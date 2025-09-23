crédito: Como escolher um hotel seguro para a sua próxima viagem; veja o que olhar

O recente incêndio que atingiu um hotel na movimentada região central de Belo Horizonte serve como um alerta crucial para todos os viajantes. O incidente, que mobilizou diversas equipes de resgate, joga luz sobre uma preocupação que deveria ser prioridade em qualquer planejamento de viagem, a segurança da hospedagem.

Saber como avaliar as condições de um hotel, antes mesmo de fazer as malas, pode fazer toda a diferença. Escolher um local seguro vai além do conforto e do preço, envolvendo uma análise cuidadosa de itens que muitas vezes passam despercebidos. Com alguns passos simples, é possível minimizar riscos e garantir uma estadia mais tranquila.

O que verificar antes de fechar a reserva

A primeira etapa da sua segurança começa em casa, na frente do computador ou do celular. Uma pesquisa atenta antes de clicar em "reservar" é a melhor forma de evitar surpresas desagradáveis e estabelecimentos que não seguem as normas básicas de proteção.

Leia as avaliações de outros hóspedes com um olhar crítico. Em vez de focar apenas no café da manhã ou na qualidade do Wi-Fi, procure por palavras-chave como "segurança", "manutenção", "alarme" ou "saída de emergência". Comentários que mencionam corredores mal iluminados, elevadores com problemas ou uma sensação geral de descuido são sinais vermelhos.

Observe as fotos do hotel com atenção. Imagens de corredores entulhados, fiações expostas ou estruturas que parecem antigas e sem manutenção podem indicar negligência. Dê preferência a hotéis que mostram claramente seus espaços comuns, incluindo corredores e escadas, e que aparentam ser bem cuidados.

rilueda de Getty Images Pro

Uma das verificações mais importantes é a existência do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Esse documento atesta que o edifício passou por uma inspeção e cumpre as exigências de prevenção e combate a incêndios. A maioria dos hotéis sérios exibe esse certificado na recepção, mas você pode se antecipar. Entre em contato com o estabelecimento por e-mail ou telefone e pergunte diretamente sobre a validade do AVCB. A resposta do hotel a essa pergunta já pode dizer muito sobre a seriedade da gestão.

A localização também é um fator de segurança. Use ferramentas de mapas on-line para visualizar os arredores do hotel. Verifique se a área é bem iluminada, se há movimento de pessoas e se o acesso parece seguro, especialmente se você pretende chegar ou sair durante a noite.

Primeiros passos ao chegar no hotel

Assim que fizer o check-in, sua inspeção pessoal começa. Este é o momento de confirmar se as impressões da sua pesquisa on-line correspondem à realidade. Não hesite em dedicar alguns minutos para essa vistoria, pois sua tranquilidade depende disso.

Certificado do Corpo de Bombeiros (AVCB)

Logo na recepção, procure pelo alvará de funcionamento e pelo certificado do Corpo de Bombeiros (AVCB). Eles devem estar expostos em um local visível. A ausência desses documentos é um péssimo sinal e um motivo justo para questionar a equipe ou até mesmo reconsiderar sua estadia.

Caminho para o quarto

Ao se dirigir ao seu quarto, observe o caminho. Os corredores estão livres de obstáculos como carrinhos de limpeza, bandejas ou móveis? As placas indicando as saídas de emergência são visíveis e estão iluminadas? Esses detalhes são fundamentais para uma evacuação rápida e segura em caso de necessidade.

Dentro do quarto, a primeira providência é localizar o plano de evacuação, que geralmente fica afixado na parte de trás da porta. Estude o mapa, identifique sua localização e memorize o caminho para as duas saídas de emergência mais próximas. Não confie apenas na memorização visual; conte o número de portas entre o seu quarto e a saída. Em uma situação de fumaça densa, você poderá se guiar pelo tato.

Verifique os equipamentos de segurança do próprio quarto. Procure por detectores de fumaça no teto e veja se há sprinklers (os pequenos chuveiros automáticos de combate a incêndio). Teste o telefone para garantir que ele funciona e que você consegue contatar a recepção rapidamente. Por fim, confira as trancas da porta e das janelas para assegurar que fecham corretamente.

Como se preparar para uma emergência

Ninguém viaja esperando que algo ruim aconteça, mas estar preparado é a atitude mais inteligente. Ter um plano mental simples pode ser decisivo em uma situação de crise, permitindo que você reaja de forma rápida e ordenada.

Assim que chegar ao seu andar, faça uma caminhada para localizar fisicamente as saídas de emergência que você viu no mapa. Verifique se as portas não estão trancadas ou obstruídas. Familiarizar-se com o ambiente diminui o pânico em um momento de estresse.

Crie o hábito de deixar a chave do quarto sempre no mesmo lugar, de preferência em um criado-mudo ao lado da cama. Em uma emergência noturna ou com falta de energia, você saberá exatamente onde encontrá-la, sem perder tempo precioso procurando no escuro.

Observe as fotos do hotel com atençãoTarzan9280 de Getty Images Signature

Mantenha seu celular sempre carregado e perto de você. A lanterna do aparelho pode ser vital para se locomover em um ambiente escuro e com fumaça. Pense também em manter uma garrafa de água perto da cama. Em caso de incêndio, uma toalha molhada sobre o rosto pode ajudar a filtrar a fumaça e facilitar a respiração enquanto você se dirige para um local seguro.

Nunca use os elevadores durante um incêndio. Eles podem parar de funcionar, prender você entre os andares ou até mesmo abrir no andar onde o fogo está concentrado. As escadas são sempre a rota de fuga mais segura. Ao sair, se houver fumaça, mantenha-se agachado, pois o ar próximo ao chão é mais limpo e frio.