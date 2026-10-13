Desenrola 3.0: governo vai comprar R$ 6 bi em dívidas de MEIs com desconto de 90%

O governo federal anunciou nesta terça-feira (13/10) um pacote com cinco medidas voltadas aos Microempreendedores Individuais (MEIs). Uma dessas medidas vai utilizar a estrutura do Desenrola 3.0 para adquirir dívidas privadas de microempreendedores individuais acumuladas em bancos e instituições financeiras.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O volume total das dívidas soma cerca de R$ 6 bilhões, conforme informou Durigan. A medida integra as ações anunciadas por Lula para renegociar débitos com condições especiais. O objetivo central da nova fase do programa consiste em viabilizar a liberação de crédito para pequenos empreendedores.

Leia Mais

Regras da negociação por edital

A compra das pendências ocorrerá por meio de edital oficial. Para participar do processo, as instituições credoras deverão cumprir exigências estabelecidas pelo governo:

aplicação de desconto mínimo de 90% sobre os débitos;

foco na negociação das dívidas privadas dos microempreendedores individuais;

atendimento ao estoque de débitos estimado em R$ 6 bilhões.

Liberação de crédito

A nova etapa busca solucionar os débitos que pesam sobre os pequenos negócios. A estratégia envolve a retirada simultânea das pendências públicas e privadas registradas em nome dos profissionais.

A expectativa oficial indica que a eliminação simultânea dessas pendências facilitará o acesso dos empreendedores a novas linhas de crédito.

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



