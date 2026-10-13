Assine
overlay
Início Economia
NEGOCIAÇÃO

Desenrola 3.0: governo vai comprar R$ 6 bi em dívidas de MEIs com desconto de 90%

Nova fase do programa promete liberar crédito para pequenos empreendedores; medida vai renegociar R$ 6 bilhões em débitos com condições especiais

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
13/10/2026 14:48 - atualizado em 13/10/2026 14:48

compartilhe

×
Desenrola 3.0: governo vai comprar R$ 6 bi em dívidas de MEIs com desconto de 90%
O aplicativo MEI da Receita Federal simboliza as medidas do governo para microempreendedores individuais e renegociação de dívidas crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O governo federal anunciou nesta terça-feira (13/10) um pacote com cinco medidas voltadas aos Microempreendedores Individuais (MEIs). Uma dessas medidas vai utilizar a estrutura do Desenrola 3.0 para adquirir dívidas privadas de microempreendedores individuais acumuladas em bancos e instituições financeiras.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O volume total das dívidas soma cerca de R$ 6 bilhões, conforme informou Durigan. A medida integra as ações anunciadas por Lula para renegociar débitos com condições especiais. O objetivo central da nova fase do programa consiste em viabilizar a liberação de crédito para pequenos empreendedores.

Leia Mais

Regras da negociação por edital

A compra das pendências ocorrerá por meio de edital oficial. Para participar do processo, as instituições credoras deverão cumprir exigências estabelecidas pelo governo:

Liberação de crédito

A nova etapa busca solucionar os débitos que pesam sobre os pequenos negócios. A estratégia envolve a retirada simultânea das pendências públicas e privadas registradas em nome dos profissionais.

A expectativa oficial indica que a eliminação simultânea dessas pendências facilitará o acesso dos empreendedores a novas linhas de crédito.

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Tópicos relacionados:

desenrola dividas governo-federal lula mei meis microempreendedor-individual

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay