Mamografia: a partir de que idade fazer o exame, segundo o Ministério da Saúde

A recomendação oficial para a mamografia foi atualizada em setembro de 2025. Pela orientação do Ministério da Saúde, mulheres de 50 a 74 anos devem fazer o exame de rastreamento a cada dois anos, mesmo sem sinais ou sintomas. Entre os 40 e os 49 anos, a mamografia pode ser feita sob demanda, em decisão compartilhada entre a paciente e o profissional de saúde que a acompanha.

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Atenção à saúde é também o tema da campanha de Outubro Rosa da Mahogany , marca brasileira de fragrâncias e cosméticos fundada em 1991 e com mais de 200 lojas no país. A empresa transformou em série de vídeos o depoimento de Andréa Vilas Boas, gerente de Tecnologia da Informação do time, que enfrentou um câncer de mama. Apresentada como “um espaço para dar voz às trajetórias que nos inspiram de perto e conscientizar tantas outras”, a série resume o recado na assinatura “Sua saúde merece a sua atenção”.

A dimensão da doença explica a insistência. Pelas contas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve ter 78.610 casos novos de câncer de mama por ano entre 2026 e 2028. Fora os tumores de pele não melanoma, nenhum outro tipo de câncer é tão frequente entre as brasileiras.

Entre um exame e outro

A orientação do INCA é observar o próprio corpo no dia a dia. Alterações persistentes pedem a procura por um serviço de saúde, entre elas nódulo endurecido, fixo e geralmente indolor, mudanças no mamilo, saída espontânea de líquido por um dos mamilos, pele da mama avermelhada, retraída ou com aspecto de casca de laranja e pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço.

O cuidado não é só feminino. Nos homens, o câncer de mama é raro, mas acontece, e responde por cerca de 1% dos casos, segundo o instituto. Os hábitos também pesam: de acordo com o INCA, manter o peso adequado, praticar atividade física e evitar bebidas alcoólicas ajudam a reduzir o risco, e a amamentação é considerada um fator de proteção.

Uma história de dentro de casa

Para dar rosto à prevenção, a Mahogany escolheu alguém próximo. Nos vídeos, Andréa relembra como era antes do diagnóstico: “Eu era uma pessoa que, até então, vivia uma vida altamente controladora, perfeccionista.” O tratamento a fez rever essa cobrança: “A gente tem que ser mais suave com a gente mesmo.” Hoje, ela resume a travessia em uma frase: “Tem vida depois do câncer.”

A escolha tem explicação na própria empresa. “Quando a Andréa topou dividir a história dela, entendemos que essa era a forma mais verdadeira de falar de prevenção: com alguém que convive com a gente todos os dias. O cuidado que a gente quer transmitir vai além dos produtos e começa por quem está do nosso lado”, diz Mariella Prado Camargo, Gerente de Marketing e Trade Marketing da Mahogany.

Apoio que continua depois de outubro

Há mais de dez anos, a marca apoia o De Bem com Você: A Beleza Contra o Câncer, programa do Instituto ABIHPEC, ligado à associação da indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Inspirado no americano Look Good Feel Better, o projeto oferece oficinas gratuitas a pacientes em tratamento oncológico, com orientações de automaquiagem e de uso de lenços e turbantes, e kits de higiene e beleza montados com doações de empresas do setor, como a Mahogany. O objetivo é cuidar da autoestima quando as mudanças trazidas pelo tratamento chegam ao espelho.

As ações integram a agenda ESG da empresa . Na avaliação da Mahogany, o consumidor quer conhecer o que uma marca pensa e faz além dos produtos, inclusive no jeito de cuidar das pessoas.

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Para quem quer saber quando fazer a mamografia, a orientação oficial cabe em uma linha: a cada dois anos dos 50 aos 74, mesmo sem sintomas, e, entre 40 e 49, a partir de uma conversa com o profissional de saúde. Como diz a campanha, “Sua saúde merece a sua atenção”.