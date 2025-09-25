Roteiro no Japão para fãs de animes: 5 lugares que você precisa ir

O sucesso de animes como “Demon Slayer” e a constante chegada de novas temporadas de séries aclamadas colocaram a animação japonesa em um patamar de popularidade inédito no Brasil. Para muitos fãs, essa paixão se transforma no sonho de conhecer o país que deu origem a tantas histórias marcantes.

Explorar o Japão sob a ótica da cultura pop é uma imersão nos cenários que inspiraram mangakás e diretores, nos bairros que ditam tendências e nos locais que celebram a criatividade de estúdios renomados. De centros urbanos a paisagens tradicionais, este guia apresenta cinco destinos para qualquer fã de anime que deseja conectar sua paixão com a cultura japonesa.

1. Akihabara

Localizado em Tóquio, Akihabara é mundialmente conhecido como o bairro eletrônico, mas sua identidade é profundamente ligada ao universo otaku. Caminhar por suas ruas é como entrar em um anime. Prédios inteiros são decorados com anúncios gigantes de jogos e personagens, enquanto a energia das luzes neon e das músicas que escapam das lojas criam uma atmosfera perfeita.

Akihabara é mundialmente conhecido como o bairro eletrônicoDivulgação

O bairro concentra algumas das maiores lojas especializadas do país. Redes como Animate e Gamers oferecem andares repletos de mangás, DVDs, trilhas sonoras e uma variedade incontável de produtos licenciados. Para os caçadores de figures e itens colecionáveis, lojas como a AmiAmi e a Mandarake são paradas obrigatórias, com seleções que vão de lançamentos a peças raras.

O bairro concentra algumas das maiores lojas especializadas do paísRICHARD A. BROOKS

A experiência em Akihabara se completa com os arcades, como os icônicos prédios da Taito, que oferecem múltiplos andares de jogos de fliperama. Outro elemento característico são os maid cafés, onde atendentes vestidas como empregadas domésticas servem os clientes com uma performance temática. É o epicentro da cultura pop japonesa moderna em sua forma mais intensa.

Caminhar por suas ruas é como entrar em um animeBEHROUZ MEHRI

A experiência em Akihabara é completaRICHARD A. BROOKS

2. Nakano Broadway

A poucos minutos de trem de Shinjuku, em Tóquio, Nakano Broadway oferece uma alternativa mais concentrada e especializada a Akihabara. Enquanto Akihabara é expansivo e vibrante, Nakano Broadway é um complexo comercial de quatro andares e um andar no subsolo que funciona como um tesouro para colecionadores e fãs que buscam itens específicos e raros.

O local abriga dezenas de pequenas lojas, cada uma com seu próprio nicho. É o lugar ideal para encontrar brinquedos vintage, cells de animação originais, artbooks antigos e edições limitadas de mangás. A loja âncora do complexo é a Mandarake, que ocupa vários espaços espalhados pelos andares, cada um dedicado a um tipo de produto, desde bonecos até doujinshis (publicações de fãs).

Nakano Broadway é um complexo comercial de quatro andaresiStock.com/mizoula

A atmosfera em Nakano Broadway é mais calma e focada na apreciação dos itens. É um ambiente que convida a garimpar com paciência em busca daquela peça que falta na coleção.

3. Ghibli Park

Inaugurado na província de Aichi, mais especificamente na cidade de Nagakute, o Ghibli Park é a materialização do universo criativo de Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Diferente de um parque temático tradicional, ele não possui montanhas-russas ou grandes brinquedos. A proposta é uma imersão completa nos cenários e na atmosfera dos filmes do aclamado Studio Ghibli, com foco na harmonia com a natureza.

Ghibli Park é a materialização do universo criativo de Hayao Miyazaki e Isao TakahataJAPAN POOL

Ele está na província de Aichi, mais especificamente na cidade de NagakuteYUICHI YAMAZAKI

O parque é dividido em áreas temáticas. Na Grande Ghibli Warehouse, os visitantes encontram exposições interativas, uma pequena sala de cinema exibindo curtas exclusivos e recriações de cenas, como a viagem de trem de “A Viagem de Chihiro”. A área Hill of Youth traz à vida elementos de “Sussurros do Coração”, com a loja de antiguidades, e de “O Reino dos Gatos”. Já a Dondoko Forest é dedicada a “Meu Amigo Totoro”, com a réplica da casa de Satsuki e Mei.

O parque é dividido em áreas temáticasYUICHI YAMAZAKI

A Viagem de ChihiroYUICHI YAMAZAKI

Visitar o Ghibli Park exige planejamento, já que os ingressos são disputados e precisam ser comprados com meses de antecedência através de um sistema de loteria on-line.

O Reino dos GatosYUICHI YAMAZAKI

Réplica da casa de Satsuki e MeiYUICHI YAMAZAKI

4. Kyoto

Enquanto Tóquio representa o futuro e a modernidade, Kyoto personifica a tradição e a história do Japão. Para os fãs de animes com temáticas históricas, de samurais, ou que exploram o folclore japonês, uma visita à antiga capital imperial é fundamental. A cidade serviu de inspiração direta para inúmeras obras, e caminhar por suas ruas é reconhecer cenários a cada esquina.

Kyoto personifica a tradição e a história do JapãoPHILIP FONG

Locais como o santuário Fushimi Inari-taisha, com milhares de portões torii vermelhos, são instantaneamente reconhecíveis de animes como “Jujutsu Kaisen”. O distrito de Gion, com suas casas de madeira e a possibilidade de avistar uma gueixa, remete a animes como “Kenshin, o Samurai Errante”. Templos como o Kiyomizu-dera oferecem vistas que parecem que saíram de uma pintura.

Kiyomizu-deraYUICHI YAMAZAKI

A cidade permite que o visitante entenda o contexto cultural que molda muitas das narrativas. Passear pelas ruas de pedras de Higashiyama ou visitar o Pavilhão Dourado (Kinkaku-ji) é uma forma de se conectar com a estética do Japão presentes em tantas animações.

5. Ikebukuro

Também em Tóquio, o bairro de Ikebukuro se consolidou como um importante polo da cultura otaku, com um foco particular no público feminino. A área ao redor da Sunshine City, conhecida como “Otome Road”, concentra lojas e cafés voltados para fãs de animes, mangás e jogos com protagonistas masculinos e narrativas românticas ou dramáticas.

A área ao redor da Sunshine City é conhecida como “Otome Road”Gregory Lane

A Animate de Ikebukuro é uma das maiores do mundo e dedica andares inteiros a produtos que atraem esse público. Lojas como a K-Books e a Lashinbang são especializadas em doujinshis, produtos de segunda mão e artigos de personagens específicos, tornando o local ideal para quem busca itens de suas séries favoritas. O bairro também é famoso por seus butler cafés, uma contraparte aos maid cafés de Akihabara.

Ikebukuro também é um ponto de encontro para cosplayers e sedia eventos importantes.