Desenrola Brasil 2026: como saber se você pode renegociar suas dívidas

O governo federal relançou em maio de 2026 o programa de renegociação de dívidas, agora chamado de Novo Desenrola Brasil. Com prazo prorrogado até 14 de setembro de 2026, a iniciativa oferece descontos de até 90% para limpar o nome. A principal mudança é que todo o processo agora é feito diretamente com os bancos e instituições financeiras, sem a necessidade de uma plataforma unificada do governo.

Quem pode participar do Novo Desenrola 2026?

Para ser elegível à nova versão do programa, é preciso atender a critérios específicos de renda e tipo de dívida. A antiga divisão por faixas não existe mais. Confira os requisitos:

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Renda: ter renda mensal de até 5 salários mínimos, o que equivale a R$ 8.105 em 2026.

Tipo de Dívida: apenas débitos de cartão de crédito, cheque especial e Crédito Direto ao Consumidor (CDC) são elegíveis.

Período da Dívida: a dívida deve ter sido contratada até 31 de janeiro de 2026 e estar com atraso de pagamento entre 91 dias e 2 anos.

Valor da Dívida: o valor a ser renegociado é de até R$ 15 mil por instituição financeira.

Passo a passo para renegociar suas dívidas

A negociação deve ser iniciada diretamente com o credor. Siga os passos:

Verifique sua elegibilidade: confirme se sua renda, o tipo e o tempo de atraso da sua dívida se enquadram nas regras do programa. Procure o seu banco: entre em contato com a instituição financeira onde você possui a dívida elegível. Acesse os canais oficiais: utilize o aplicativo, o telefone ou vá a uma agência física do seu banco para consultar as condições. Analise as propostas: o banco apresentará as ofertas de renegociação disponíveis pelo Novo Desenrola, com os descontos e opções de parcelamento. Feche o acordo: escolha a melhor forma de pagamento (à vista ou parcelado em até 48 vezes com juros de até 1,99% ao mês) e formalize o acordo. Após o pagamento da primeira parcela ou do valor à vista, seu nome será retirado dos cadastros de inadimplentes.

Principais novidades do programa em 2026

A reformulação do Desenrola Brasil trouxe mudanças importantes que os participantes precisam conhecer:

Uso do FGTS : é permitido usar parte do saldo do FGTS para quitar a dívida, limitado a 20% do saldo ou R$ 1.000 (o que for maior).

Bloqueio de apostas online : quem aderir ao programa ficará com o CPF bloqueado para realizar apostas em plataformas online (bets) por um período de 12 meses.

Negociação descentralizada: não há mais um site do governo para negociar. Todo o processo é conduzido pelos próprios bancos credores.

Desnegativação de pequenas dívidas: dívidas de até R$ 100 foram automaticamente desnegativadas no início do programa.

Atenção a golpes

Cuidado com links e mensagens falsas oferecendo renegociação, o processo oficial ocorre exclusivamente pelos canais do seu banco. Nunca forneça dados pessoais ou senhas em sites desconhecidos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria