Future Health lança desafio mundial para impulsionar a inovação em saúde direcionada à aplicação prática

Future Health – Uma Iniciativa de Abu Dhabi, abriu inscrições para o Desafio de Inovação Digital da Future Health 2026, convidando inovadores de todo o mundo a desenvolver soluções de IA, software e tecnologia conectada que possam ajudar pessoas e sistemas de saúde a compreender as necessidades de saúde com antecedência e agir com maior rapidez.

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As equipes selecionadas terão acesso a conhecimento técnico e clínico especializado em todo o ecossistema de saúde e inovação de Abu Dhabi, além de suporte estruturado para aprimorar suas soluções, testar hipóteses e desenvolver protótipos funcionais, ajudando as mesmas a transformar ideias promissoras em impacto real com mais rapidez. As soluções selecionadas também poderão ter a oportunidade de avançar para fases adicionais de validação, incubação, testes piloto e expansão. Como parte do programa, três finalistas irão participar de uma cerimônia de premiação na GITEX 2026 e dividir um prêmio total de US$ 105.000. A equipe vencedora irá receber US$ 50.000, e os dois finalistas US$ 35.000 e US$ 20.000, respectivamente.

As tecnologias digitais vêm criando novas possibilidades para ajudar as pessoas a entender sua própria saúde e a melhor forma de os sistemas de saúde responderem às necessidades e oportunidades emergentes. O Banco Mundial estima que investimentos digitais centrados em pessoas e baseados em evidências podem ajudar os governos a economizar até 15% dos custos com saúde1, destacando o potencial da tecnologia para melhorar os resultados de saúde, enquanto otimizam o uso de recursos. Com sólidas capacidades clínicas, informações de saúde integradas e experiência em tecnologia, Abu Dhabi oferece um ambiente confiável onde este potencial pode ser traduzido em soluções práticas, conectando a inovação mundial com as reais necessidades de saúde e os caminhos para sua implementação.

O Desafio irá aplicar este enfoque em três áreas: fertilidade, saúde populacional e bem-estar, sendo que as equipes participantes serão convidadas a desenvolver soluções dentro de uma das áreas de foco do Desafio:

Fertilidade: Explorando como a tecnologia pode apoiar uma compreensão mais precoce da saúde e do potencial reprodutivo, ajudando pessoas e profissionais de saúde a tomar decisões com mais informação e navegar pelos cuidados de fertilidade.

Saúde populacional: Explorando como dados e tecnologia podem ajudar a identificar riscos emergentes à saúde, fortalecer a prevenção e o rastreamento, bem como apoiar ações oportunas em comunidades e populações.

Bem-estar: Explorando como a tecnologia pode ajudar as pessoas a compreender as mudanças em sua saúde e bem-estar, manter comportamentos mais saudáveis ??e acessar suporte mais personalizado ao longo do tempo.

As três áreas refletem o trabalho que já vem sendo desenvolvido em Abu Dhabi nas áreas de saúde reprodutiva, saúde populacional e vida saudável, que proporcionam um contexto do mundo real para as soluções desenvolvidas através do Desafio.

Sua Excelência Dra. Noura Khamis Al Ghaithi, Subsecretária do Departamento de Saúde de Abu Dhabi, disse: "A inovação digital nos dá novas formas de entender os riscos e as necessidades de saúde mais cedo. A oportunidade agora é transformar esta inteligência em ações que melhorem a saúde das pessoas e apoiem modelos de atendimento mais proativos e personalizados."

"Abu Dhabi está criando um ambiente onde inovadores podem desenvolver soluções para necessidades urgentes de saúde, apoiados por sólidas capacidades clínicas, informações de saúde conectadas e experiência em tecnologia avançada. Através do Desafio de Inovação Digital da Future Health 2026, convidamos talentos internacionais a apresentar ideias promissoras e trabalhar com nosso ecossistema para aproximá-las da aplicação prática. As soluções desenvolvidas mediante este Desafio têm o potencial de apoiar melhores resultados de saúde em Abu Dhabi, enquanto geram tecnologias e conhecimento que podem contribuir para melhores sistemas de saúde a nível mundial", acrescentou ela.

