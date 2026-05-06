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Por Isabel Gonçalves

Com milhões de brasileiros tentando sair do vermelho, Lula anunciou um novo programa de renegociação. O Desenrola Brasil 2.0 chegou com a promessa de facilitar acordos, ampliar descontos e dar um fôlego para quem está com o nome negativado.

O objetivo é destravar as dívidas mais caras que já viraram bola de neve, oferecendo condições melhores para pagamento. Na prática, os brasileiros podem trocar dívidas do crédito pessoal não consignado, cartão de crédito e cheque especial em um único novo empréstimo com juros de no máximo 1,99% ao mês.

Vem entender como o Desenrola 2.0 funciona. Isso pode ser o primeiro passo para sair do sufoco.

Desenrola 2.0: o que já está valendo?

O endividamento do brasileiro cresce a cada dia. Metade da renda das famílias já está comprometida com dívidas. O número de inadimplentes chegou a 81,7 milhões em fevereiro de 2026. E o governo não para de buscar soluções.

A nova fase do Desenrola tem como foco atender famílias, estudantes beneficiários do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), micro e pequenas empresas e produtores rurais.

As principais condições são:

descontos que podem chegar até 90%;

teto de juros de até 1,99% ao mês;

prazo de pagamento de até quatro anos (48 meses);

primeira parcela deve ser paga em 30 dias;

valor mínimo das parcelas deve ser R$50;

o limite é de até R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira.

A lógica continua sendo destravar acordos entre consumidores e bancos, principalmente para quem tem nome sujo.

Diferente da primeira versão, em 2023, em que a renegociação era feita por meio de uma plataforma do governo, no Desenrola 2.0, quem está endividado precisa renegociar as dívidas direto com os bancos.

Ou seja, o governo não entra no contato com o consumidor, ele só cria as regras e o ambiente para facilitar os acordos.

Quem pode participar do Desenrola 2.0?

Pode participar do Desenrola 2.0 qualquer pessoa que tenha dívidas atrasadas entre 90 dias e até 2 anos (entre 4/5/2024 e 4/2/2026) e que receba até 5 salários-mínimos (R$8.105). Ah e só podem ser renegociadas dívidas nas modalidades de crédito pessoal não consignado, cartão de crédito e cheque especial.

No caso das dívidas do FIES, a renegociação está disponível para dívidas vencidas e não pagas entre 90 e 360 dias, com retirada dos juros e multas.



Para pequenos empreendedores, o novo Desenrola tem condições especiais para empresas de acordo com o faturamento anual, dividido em duas faixas:

Faturamento anual de até R$ 360 mil

Faturamento anual de até R$4,8 milhões

Como saber onde tenho dívidas?

Antes de pensar em renegociar, é importante entender exatamente quanto deve, para quem e em quais condições. Sem isso, qualquer acordo vira um tiro no escuro.

A primeira (e melhor) opção são os “birôs de crédito”. Em outras palavras, SPC e Serasa. Eles reúnem suas dívidas em atraso, seja com um banco, com empresa telefônica ou com o e-commerce. Também mostram se seu nome está negativado ou não e apresentam propostas de renegociação. Aqui é que eles mostram e o que já virou problema (inadimplência), não toda a sua vida financeira.

Outra fonte importante é o Registrato, uma ferramenta do Banco Central. Ela mostra todos os empréstimos e financiamentos em seu nome, incluindo dívidas em bancos e financeiras e limites de crédito. É, basicamente, um “raio-x oficial” da sua vida financeira.

Se você mantém relacionamento com poucos bancos também vale a pena olhar no app, é lá que você vai ver as opções de renegociação.



Mas quer uma dica de quem entende? Utilize todas as opções. Confere tudo, Registrato, SPC, Serasa e bancos. Às vezes uma dívida aparece em um mas não aparece no outro. Isso é extremamente importante para não deixar nenhuma ponta solta

Como renegociar dívidas com o Desenrola 2.0?

Depois de visualizar todas as dívidas, o próximo passo é partir para a renegociação. Saber como fazer isso é a diferença entre sair do sufoco ou só trocar o problema de lugar. O programa oferece um desconto e juros menores justamente para quitar dívidas mais caras como cartão de crédito e cheque especial.

