Passageiros de voo da Iberia encontram mensagem 'Palestina Livre' em bandejas de comida kosher

Passageiros judeus que solicitaram cardápios kosher em um voo da companhia aérea espanhola Iberia receberam bandejas de comida com mensagens de "Palestina Livre", informaram a empresa e uma associação nesta terça-feira (5).

O incidente ocorreu no voo IB0102 que saiu de Buenos Aires na segunda-feira rumo a Madri, segundo um comunicado da Delegação de Associações Israelitas Argentinas (DAIA), que denunciou um "grave ato de antissemitismo".

Durante o voo, que pousou nesta terça-feira na capital espanhola, um dos passageiros recebeu a comida com a mensagem "Palestiva Livre", escrita com marcador preto sobre uma das etiquetas, de acordo com a DAIA, que publicou a imagem em seu site.

"Outros passageiros judeus também receberam bandejas com as iniciais 'FP'", afirmou a organização, acrescentando que havia feito "contato com as autoridades da companhia aérea para exigir explicações e ações imediatas" sobre o que qualificou como "ato discriminatório".

A Iberia divulgou um comunicado no qual reconhece o incidente e anunciou uma "investigação exaustiva, tanto no âmbito interno como com os fornecedores externos responsáveis pelo catering, com o objetivo de esclarecer o ocorrido".

"A tripulação da Iberia documentou o ocorrido e se envolveu para atender os afetados. O comandante se aproximou pessoalmente para pedir desculpas em nome da companhia aérea", explicou.

"Comportamentos dessa característica são inaceitáveis e contrários aos valores de respeito e inclusão que são parte essencial da identidade" da Iberia, acrescentou a empresa, que prometeu "adotar todas as medidas que sejam pertinentes" uma vez que se esclareça o ocorrido.

O incidente ocorre poucos dias depois de outro que afetou passageiros judeus, neste caso franceses, na companhia aérea espanhola Vueling, que como a Iberia é propriedade do grupo IAG, matriz da British Airways.

Em 23 de julho, um grupo de adolescentes franceses judeus que voltavam de férias na Espanha foram retirados, junto aos seus monitores, do avião que deveria levá-los do aeroporto de Valência (leste) a Paris minutos antes da decolagem.

A companhia justificou a decisão por "motivos de segurança" e afirmou que os adolescentes tiveram uma "conduta inapropriada" no avião.

A versão foi rebatida pela associação organizadora do acampamento, que anunciou que apresentaria uma denúncia por "violência física, psicológica e discriminação por motivos religiosos".

ds-vab/rs/zm/dd/fp