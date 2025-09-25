Sevilha: um roteiro pela cidade espanhola

Sevilha é a capital e a maior cidade da Andaluzia, uma comunidade autônoma no sul da Espanha. A cidade espanhola é um destino que pulsa com história, cultura e sabores únicos, atraindo viajantes que buscam uma experiência autêntica no sul da Espanha.

Com um clima agradável durante quase todo o ano, Sevilha convida a longas caminhadas por suas ruas. É um lugar onde a arquitetura moura se encontra com o esplendor gótico, o som das castanholas ecoa pelos bairros históricos e o aroma de flor de laranjeira perfuma o ar na primavera.

Monumentos que contam histórias

O coração histórico de Sevilha abriga marcos que são aulas de história a céu aberto. O ponto de partida para muitos é a Catedral de Sevilha, a maior catedral gótica do mundo e Patrimônio Mundial da UNESCO. Sua construção começou em 1401 sobre as ruínas de uma antiga mesquita e hoje guarda o túmulo de Cristóvão Colombo.

Anexa à catedral está La Giralda, a torre sineira que originalmente era o minarete da mesquita. A beleza da torre é um símbolo do legado arquitetônico deixado pelos mouros na região.

A poucos passos dali, encontra-se o Real Alcázar. Este palácio real, ainda em uso pela família real espanhola, é um dos mais antigos da Europa. Seus pátios, salões e jardins são um exemplo da arte mudéjar, uma fusão de estilos islâmicos e cristãos. Além disso, o local já foi cenário para a série “Game of Thrones”.

Outro ponto obrigatório é a Plaza de España. Construída para a Exposição Ibero-Americana de 1929, a praça semicircular impressiona por sua grandiosidade. Bancos de azulejos coloridos representam cada província da Espanha, enquanto um canal permite passeios de barco. O local já serviu de cenário para filmes como “Star Wars: Ataque dos Clones”.

Cultura e tradição em cada esquina

Para sentir a alma de Sevilha, é preciso se perder pelas ruas do Bairro de Santa Cruz. Antiga judiaria da cidade, o bairro é um labirinto de vielas estreitas, praças escondidas e pátios repletos de flores. É o lugar perfeito para caminhar sem pressa, descobrindo pequenas lojas de artesanato e bares de tapas acolhedores.

Atravessando a ponte Isabel II, chega-se a Triana, o bairro boêmio e berço do flamenco. Historicamente ligado a marinheiros, oleiros e artistas ciganos, Triana tem uma identidade forte. À noite, os tablaos flamencos ganham vida, oferecendo espetáculos intensos e apaixonantes que revelam a essência dessa arte tradicional andaluza.

Em contraste com a arquitetura histórica, o Metropol Parasol, popularmente conhecido como "Las Setas" (Os Cogumelos), oferece uma visão moderna da cidade. Esta estrutura de madeira, uma das maiores do mundo, abriga um mercado, um museu arqueológico e, no topo, uma passarela com vistas especialmente durante o pôr do sol.

Sabores que definem a Andaluzia

Explorar Sevilha também significa mergulhar em sua rica gastronomia. A cultura das tapas está enraizada no dia a dia dos sevilhanos. Ir de bar em bar provando pequenas porções é um evento social. Cada estabelecimento tem suas especialidades, criando um roteiro gastronômico infinito.

Entre os pratos clássicos que não podem faltar estão o salmorejo, uma sopa fria de tomate mais espessa que o gazpacho, e as espinacas con garbanzos, um delicioso cozido de espinafre e grão-de-bico com especiarias. O solomillo al whisky, filé suíno em um molho de uísque e alho, é outra especialidade local que agrada a todos os paladares.

Para uma experiência autêntica, visite o Mercado de Triana ou o Mercado de la Encarnación. Além de encontrar produtos frescos, como presunto ibérico, queijos e azeitonas, é possível provar iguarias locais nas barracas de comida. Para beber, acompanhe as tapas com uma cerveja gelada, um vinho local ou o refrescante tinto de verano, uma mistura de vinho tinto e refrigerante de limão.