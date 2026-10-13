Desenrola 3.0: governo vai comprar R$ 6 bi em dívidas de MEIs com desconto de 90%
Nova fase do programa promete liberar crédito para pequenos empreendedores; medida vai renegociar R$ 6 bilhões em débitos com condições especiais
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O governo federal anunciou nesta terça-feira (13/10) um pacote com cinco medidas voltadas aos Microempreendedores Individuais (MEIs). Uma dessas medidas vai utilizar a estrutura do Desenrola 3.0 para adquirir dívidas privadas de microempreendedores individuais acumuladas em bancos e instituições financeiras.
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O volume total das dívidas soma cerca de R$ 6 bilhões, conforme informou Durigan. A medida integra as ações anunciadas por Lula para renegociar débitos com condições especiais. O objetivo central da nova fase do programa consiste em viabilizar a liberação de crédito para pequenos empreendedores.
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Regras da negociação por edital
A compra das pendências ocorrerá por meio de edital oficial. Para participar do processo, as instituições credoras deverão cumprir exigências estabelecidas pelo governo:
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aplicação de desconto mínimo de 90% sobre os débitos;
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foco na negociação das dívidas privadas dos microempreendedores individuais;
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atendimento ao estoque de débitos estimado em R$ 6 bilhões.
Liberação de crédito
A nova etapa busca solucionar os débitos que pesam sobre os pequenos negócios. A estratégia envolve a retirada simultânea das pendências públicas e privadas registradas em nome dos profissionais.
A expectativa oficial indica que a eliminação simultânea dessas pendências facilitará o acesso dos empreendedores a novas linhas de crédito.
*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria
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