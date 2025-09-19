7 dicas essenciais de segurança para quem gosta de viajar sozinho

A recente morte da criadora de conteúdo adulto Natalia Rae, durante uma viagem de férias na Costa Rica, acendeu um alerta importante. Viajar sozinho é uma experiência transformadora e cada vez mais comum, mas que exige uma camada extra de planejamento e atenção à segurança. O caso destaca a vulnerabilidade que pode surgir quando exploramos o mundo sem companhia e reforça a necessidade de se preparar para imprevistos.

Explorar novos destinos por conta própria não precisa ser uma fonte de ansiedade. Com a preparação correta, é possível minimizar riscos e garantir que a jornada seja segura e memorável pelos motivos certos. Adotar hábitos preventivos e estar ciente do ambiente ao redor são os primeiros passos para uma viagem tranquila. A seguir, listamos as principais recomendações para quem planeja embarcar em uma viagem solo.

Pesquise o destino com antecedência

Antes mesmo de fazer as malas, dedique um tempo para uma pesquisa aprofundada sobre o local que irá visitar. Entender a cultura, os costumes e as leis locais é fundamental para evitar gafes ou situações de risco. Procure saber quais são os bairros mais seguros para se hospedar e quais áreas devem ser evitadas, especialmente durante a noite.

Verifique também informações práticas, como os tipos de transporte público disponíveis e a reputação de segurança deles. Anote os números de emergência locais, como o da polícia, bombeiros e ambulância. Conhecer as fraudes e golpes mais comuns aplicados em turistas na região também ajuda a ficar mais atento e a não se tornar um alvo fácil.

Compartilhe seu roteiro com alguém de confiança

Manter uma ou mais pessoas informadas sobre seus planos é uma das regras de ouro do viajante solo. Envie uma cópia do seu roteiro detalhado para um amigo ou familiar. O documento deve incluir informações como números de voos, endereços e contatos dos hotéis, passeios programados e horários previstos de deslocamento.

Combine de fazer contatos diários ou em intervalos regulares, seja por mensagem ou uma chamada rápida, apenas para confirmar que está tudo bem. Aplicativos de compartilhamento de localização em tempo real também são excelentes ferramentas para que alguém saiba onde você está, o que pode ser crucial em uma emergência.

Mantenha a discrição e atenção ao redor

Evite chamar atenção desnecessária para si mesmo. Deixe joias caras, relógios chamativos e outros itens de valor em casa. Ao andar pelas ruas, guarde celulares e câmeras fotográficas quando não estiverem em uso. Procure se vestir de forma semelhante aos moradores locais para não se destacar como um turista.

Estar consciente do que acontece ao seu redor é essencial. Evite andar com fones de ouvido no volume máximo, pois isso diminui sua percepção sonora e o torna mais vulnerável. Confie na sua intuição. Se um lugar ou uma abordagem parecerem estranhos, afaste-se da situação de forma educada, mas firme.

Escolha a hospedagem com cuidado

O lugar onde você dorme é sua base de segurança. Por isso, a escolha da hospedagem merece uma atenção especial. Opte por hotéis, albergues ou apartamentos localizados em áreas seguras e bem iluminadas. Antes de reservar, leia com atenção as avaliações de outros viajantes, principalmente de mulheres que viajaram sozinhas.

Verifique as medidas de segurança do local, como recepção 24 horas, câmeras de vigilância e trancas seguras nas portas dos quartos. Ao chegar, familiarize-se com as saídas de emergência. Evite informar a estranhos onde está hospedado e nunca deixe a chave do seu quarto exposta.

Tenha um plano de comunicação

Ficar sem conexão com a internet ou sem sinal de celular pode ser um grande problema em um país estrangeiro. Antes de viajar, verifique as opções de planos de roaming internacional da sua operadora. Outra alternativa eficiente é comprar um chip de uma operadora local assim que chegar ao destino, garantindo acesso à internet para usar mapas e aplicativos de transporte.

Leve sempre um carregador portátil (power bank) com a bateria cheia. Depender do celular para se localizar, comunicar ou pedir ajuda e ficar sem bateria é uma situação de risco que pode ser facilmente evitada com um bom planejamento.

Cuidado com o consumo de álcool

Aproveitar a vida noturna local faz parte da experiência de viagem para muitas pessoas, mas o consumo de bebidas alcoólicas exige um cuidado redobrado quando se está sozinho. O álcool diminui os reflexos e a capacidade de julgamento, o que pode deixá-lo em uma posição de vulnerabilidade. Se decidir beber, faça-o com moderação.

Nunca aceite bebidas de estranhos e não deixe seu copo desacompanhado em nenhum momento. Fique atento ao seu entorno e prefira voltar para a hospedagem usando um serviço de transporte por aplicativo ou um táxi de uma empresa confiável, em vez de caminhar sozinho à noite.

Digitalize documentos e tenha um fundo de emergência

Prevenir-se contra perdas e roubos é uma etapa crucial do planejamento. Antes de sair de casa, tire fotos e faça cópias digitalizadas do seu passaporte, vistos, carteira de identidade, passagens e reservas de hotel. Salve esses arquivos em um serviço de nuvem, como Google Drive ou Dropbox, e também no seu e-mail.

Além disso, é prudente ter um fundo de emergência separado do seu dinheiro principal. Guarde um cartão de crédito extra e uma quantia em dinheiro em um local seguro e diferente da sua carteira, como em um compartimento secreto na mala ou em um porta-dólar. Isso garante que você não ficará sem recursos caso sua carteira seja perdida ou roubada.