reais de passagens com descontos temáticos de Natal, mas o foco está na narrativa que humaniza a marca em um mercado saturado de ofertas frias.

Conquistou corações

Mas o verdadeiro termômetro do sucesso veio dos comentários na postagem de Daianny, que explodiu em engajamento. Com mais de 10 mil curtidas e centenas de compartilhamentos até o momento, o post gerou uma onda de reações que misturam lágrimas virtuais, elogios à criatividade e até debates éticos sobre o uso de emoções no marketing. Aqui vai um panorama dos destaques:





Reações emocionais e positivas: A maioria dos usuários se rendeu ao apelo sentimental. "Chorei aqui no metrô! Iberia, vocês acabaram comigo. Topo trocar tudo por um abraço da minha mãe", comentou @mariana_viagens, com mais de 200 curtidas. Outro usuário, @familia_nomade, escreveu: "Perfeito para o Natal. Marca que entende que voar é sobre voltar pra casa".

Muitos compartilharam histórias pessoais: "Meu pai faleceu no ano passado... Isso doeu, mas de um jeito bom. Obrigada, Iberia!", de @viagem_com_sentimento, que viralizou com emojis de corações partidos.





Elogios ao marketing: Profissionais da área aplaudiram a estratégia. "Genial! Emoção = lealdade eterna. Iberia no topo do branding natalino", postou @marketeiro_mad, enquanto @criativa_sp disse: "Isso é storytelling de elite. Vai render cases em aulas de MBA". Daianny, inclusive, incentivou a interação com "Agora me diz: se fosse contigo? Toparia trocar sua passagem?", gerando dezenas de respostas afirmativas como "Sim! Por tempo com os filhos" ou "Por uma ceia em família".





Críticas: Nem todos caíram na armadilha emocional. Alguns questionaram o tom manipulador: "Bonito, mas é só pra vender passagem mais cara no fim, né? Marketing esperto demais", ironizou @cetico_viajante, com risadas nos replies. Outros foram mais pragmáticos: "Legal, mas cadê o desconto real? Quero voar baratinho pro Natal", de @economia_aerea. Há também comentários neutros, como "Vídeo bem produzido. Iberia investe pesado em ads", focando na técnica em vez da emoção.





No geral, o sentimento é esmagadoramente positivo, com cerca de 85% das interações expressando admiração ou comoção, segundo uma análise rápida dos top comentários. A campanha já inspirou reposts em perfis de viagens e marketing, ampliando o alcance para além do público inicial da Iberia. Especialistas preveem que isso impulsionará reservas de fim de ano em até 20%, seguindo o padrão de ações emocionais de marcas como John Lewis no Reino Unido.

A Iberia, que opera voos para mais de 100 destinos, usa essa campanha para se reposicionar como uma companhia "de coração", especialmente após desafios pós-pandemia. Para quem quiser conferir o Reel original da marca ou participar das promoções, basta acessar o perfil oficial @iberia no Instagram. E você, leitor: trocaria sua passagem por um momento mágico? A resposta pode estar no próximo voo. Feliz Natal adiantado – e que venham mais histórias que voam alto.



