Parceiro de Cristiano Ronaldo disputa jogo na Itália e vira alvo de criminosos (Bruno Fernandes lamenta assalto em sua mansão na Inglaterra enquanto estava em jogo da Liga dos Campeões)

O meio-campista Bruno Fernandes, do Manchester United e parceiro de Cristiano Ronaldo na Seleção Portuguesa, teve a mansão invadida por criminosos na Inglaterra.

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O assalto ocorreu na noite de quarta-feira (21/10), enquanto o jogador estava na Itália para disputar uma partida da Liga dos Campeões com o clube inglês. A residência fica em Cheshire, região noroeste da Inglaterra.

Segundo informações divulgadas pela imprensa britânica, três homens foram vistos no jardim do imóvel, e a polícia foi acionada por um vizinho. Quando os agentes chegaram ao local, os suspeitos já haviam fugido.

De acordo com os relatos, diversos objetos foram roubados da propriedade. Entre os itens levados estariam joias de grife e outros artigos de valor. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os responsáveis pelo crime.

Família não estava na mansão durante o assalto

A esposa do jogador, Ana Pinho, e os dois filhos do casal não estavam no imóvel no momento da invasão, segundo relatos divulgados pela imprensa. A residência conta com um sistema de segurança sofisticado, incluindo câmeras de vigilância, alarmes e portões elétricos.

Os carros de luxo de Bruno Fernandes, entre eles dois modelos da Bentley avaliados em centenas de milhares de libras, permaneceram na propriedade e não foram levados.

Outros jogadores já foram vítimas de assaltos

O caso se soma a outros episódios envolvendo jogadores de futebol na Inglaterra. Rúben Dias, Jack Grealish, Raheem Sterling e Riyad Mahrez estão entre os atletas que já tiveram suas residências invadidas em circunstâncias semelhantes.

A polícia de Cheshire segue investigando o caso.

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