Sendo assim, a renegociação é feita diretamente com o banco, que vai juntar todas suas contas em aberto nessas modalidades e te oferecer um novo empréstimo, com juros mais baixos. Lembre sempre de buscar um equilíbrio entre valor da parcela e custo final.

Dá pra usar o FGTS para pagar dívidas?



Sim. Quem tem saldo no FGTS poderá usar parte desse dinheiro para quitar dívidas renegociadas. A regra prevê a liberação de até 20% do saldo disponível ou mil reais (o que for maior) para ajudar no pagamento, seja total ou parcial.

Contratei antecipação de saque-aniversário posso sacar FGTS pra usar no Novo Desenrola?



Sim. Veja o exemplo a seguir: vamos supor que você pegou empréstimo dando o valor do saque aniversário como garantia. Você tem 1000 reais no FGTS, mas deu em garantia R$500 do saque aniversário. Você pode até sacar R$1000, mas tem que dar os R$500 para a instituição financeira que você pegou o empréstimo.

Dívidas em casa de aposta entram no Desenrola 2.0?

Não diretamente. A renegociação é com os bancos. Mas, o programa vai um passo além. Quem aderir ao Desenrola 2.0 terá o CPF bloqueado em casas de apostas online por até 12 meses.

A medida funciona como uma espécie de “freio” temporário. A ideia é evitar que a pessoa renegocie dívidas e, ao mesmo tempo, continue assumindo novos riscos financeiros em plataformas de apostas, o que compromete todo o esforço de sair do vermelho.

Na prática, durante esse período, o usuário fica impedido de apostar nessas plataformas. Isso é para reduzir a chance de recaída financeira no curto prazo e dar mais estabilidade para quem está tentando reorganizar a vida.

É uma decisão que vai além da renegociação em si e toca diretamente no comportamento. Afinal, não adianta melhorar as condições da dívida se o padrão que levou ao endividamento continua o mesmo.

Vale a pena usar o Novo Desenrola para renegociar dívida vencida?

Sim pois, como o governo está colocando dinheiro público do FGO (Fundo Garantidor de Operações) como garantia, os bancos e financeiras podem dar descontos maiores e te oferecerem melhores condições e isso facilita sua vida.

É verdade que o dinheiro de clientes esquecido em bancos vai ser usado como garantia do Desenrola?

Sim. O governo poderá aplicar recursos do Sistema de Valores a Receber (SVR) para alimentar o FGO e usar de garantia em casos de inadimplência. Os recursos não resgatados já estão disponíveis na tesouraria das instituições financeiras.



Será publicado um edital para que interessados possam reclamar os recursos no prazo de 30 dias. Decorrido esse período, os valores transferidos não contestados ficarão incorporados de forma definitiva ao patrimônio do FGO. Pronto, saiu da sua conta e foi pra conta geral que vai financiar o Desenrola.



Dica. Ainda não conferiu o SVR pra ver se tem dinheiro lá? Não solicitou o resgate? Corra, o risco é seu dinheiro esquecido acabar financiando a renegociação de outra pessoa.

Onde encontrar consultoria gratuita para sair do endividamento?

Quem está perdido no meio de várias dívidas muitas vezes precisa de mais do que um acordo, precisa de direção. É aí que entra a consultoria do Educando Seu Bolso, que oferece orientação personalizada para ajudar a entender a própria situação financeira, organizar as dívidas e montar um plano realista de saída do endividamento.

Diferente de soluções prontas, nós analisamos o seu caso, te ajudamos a identificar prioridades e sugerimos caminhos práticos. Seja renegociar, cortar gastos ou reorganizar o orçamento, a consultoria funciona como um ponto de partida mais estruturado para quem não sabe por onde começar.

Conclusão: como sair das dívidas?



Não existe uma resposta mágica. O Desenrola 2.0 traz condições melhores, descontos relevantes e até mecanismos para evitar recaídas, como o bloqueio em casas de aposta. Mas ele não funciona sozinho.

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O caminho para sair das dívidas continua sendo o mesmo: transformar uma situação desorganizada em uma estratégia sustentável. Renegociar é só o começo. Se a nova dívida cabe no bolso, tem juros menores e vem acompanhada de mudança de comportamento, ela pode marcar um recomeço de verdade. Caso contrário, vira apenas uma versão mais organizada do mesmo problema, com aparência de solução, mas com o mesmo risco de voltar ao ponto inicial.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.