O Desafio de Inovação Digital da Future Health está aberto a candidatos de todo o mundo, incluindo startups, pesquisadores, desenvolvedores, médicos, estudantes e empreendedores, que podem se inscrever individualmente ou em equipes multidisciplinares. As inscrições podem incluir novos conceitos, protótipos em estágio inicial ou soluções existentes que possam ser adaptadas para abordar uma das três áreas do Desafio.

Os participantes selecionados irão integrar um programa de desenvolvimento estruturado e receber orientação técnica e clínica de especialistas do ecossistema de saúde e inovação de Abu Dhabi. O programa irá ajudar as equipes a aperfeiçoar suas soluções, testar suas hipóteses e desenvolver protótipos funcionais ou tecnologias demonstráveis. Além da competição, as soluções selecionadas poderão ser consideradas para validação adicional e possíveis caminhos para incubação, projetos piloto e escalonamento, criando oportunidades para o desenvolvimento contínuo após o término do programa.

Criado em parceria com a MBZUAI, a Inception42 e a Microsoft, o Desafio irá conectar os participantes com especialistas em IA, desenvolvimento tecnológico e criação de soluções, além de perspectivas clínicas e do sistema de saúde do ecossistema de saúde de Abu Dhabi.

Future Health – Uma Iniciativa Mundial de Abu Dhabi é uma plataforma permanente para cooperação internacional e inovação transformadora na área da saúde. Seu tema para 2026, "Sentir é Prever", explora como uma melhor compreensão dos sinais de saúde pode apoiar ações com antecedência e mais informação, ao reunir conhecimento especializado mundial para promover soluções com impacto mensurável na saúde.

Inovadores que desenvolvem soluções com uso de IA, software e tecnologias conectadas são convidados a se inscrever até o dia 15de novembro de 2026. Os critérios de elegibilidade completos, os detalhes do programa e as informações sobre como se inscrever estão disponíveis em Future Health Digital Innovation Challenge | Hack2skill.

Sobre a Future Health – Uma Iniciativa Mundial de Abu Dhabi

Future Health é uma plataforma permanente para cooperação mundial e inovação transformadora na área da saúde, realizada sob o patrocínio de Sua Alteza Xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi e Presidente do Conselho Executivo de Abu Dhabi.

Ao reunir pesquisadores da área da saúde, formuladores de políticas, líderes empresariais, investidores e empreendedores de diversas disciplinas e regiões geográficas, a Future Health impulsiona a ação coletiva para fortalecer os sistemas de saúde e proporcionar vidas mais longas e saudáveis ??para todos.

Através de um programa anual de análises de pesquisa, publicações, iniciativas de impacto, desafios, financiamento de P&D e encontros intersetoriais, a Future Health promove o progresso em quatro áreas de foco: longevidade e medicina de precisão, sistemas de saúde e sustentabilidade, saúde digital e IA, e investimento em ciências da vida.

A Future Health é organizada e coordenada pelo Department of Health – Abu Dhabi e por seus Parceiros Fundadores PureHealth, M42, Institute for Healthier Living Abu Dhabi e Mubadala Bio. A Mediclinic Middle East atua como Parceira Estratégica, e a Burjeel Holdings, como Parceira Associada.

Para mais informações, acesse www.futurehealthinitiative.ae ?e siga a Future Health no: X, Instagram, LinkedIn e Facebook.

Sobre o Departamento de Saúde de Abu Dhabi (DoH):

O DoH é o órgão regulador do setor de saúde no Emirado de Abu Dhabi e assegura a excelência na assistência à saúde ao monitorar as condições de saúde da população. O DoH define a estratégia para o sistema de saúde, além de monitorar e analisar o estado de saúde da população e o desempenho do sistema. Além disso, o DoH elabora a estrutura regulatória do sistema de saúde, fiscaliza o cumprimento das normas, aplica padrões e incentiva a adoção de melhores práticas de nível mundial e metas de desempenho por todos os prestadores de serviços de saúde do Emirado. O DoH também impulsiona programas para aumentar a conscientização e a adoção de hábitos de vida saudáveis ??entre os residentes do Emirado de Abu Dhabi, além de regular o escopo de serviços, os prêmios de seguros e as taxas de reembolso do sistema de saúde.

Para mais informações sobre o DoH, acesse: https://www.doh.gov.ae/ e siga no Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube.

1 Banco Mundial, Digital na Saúde: Liberando o Valor para Todos, Banco Mundial, 2023.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261015472424/pt/

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